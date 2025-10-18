Скидки
Главная Теннис Статьи

Алма-Ата-2025: Даниил Медведев после выхода в 40-й финал о будущем сопернике, подкастах, автобиографии, рекордах

«Лучше провести 1,5 часа с семьёй, чем участвовать в подкасте». Даниил Медведев в Алма-Ате
Даниил Сальников
Даниил Медведев
Аудио-версия:
Комментарии
Россиянин рассказал, как удалось сотворить камбэк с Даквортом, вспомнил первый финал на уровне АТP и сравнил себя с Яном Непомнящим.

Даниил Медведев набрал обороты. Третий турнир подряд он играл в полуфинале и наконец-то после неудач в Пекине и Шанхае сумел победить в Алма-Ате и пробиться в финал, где не играл почти четыре месяца. На фоне этого успеха россиянин поднялся на 13-е место в Чемпионской гонке ATP и продолжил гонку за попадание на Итоговый турнир в Турине. После выхода в финал Almaty Open Медведев ответил на вопросы зарубежных и казахстанских СМИ, а потом поговорил и с корреспондентом «Чемпионата».

Алма-Ата-2025. Турнирная сетка

— Сегодня вы вышли в 40-й финал в туре. Ещё один рекорд может состояться завтра. Если вы победите, то это будет 21 титул в 21 городе.
— Да, это может быть весело, но для этого надо сыграть хорошо завтра. Я рад быть в финале, это всегда замечательно, когда приезжаешь на турнир. Так что жду завтрашнего матча.

— Вас поддерживают, как будто вы играете дома. Это помогло вам вернуться в матч после потери первого сета?
— Да, публика замечательная, и сегодня были довольно полные трибуны. И это замечательно. Я уверен, что после первого сета, в котором мне было нелегко, поддержка публики продолжила меня вдохновлять. И это было прекрасно.

— Это был тяжелый год для вас — с поражениями и разочарованиями. Я уверен, что эти трудные времена сделают вас сильнее.
— Честно говоря, не уверен. Может быть, это не такой отличный год, как предыдущие, но это всё часть жизни. Каждый раз, когда выходил на корт, я пытался выиграть, однако в какой-то момент в этом сезоне это не работало, я не выигрывал. Теперь я счастлив, что смог продолжить выигрывать. Да, я должен учиться на поражениях, однако думаю, что всегда лучше победить. Мы иногда так говорим, что победа хорошо, но поражение делает тебя сильнее. Однако я уверен, что Новак [Джокович] очень хорошо себя чувствует с 24 титулами на турнирах «Большого шлема». Уверен, что он чувствовал бы себя хуже, если бы выиграл 10 и проиграл больше. Поэтому нужно продолжать идти вперёд, и это то, что я пытаюсь делать.

— Что же было в первом сете? Как удалось перевернуть матч?
— Может быть, конечно, по телевизору со стороны виднее — сам я матч ещё не видел, однако мне кажется, что уровень тенниса в первом сете был запредельный. Причём уровень с обеих сторон — это сумасшедший уровень. На тай-брейке мы очень здорово оба сыграли, но когда сет настолько близкий, то немножко зажимает. Он ошибся на сетболе, я тоже ошибся на сетболе. Однако я старался перевернуть ход матча, продолжал давить на его подаче, зарабатывать брейк-пойнты. Там хороший брейк-пойнт получился — я обводящим сыграл и рад, что смог его дожать.

— Даниил, вы ещё поиграли с великой тройкой Федерер — Надаль — Джокович. Сейчас есть два других лидера. Как вы сами оцениваете силу игры той тройки и этой двойки? И как вы оцениваете свои шансы вернуть себе мировую корону? Кто ещё, кроме вас, способен на это?
— Да, я играл со всеми. И все на самом деле настолько разные игроки, что тяжело их сравнивать. Думаю, в итоге нужно всё-таки опираться на цифры. И по цифрам получается, что Новак пока что лучше всех. То есть шансы у Янника и Карлоса его обогнать есть. Это 100%, но для этого нужно ещё эдак лет 12 подряд продолжать выигрывать много «Шлемов» и всё такое. Так что это не так просто, это тяжелый труд. Но все пятеро играют по-своему, по-разному. Кто-то бьёт сильнее, кто-то – точнее, кто-то – лучше ментально и так далее и тому подобное.

