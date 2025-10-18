Синнер не оставил шансов Алькарасу в финале. И забрал $ 6 млн — это повторение рекорда

Сегодня, 18 октября, в Эр-Рияде завершился второй розыгрыш выставочного турнира под названием Six Kings Slam, то есть «Шлем шести королей». В финал вышли теннисисты, ради встречи которых всё это, собственно, и затевалось, — Карлос Алькарас и Янник Синнер. Год назад Синнер в финале одержал волевую победу над Алькарасом — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3. Оба игрока выдали невероятно качественный матч, что, с одной стороны, не очень типично для выставочных турниров, а с другой — вполне объяснимо, так как чемпиону достался приз в размере $ 6 млн.

В 2025-м победитель Six Kings Slam получал те же $ 6 млн, а остальным участникам причиталось по $ 1,5 млн. Александр Зверев и Стефанос Циципас выбыли ещё на стадии четвертьфинала, проиграв Тейлору Фрицу и Синнеру соответственно. Янник на этом не остановился и в полуфинале выбил Новака Джоковича, а Фриц не справился с Алькарасом.

Но перед финалом надо было провести матч за третье место с участием Фрица и Джоковича. В стартовом сете американец первым вышел на брейк-пойнты, однако упустил все три возможности в седьмом гейме. А в длиннющем 10-м гейме серб не использовал ни одного сетбола на приёме из четырёх. После этого инициатива перешла к Фрицу. В не менее затяжном 11-м гейме Тейлор не реализовал ещё шесть брейк-пойнтов, а вот на тай-брейке дожал Новака, после чего тот снялся — 7:6 (7:4), отказ за 1 час 16 минут.

«Хочу извиниться перед всеми. Жаль, что вы не сможете увидеть второй сет, но у нас были отличные геймы. Это один из самых длинных сетов, которые я когда-либо играл. Хочу поблагодарить всех за то, как хорошо вы ко мне отнеслись, надеюсь вернуться, если продолжу играть. Сейчас мне нужно отдохнуть и заняться некоторыми проблемами с моим телом. Надеюсь, смогу сыграть на последних турнирах в сезоне», — сказал Джокович в интервью на корте. К слову, именно сегодня серб официально квалифицировался на Итоговый турнир, присоединившись к Алькарасу и Синнеру. Новак сделал это в 18-й раз и повторил рекорд Роджера Федерера.

А затем настал черёд главных героев. «Всегда жду с нетерпением, когда мы выходим друг против друга. Это здорово — и для нас, и для зрителей. Будет отличная битва. Постараюсь подготовиться как можно лучше. Конечно, это большая честь — снова сыграть против него. С нетерпением жду этого матча. Надеюсь, вы тоже. Все мы надеемся на отличную субботнюю ночь», — говорил Янник на корте после выхода в финал.

Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Синнер в первом же гейме вынудил Алькараса ошибаться на подаче. Испанец взял всего одно очко, а на брейк-пойнте ещё и двойную ошибку допустил, и итальянец сразу же вырвался вперёд с брейком. Многие очки Янник брал благодаря подаче (хотя первая не всегда проходила), чего нельзя было сказать о его сопернике. В пятом гейме Карлос ещё раз отдал подачу и отыграться тем более не смог. Кое-какие удачные действия у него проходили — так, запомнился ювелирный укороченный в седьмом гейме, но глобально Синнер, раскладывавший мячи в максимально неудобные точки для соперника, был лучше и заслуженно забрал первый сет — 6:2 всего за 27 минут. А фигурантом самого изящного фото всё же стал Алькарас, который на этом кадре словно танцует с мячом.

Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В начале второй партии на подаче был хорош уже не только Синнер, но и Алькарас, вследствие чего игроки быстро забирали свои геймы. В пятом гейме у Карлоса, правда, вновь возникли трудности, но он отыграл все пять брейк-пойнтов. О решимости испанца свидетельствует то, что три из этих брейк-пойнтов он отыграл эйсами!

Синнер же был невозмутим. То, что Янник не смог сделать в пятом гейме, он сделал в седьмом. Второй брейк-пойнт решил всё. Итальянец на приёме быстро пошёл к сетке, и его оппонент не смог отбиться. Поведя 4:3 с брейком, Синнер закономерно довёл этот финал до победы. Алькарас так и не добрался до брейк-пойнтов, и итальянский теннисист в 10-м гейме под ноль подал на титул — 6:2, 6:4 за 1 час 13 минут.

Таким образом, Синнер снова выиграл Six Kings Slam и, как и год назад, получил за это $ 6 млн. Рекорд по призовым на официальных турнирах принадлежит Алькарасу и Арине Соболенко, которые за одиночные титулы на US Open — 2025 заработали по $ 5 млн.

Следующая встреча Алькараса и Синнера возможна на «Мастерсе» в Париже, который пройдёт в конце октября — начале ноября. Там они будут первыми двумя сеяными и в случае успешного похода по сетке сыграют в финале.