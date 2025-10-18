Хольгер выбыл из числа претендентов на поездку в Турин, а для Даниила и Каспера Рууда открывается новая возможность.

Руне порвал ахилл и в слезах закончил сезон. А ведь он боролся с Медведевым за Итоговый

10-я ракетка мира Хольгер Руне не смог доиграть полуфинальный матч с французом Уго Умбером на турнире категории ATP-250 в Стокгольме. Встреча была остановлена при счёте 6:4, 2:2 в пользу датчанина.

Во время розыгрыша при счёте 2:2, 40:40 Хольгер почувствовал боль в голеностопе, начал хромать и взял медицинский тайм-аут. Он вызвал на корт физиотерапевта и сообщил, что услышал щелчок в области ахиллова сухожилия. Руне не смог продолжить встречу и в слезах покинул корт при помощи специалиста.

Вскоре подтвердились худшие опасения. Мать теннисиста Анеке заявила, что Хольгер порвал ахиллово сухожилие и пропустит как минимум полгода. В ближайшее время спортсмена ждёт операция.

Хольгер Руне страдает от боли из-за травмы на турнире в Стокгольме Фото: Linnea Rheborg/Getty Images

Уго Умбер ранее проиграл все пять личных встреч с Руне, не взяв ни сета. Всё шло к очередному поражению француза в противостоянии с датчанином, но вмешалась травма. После матча Умбер поддержал Руне.

«Это действительно неприятно, мне очень жаль Хольгера. Я не так хотел победить. Надеюсь, всё не слишком серьёзно. Желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что он вернётся сильным», — сказал Умбер.

К сожалению, надежды Уго не оправдались – всё оказалось более чем серьёзно. Руне сможет вернуться на корт в лучшем случае во время грунтового сезона в следующем году, а сезон-2025 для него уже точно официально закончен. 22-летний датчанин не так давно котировался практически на уровне Карлоса Алькараса и Янника Синнера, но из-за отсутствия стабильности не смог дополнить новую «Большую тройку». При этом окончательно списывать его со счётов никто не спешил.

У ещё довольно молодого Хольгера были стремление и время резко поднять свой уровень, чтобы составить конкуренцию испанцу и итальянцу. Теперь этот вопрос отложен надолго. Руне ждёт длительный процесс восстановления, и непонятно, в какой форме он предстанет на корте.

Хочется пожелать Хольгеру скорейшего выздоровления, однако нельзя не отметить, что его травма серьёзно влияет на борьбу за право сыграть на Итоговом турнире ATP в Турине.

В лайв-рейтинге Чемпионской гонки Руне сейчас занимает 11-е место с 2590 очками. Результат свой он уже не улучшит, как и находящийся на 10-й строчке и досрочно завершивший сезон из-за травмы британец Джек Дрейпер (2990). Это открывает новые возможности для идущих следом норвежца Каспера Рууда (2585) и россиянина Даниила Медведева (2460). Причём Рууд и Медведев ещё могут пополнить багаж очков на этой неделе. У Даниила будет в активе 2560 очков, если он выиграет титул в Алма-Ате в воскресенье. Каспер способен довести свой показатель до 2735 очков в случае завоевания кубка в Стокгольме.

Фактически именно Рууд и Медведев перемещаются на 10-11-е места в Чемпионской гонке вместо Дрейпера и Руне. Как известно, для попадания на Итоговый нужно оказаться в топ-8. Пока на последней проходной строчке находится итальянец Лоренцо Музетти с 3485 очками. Отставание Каспера и Даниила от Лоренцо приличное, однако нужно учитывать фактор Новака Джоковича. Легендарный серб идёт третьим в гонке (4580 очков) и уже отобрался в Турин, но год назад он предпочёл туда не ехать в силу усталости из-за возраста. Вполне вероятно, 38-летний Джокович так же поступит и в этом сезоне.

В таком случае нужно ориентироваться на занимающего девятое место Феликса Оже-Альяссима. У канадца сейчас 2995 очков плюс возможность набрать 3145 очков в случае завоевания титула в Брюсселе на этой неделе. Оже-Альяссим при любых раскладах будет прилично опережать Рууда и Медведева, так что всё решится на «пятисотниках» в Базеле и Вене (оба пройдут 20-26 октября, Каспер и Феликс приедут на первый турнир, Даниил – на второй), а также на «Мастерсе» в Париже (27 октября – 2 ноября).

Медведеву нужно выступить на порядок качественнее Оже-Альяссима в следующие две недели и немного лучше Рууда. В таком случае Даниил вполне может попасть на Итоговый, не прерывая длящуюся с 2018 года серию участий в нём. Пока задача выглядит сложной, и более вероятным кажется вариант с поездкой в Италию в качестве запасного, однако россиянин под конец сезона набрал солидную форму и ещё способен обойти конкурентов.