А насчёт своих шансов… Сейчас я играю круто, выхожу в поздние стадии турниров. Если буду продолжать так играть, то все шансы вернуться куда-то есть. Первое-второе места пока заняты. Это тут не оспоришь, хотя я и так в любом случае пока что далеко от первого-второго мест. Так что если смогу чуть-чуть-чуть подвинуться в рейтинге обратно к вершинам, было бы супер.

— Кто для вас предпочтительнее был бы в финале? (Во время пресс-конференции ещё не было известно, что победил Муте. — Прим. «Чемпионата»)
— Если честно, неважно. Два, естественно, совершенно разных игрока по стилю. Но я знаю, что если смогу показывать такой теннис, как сегодня, как вчера, то все шансы будут. С обоими играл в этом году. У Михельсена выиграл, но это было на траве [в Галле]. Другое покрытие. Муте проиграл [в Вашингтоне]. Был очень близкий матч. И, в принципе, наверное, я был ближе к победе. Поэтому, кто выйдет сейчас в финал, с тем и буду играть.

— Статус фаворита перед финалом вам помогает или, наоборот, расслабляет?
— Мне кажется, это не слишком важно, потому что, когда играешь в финале, это значит, что и ты, и соперник в форме. И тут уже мы все как раз видели в Шанхае, что неважно, какой у тебя там рейтинг или что-то ещё. Вот сегодня Дакворт, который перед турниром был 138-м, реально показал просто сумасшедший теннис. Мне кажется, особенно первый сет, да в принципе и второй — это был уровень топ-10, причём с обеих сторон. Такое бывает. Поэтому люди и любят теннис, потому что в каждом матче всё возможно. Так что тут неважно – фаворит или не фаворит — надо хорошо играть, и тогда будут шансы победить.

— Насколько я знаю, вы занимались шахматами в детстве, в юношестве. Если представить теннисиста Даниила Медведева в мире шахмат, то кто вы будете?
— Я сейчас мало шахматистов знаю. Наверное, только Карлсена. Из наших знаю Яна Непомнящего. Ещё есть индиец сейчас молодой. Но я не знаю ни их тактики, ничего о стиле. От Карлсена я далеко по титулам. Поэтому пускай буду Ян Непомнящий. В принципе, у него как раз тоже, по-моему, один титул чемпиона мира. А у меня один «Шлем». Так что получается нормальное сравнение.

— Вашеро после своего триумфа в Шанхае сказал, что второй раз в жизни полетел в бизнес-классе и уже задумывается о том, чтобы отвезти родителей в Австралию в следующем сезоне. Когда ты в своей карьере стал думать: так, деньги есть, я могу себе нанять одного тренера, второго, физио, психолога…
— Тут такой тонкий вопрос. Даже если говорить конкретно про карьеру. Допустим, сейчас, может быть, отсюда я бы мог взять частный джет, чтобы быстрее долететь и лучше подготовиться к «пятисотнику» в Вене. Но это, наверное, будет стоить, не знаю, допустим, тысяч 150. То есть, сколько бы я ни зарабатывал, я не готов на это сейчас, скорее всего. Так что это всё относительно. Наверное, когда ты встаёшь в топ-50 и проводишь там какое-то время, допустим, годика-два, а особенно если ты ещё идёшь выше, тогда ты уже на теннис можешь тратить больше и не думать про такие моменты. Но когда ты договариваешься с командой, это всё равно всегда переговоры. Ты же не хочешь платить 10 миллионов никому. Поэтому, наверное, если ты стоишь в топ-50, то у тебя есть такая подушка безопасности в плане своей команды и своего тенниса.

