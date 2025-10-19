Скидки
Онлайн-трансляция Алма-Аты и Нинбо-2025: Даниил Медведев, Елена Рыбакина, Муте, Александрова, расписание, сетки, где смотреть

Медведев сражается за первый титул за два года! Ещё сыграют Александрова и Рыбакина. LIVE!
Даниил Сальников
Медведев сражается за титул! LIVE!
На хардовых соревнованиях в Азии идут финальные матчи. На кортах появятся и россияне.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного игрового дня турниров в Китае и Казахстане. В воскресенье пройдут финалы на соревнованиях ATP-250 в Алма-Ате и WTA-500 в Нинбо. До этой стадии дошли и россияне – Даниил Медведев (2-й номер посева) и Екатерина Александрова (4). Они сразятся за титулы с французом Корентеном Муте и Еленой Рыбакиной из Казахстана. Даниил не выигрывал титул с мая 2023 года, а нынешний финал станет для него 40-м за карьеру. А Екатерина попытается помешать Елене в её гонке за попадание на Итоговый чемпионат в Эр-Рияде и помочь Мирре Андреевой.

ATP-250. Алма-Ата. Сетка
WTA-500. Нинбо. Сетка
Нинбо. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Екатерина Александрова
10
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
9
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Алма-Ата. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Корентен Муте
41
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Мысль о том, что он стал дальше проходить по турнирным стадиям, вдохновляет Даниила Медведева. После очередного победного матча он пообщался с журналистами, в том числе и с корреспондентом «Чемпионата», рассказав много интересных фактов.

«Лучше провести 1,5 часа с семьёй, чем участвовать в подкасте». Даниил Медведев в Алма-Ате
Эксклюзив
«Лучше провести 1,5 часа с семьёй, чем участвовать в подкасте». Даниил Медведев в Алма-Ате
08:00 Даниил Сальников

В субботу в рамках полуфинала Даниил Медведев впервые за турнир отдал сет сопернику. Квалифаер из Австралии Джеймс Дакворт так прибился к местным кортам за 5 матчей с учётом предварительного турнира, что россиянин целый сет искал ключи к его подаче, но всё же одержал волевую победу. Подробности матча читайте в нашем обзоре.

Медведев – вышел в 40-й финал в карьере! А ещё обошёл Андрея Рублёва в гонке за Итоговый
Медведев – вышел в 40-й финал в карьере! А ещё обошёл Андрея Рублёва в гонке за Итоговый
07:47 Даниил Сальников

Расписание воскресенья

Вот по такому графику мы сегодня будем следить за финалами с участием россиян.

