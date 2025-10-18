В Алма-Ате Даниил рвётся к первому за два года титулу.

Медведев – вышел в 40-й финал в карьере! А ещё обошёл Андрея Рублёва в гонке за Итоговый

Волнительный игровой день стартовал на турнире серии ATP-250 в Алма-Ате! Сегодня, 18 октября, свой путь к долгожданному титулу продолжил Даниил Медведев (№14). Россиянин сыграл со 138-й ракеткой мира Джеймсом Даквортом.

33-летний австралиец удачно прошёл путь до полуфинала: пробрался через квалификацию, выбил из борьбы Юго Бланше (6:3, 6:4), прошлогоднего финалиста Габриэля Диалло (7:6, 6:7, 6:4) и третьего сеяного Флавио Коболли (6:3, 6:2).

Дакворт всегда здорово чувствует себя в этой стране, в чём сам признавался по ходу турнира.

«Мне нравится выступать в Казахстане: условия подходят моему стилю, мяч высоко отскакивает, а играть в зале я люблю. Турнир прекрасно организован, и я действительно ощущаю себя в Алма-Ате как дома. Можно сказать, что Казахстан стал для меня особенным местом? Да, это похоже на мой второй дом. Здесь удивительная атмосфера и потрясающий турнир», — приводит слова Дакворта пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Джеймс Дакворт Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Медведеву, впрочем, тоже вполне комфортно в Алма-Ате. Перед матчем с австралийцем Даниил уверенно переиграл Адама Уолтона (7:5, 7:6) и Фабиана Марожана (7:5, 6:2).

Медведев и Дакворт встретились во второй раз. Первый их поединок состоялся аж четыре года назад в Торонто – за пару недель до того, как Даниил выиграл US Open. Ту встречу с Джеймсом россиянин, весьма ожидаемо, оставил за собой (6:2, 6:4).

Вот что на пресс-конференции в Алма-Ате о новом поединке с Даквортом сказал Медведев:

«Я его знаю. Он может очень хорошо играть. Мы встречались раньше только один раз, и я выиграл. Однако это было очень давно — в 2021 году. Он сегодня, я смотрел, очень круто обыграл Коболли. Значит, он здесь в форме. Если смогу подавать, показывать хороший теннис, то шансы будут. Постараюсь это сделать», — приводит слова Даниила корреспондент «Чемпионата».

Начало встречи нельзя было назвать лёгким ни для Медведева, ни для Дакворта: каждому пришлось отыгрывать брейк-пойнты. На подаче россиянина во многом такие трудности возникли из-за трёх двойных ошибок, с которыми он всё-таки справился по ходу партии. И больше подобных шансов сопернику не давал. А пару своих геймов и вовсе чуть позже закрыл под ноль.

Медведев старался держать Дакворта максимально на задней линии и играть ему под бэкхенд. Поначалу Джеймс справлялся с игрой слева, хоть порой ему и приходилось играть резаным, но к концовке сета он стал всё чаще ошибаться именно с этого удара. Однако в запасе у австралийца были суперподача и активные действия, которые держали его на плаву и не позволяли россиянину выйти вперёд по счёту.

Наиболее отчётливо рисунок этой игры стал заметен в гейме при 5:5 на подаче Дакворта. Первую половину гейма Медведев максимально нагружал бэкхенд соперника, довёл счёт до «ровно», в этот момент выдержал перестрелку на задней, получил брейк-пойнт, но после этого австралиец отыграл несколько очков классными подачами.

Всё решилось на очень напряжённом тай-брейке. Медведев вёл с мини-брейком, заработал даже пару сетболов, но партию всё же отдал. Даже не воспользовался тем, что у Дакворта пропала первая подача. Несколько невынужденных ошибок и определили судьбу этого сета, который за 1 час 1 минуту ушёл австралийцу – 7:6 (10:8).

Даниил Медведев Фото: Lintao Zhang/Getty Images

На старте второго сета Медведев немного занервничал, стал ругаться на бокс, однако быстро остыл и продолжил бороться. Основной проблемой Даниила в этом матче было то, что он не старался играть активно – чаще держал мяч на задней кроссами с бэкхенда и выжидал ошибки от Дакворта. А ещё не обострял, когда была возможность, стоял далеко на приёме, не пытался первым ударом атаковать.

Наконец, в шестом гейме Медведев сделал брейк и его уже не упустил. В два раза быстрее – за 32 минуты – Даниил забрал второй сет – 6:3. В три раза сократив количество невынужденных!

Ещё чаще Медведев стал атаковать в начале решающей партии. Классный розыгрыш случился при счёте 1:1, 15:15, когда Даниил подготовил классный выход к сетке, вытянул туда же Дакворта и обвёл его красивой по линии, а после этого даже попросил шума от трибун, которые и без того мощно поддерживали россиянина на протяжении всего матча.

При 2:4, 0:15 Дакворт приостановил игру и вызвал врача – была какая-то боль в пальце правой руки, из-за чего он не мог продолжать борьбу. Тут же медицинскую помощь ему оказывать не стали – не было для того показаний. Пришлось Джеймсу дождаться перехода, но к тому моменту он уже уступал 2:5 по геймам.

Медведев засуетился при подаче на матч совсем чуть-чуть – при 40:0 отметился двойной ошибкой. Однако сразу после этого выиграл очко и прорвался в финал Алма-Аты – 6:7 (8:10), 6:4, 6:2.

Для Медведева это 40-й финал в карьере и второй – в текущем сезоне. Летом в Галле Даниил уступил Александру Бублику. Теперь же россиянин сразится за трофей с Корентеном Муте или Алексом Михельсеном.

А ещё в гонке за попадание на Итоговый турнир Медведев обошёл Андрея Рублёва. Теперь Даниил 13-й.

За развязкой турнира в Алма-Ате и всеми эксклюзивами с места событий следите на «Чемпионате»!