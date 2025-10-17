Алькарас и Синнер сразятся за $ 6 млн, а Новака ждёт непростая битва за третье место с Фрицем на Six Kings Slam в Саудовской Аравии.

«Так много не платят нигде». Джокович сорвал куш в Эр-Рияде, но главный приз заберёт не он

С 15 по 18 октября в Эр-Рияде проходит выставочный турнир Six Kings Slam. В этом году его участниками стали Карлос Алькарас, Янник Синнер, Новак Джокович, Тейлор Фриц, Александр Зверев и Стефанос Циципас.

Зверев и Циципас завершили выступления в Саудовской Аравии по итогам первого игрового дня, уступив Фрицу и Синнеру соответственно. Оба вряд ли сильно расстроились, ведь примерно за час на корте каждый из них заработал $ 1,5 млн.

В субботу Джокович и Фриц сразятся в матче за третье место, а Алькарас и Синнер в финале определят обладателя главной награды в размере $ 6 млн. Очевидно, деньги являются главным стимулом приезда в Саудовскую Аравию для топ-теннисистов мира. Не все открыто признают это. Например, Синнер повторил свои прошлогодние слова и заявил, что «находится в Эр-Рияде, чтобы подарить зрителям удовольствие».

Фриц, наоборот, предпочитает говорить максимально прямо.

«Пусть покажут мне турнир, где можно сыграть три матча, а первой паре сеяных даже два, и потенциально заработать $ 6 млн. Мне бы очень хотелось услышать это от критиков, но так много не платят нигде», — сказал Фриц недоброжелателям после поражения от Алькараса (4:6, 2:6) в полуфинале.

Тейлор Фриц и Карлос Алькарас на турнире Six Kings Slam Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В матче за третье место Фрица ждёт битва с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Джоковичем, который ранее проиграл Синнеру (4:6, 2:6) в своём полуфинале. У Тейлора катастрофический показатель личных встреч с Новаком – 0-11. И есть хороший шанс наконец-то прервать неприятную для себя тенденцию и впервые обыграть Джоковича. Легендарный серб приехал в Эр-Рияд на фоне травмы, полученной на недавнем «Мастерсе» в Шанхае.

Новак заработал рекордные в истории тенниса $ 190,5 млн призовых, а его чистое состояние — около $ 250 млн с учётом рекламных доходов. Но даже он не мог отказаться от соблазнительной возможности сорвать куш в Саудовской Аравии. Джокович использовал защитное снаряжение на груди и уступил Синнеру в полуфинале за 63 минуты, получив за каждую из них $ 23,8 тыс. По итогам встречи с Фрицем эти цифры несколько снизятся, но всё равно останутся внушительными даже для игрока уровня Джоковича.

Новак Джокович и Янник Синнер на турнире Six Kings Slam Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Организаторы Six Kings Slam раскрыли размер «минималки» за участие в турнире ($ 1,5 млн) и призовые для обладателя титула ($ 6 млн). В Сети некоторые журналисты пишут, что только чемпион получит особый гонорар, а всем остальным полагаются те же $ 1,5 млн за приезд. Вероятно, какая-то доплата финалисту и обладателю третьего места всё-таки есть, иначе фактически теряется смысл борьбы на корте, а самым простым решением выглядит проигрыш в первый же день по аналогии с Циципасом и Зверевым.

В любом случае зрителей ждёт нешуточная битва за $ 6 млн между Алькарасом и Синнером. Год назад Янник одолел Карлоса в финале. Тогда казалось, что Синнеру вскоре после допинг-скандала эта победа была просто нужнее. Сейчас ситуация иная. Алькарас считается фаворитом. Карлос – первая ракетка мира и находится в отличной форме.

Испанец, как никто другой, умеет противостоять итальянцу. Официальный счёт личных встреч (не считая выставочные матчи) составляет 10-5 в пользу Алькараса. У Карлоса внушительное преимущество (7-1) в последних восьми очных противостояниях, он проиграл Яннику только в финале Уимблдона в 2024-м. Синнеру будет очень непросто защитить титул и ещё раз стать обладателем главного приза в Эр-Рияде, но всё-таки он постарается сломить сопротивление Алькараса, и любители тенниса наверняка увидят напряжённую битву на корте.