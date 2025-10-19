Медведев сражается за первый титул за два года! Ещё сыграют Александрова и Рыбакина. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного игрового дня турниров в Китае и Казахстане. В воскресенье пройдут финалы на соревнованиях ATP-250 в Алма-Ате и WTA-500 в Нинбо. До этой стадии дошли и россияне – Даниил Медведев (2-й номер посева) и Екатерина Александрова (4). Они сразятся за титулы с французом Корентеном Муте и Еленой Рыбакиной из Казахстана. Даниил не выигрывал титул с мая 2023 года, а нынешний финал станет для него 40-м за карьеру. А Екатерина попытается помешать Елене в её гонке за попадание на Итоговый чемпионат в Эр-Рияде и помочь Мирре Андреевой.