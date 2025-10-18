Александрова и Рыбакина разыграют титул. Елена приблизилась к Мирре в гонке за Итоговый

Сегодня, 18 октября, на турнире WTA-500 в Нинбо, Китай, состоялись полуфинальные матчи. В первой встрече дня сошлись чемпионка Уимблдона-2022 девятая ракетка мира Елена Рыбакина, посеянная под третьим номером, и двукратная финалистка турниров «Большого шлема» Жасмин Паолини (2), восьмой номер рейтинга.

На четвертьфинальной стадии Рыбакина затратила значительно меньше сил, чем Паолини. Елена менее чем за час с «баранкой» разгромила Айлу Томлянович – 6:2, 6:0. А Жасмин почти три с половиной часа сражалась с Белиндой Бенчич — 5:7, 7:5, 6:3. Так что в этом смысле преимущество было у казахстанской теннисистки, несмотря на то что итальянка свой матч закончила на три часа раньше. А вот в личных встречах минимальное преимущество — 3-2 — было на стороне Паолини. Кроме того, эта игра была крайне важна в разрезе шансов Мирры Андреевой отобраться на Итоговый чемпионат, но об этом чуть ниже.

Рыбакина, славящаяся своей подачей (10 эйсов в этой игре), не отдала ни одного своего гейма за весь матч, хотя возможности для брейка у Паолини были, да ещё какие. Но итальянка не воспользовалась шансами, упустив все семь брейк-пойнтов. В первом сете Елена в восьмом гейме добилась единственного брейка, после чего ушла с брейк-пойнта и подала на партию — 6:3 за 52 минуты.

Во втором сете Рыбакина вела 5:2 с двумя брейками, а подавая на матч, отыграла все четыре брейк-пойнта (в том числе тройной) и использовала первый же матчбол — 6:3, 6:2 за 1 час 30 минут. Для Елены это будет второй финал в сезоне (после победного WTA-500 в Страсбурге) и 21-й в карьере.

После этого матча положение в Чемпионской гонке WTA ещё больше запуталось. За оставшиеся два места сражаются три теннисистки, занимающие места с седьмого по девятое, — Жасмин Паолини (4325 очков), Мирра Андреева (4320) и Елена Рыбакина (4130). Это без учёта финала Нинбо, в котором сыграет Рыбакина. В случае победы у Елены окажется 4305 очков.

На ближайшей неделе Паолини и Рыбакина сыграют на «пятисотнике» в Токио, а вот Андреевой там не будет — турнирная сетка уже есть. Другое дело, что в теории Мирра может получить уайлд-кард на турнир WTA-250 в Гуанчжоу. На момент публикации материала официальной сетки от организаторов ещё нет.

Возможны два варианта. Первый — сравнительно простой и не очень приятный для российских болельщиков. Если Андреева не запросит уайлд-кард в Гуанчжоу или ей его не дадут, то Паолини уже квалифицировалась на Итоговый, а судьба восьмой путёвки будет полностью в руках Рыбакиной. Чтобы опередить Мирру, Елене при условии победы в финале в Нинбо нужно будет дойти до полуфинала в Токио, а в случае поражения в финале в Нинбо её устроит только титул в Токио. Все эти условия указаны с учётом того, что в зачёт теннисисткам идут не все результаты, а 18 лучших — но с ограничениями, касающимися так называемых обязательных турниров. Подробнее об общей схеме подсчёта читайте в отдельном материале.

Если же Андреева выступит в Гуанчжоу по уайлд-кард, то даже Паолини ещё ничего себе не гарантировала. Ещё раз повторим, у кого сколько очков в гонке: у Паолини — 4325, у Андреевой — 4320, у Рыбакиной — 4130 (4305 в случае титула в Токио). В таком случае третьей лишней может оказаться любая из этих спортсменок. При этом важно понимать, что с учётом вышеупомянутых ограничений реальные суммы очков, которые могут заработать теннисистки на предстоящей неделе, не соответствуют очкам за титул. Хотя в наибольшей степени это сказывается на казахстанской теннисистке: максимум для Паолини составляет 490 очков (500-10), для Андреевой — 249 (250-1), для Рыбакиной — 350 (500-150).

Мирра Андреева Фото: Wang He/Getty Images

А второй полуфинал оказался чисто российским. 19-я ракетка мира Диана Шнайдер (7) вышла на корт против Екатерины Александровой (4), замыкающей первую десятку. Шнайдер в четвертьфинале одержала волевую победу над Чжу Линь – 2:6, 6:3, 6:1, а Александрова уверенно разобралась с Маккартни Кесслер – 6:3, 6:3.

Ранее Диана и Екатерина дважды играли друг с другом. Обе встречи состоялись в этом сезоне: на зелёном грунте Чарльстона Александрова одержала разгромную победу – 6:2, 6:1, а в финале Монтеррея Шнайдер взяла реванш — 6:3, 4:6, 6:4.

В первом сете теннисистки не лучшим образом подавали, особенно Александрова, допустившая пять двойных ошибок за партию. При этом Екатерина, отыграв все три брейк-пойнта в затяжном первом гейме, в первой половине сета отдала только один гейм — 5:1 с двумя брейками. Однако подать на сет Александрова смогла лишь со второй попытки, когда счёт был 5:3. В последнем гейме она отыграла все четыре брейк-пойнта и со второго сетбола закрыла партию — 6:3 за 45 минут.

Во втором сете теннисистки прибавили на подаче. Несмотря на это, в начале партии состоялся обмен брейками, после которого счёт стал 2:2. В седьмом гейме Александрова добилась ещё одного брейка, а в девятом упустила двойной матчбол на приёме. Тем не менее после этой неудачи Екатерина подала на матч, использовав четвёртый матчбол (шестой с учётом двух предыдущих), — 6:3, 6:4 за 1 час 33 минуты.

В этом сезоне Александрова одержала уже 10-ю победу над теннисистками из топ-20. Завтрашний финал станет для неё четвёртым в сезоне и 12-м в карьере.

Таким образом, за титул «пятисотника» в Нинбо сразятся Рыбакина и Александрова. Финал состоится в воскресенье, 19 октября, и начнётся не ранее 12:00 мск. За всеми событиями следите на «Чемпионате».