После пресс-конференции Даниил уделил время корреспонденту «Чемпионата» и ответил на несколько вопросов для нашего издания.

— Вчера ты очень здорово вспоминал про свою первую победу в матче на уровне ATP. В воскресенье у тебя будет 40-й финал в карьере. А помнишь ли ты свой первый финал?
— Да, помню, я тогда победил. А нет, самый первый финал был за год до этого. Это было в Ченнае, в начале сезона-2017. Сумасшедший был турнир тогда, потому что я впервые попал напрямую в основу на турнире ATP, без квалификации. Очень круто тогда играл, спасся с матчбола с Дуди Селой в полуфинале, причём на его подаче, и выиграл каким-то чудом. И в финале играл с Баутиста-Агутом. Он тогда был слишком для меня хорош, он в итоге оказался очень неудобным соперником по ходу моей карьеры. Но тогда, в тот момент, это было неважно. Я был тогда молодой, он был в топе, и он оказался тогда слишком силён для меня. Однако это было прикольно.

— Ты так здорово всё вспоминаешь истории из своей карьеры, причём помнишь какие-то фрагменты прямо большими кусками. Чувствуется, как ты погружаешься в эти воспоминания. Было ли у тебя когда-то желание написать автобиографию?
— Если честно, скорее нет, чем да, потому что я больше люблю жить настоящим и будущим. Я много чего помню, и это действительно классные воспоминания. Опять же, вот когда задают вопрос… То есть я бы просто так никогда бы не вспомнил про этот матч с Баутиста-Агутом. Но когда задают вопрос, я бам! – и вспоминаю. Поэтому будет ли это когда-то… У меня, в принципе, скажем так, обычно бывает мало желания давать какие-то длинные интервью. Но вот в этом году иногда смотрю какие-то другие записи, если спортсмены или просто люди дают эти часовые-полуторачасовые интервью. Иногда мне интересно смотреть. Те же подкасты. Там какие-то интересные темы поднимаются. Может, тоже стоит сходить — я собеседник-то интересный. Но в основном всё равно всё упирается в то, что лучше, чем полтора часа выделить на подкаст, побыть эти полтора часа со своей семьёй, с которой я провожу мало времени из-за тенниса. Поэтому напишу ли я когда-нибудь автобиографию — если честно, сомневаюсь. Но никогда не говори никогда.

— Несколько раз по ходу этой недели вспоминали Вашеро. Человек, от которого ничего не ожидали, вдруг «выстрелил» и из-за пределов второй сотни завоевал титул на «Мастерсе». Есть ли ещё такие парни в туре, про которых ты знаешь, что они крутые, все задатки есть, но прорыва нет?
— Таких много. Суть Вашеро в том, что он атакующий игрок, и таким легче выстрелить на одном турнире. То есть кто-то, не буду называть фамилии, но какой-нибудь игрок может быть ниже ростом, у него слабее первая подача. Ну, тот же Тьен. Тьен может вообще нереально играть и, скорее всего, добьётся больших успехов в своей карьере. Однако ему тяжелее будет вот так на одном турнире где-то «выстрелить». То есть он постепенно организовывает свою игру, и он ещё очень молодой. Он как бы наращивает темп.

А Вашеро, ну, то есть такая игра, как у Вашеро, или, опять же, Риндеркнеш. Я почти уверен, что будут турниры, где он проиграет в первом же круге. И люди, которые проиграли ему в Шанхае, будут смотреть и думать: «Как он вообще так играет сейчас, а в Шанхае играл вон как!» Но при этом могут быть ещё успешные турниры. Он может и второй «Мастерс» выиграть, и, кто его знает, на «Шлемах» может далеко дойти, потому что такая игра, немножко рваная. И таких игроков очень много. Я думаю, что как раз таки его история даст им ещё бо́льшую надежду, что они тоже способны это сделать. Посмотрим, может, будет ещё больше таких сенсаций.

Новости. Теннис
