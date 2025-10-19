Медведев сражается за первый титул за два года! Ещё сыграют Александрова и Рыбакина. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного игрового дня турниров в Китае и Казахстане. В воскресенье пройдут финалы на соревнованиях ATP-250 в Алма-Ате и WTA-500 в Нинбо. До этой стадии дошли и россияне – Даниил Медведев (2-й номер посева) и Екатерина Александрова (4). Они сразятся за титулы с французом Корентеном Муте и Еленой Рыбакиной из Казахстана. Даниил не выигрывал титул с мая 2023 года, а нынешний финал станет для него 40-м за карьеру. А Екатерина попытается помешать Елене в её гонке за попадание на Итоговый чемпионат в Эр-Рияде и помочь Мирре Андреевой.
Мысль о том, что он стал дальше проходить по турнирным стадиям, вдохновляет Даниила Медведева. После очередного победного матча он пообщался с журналистами, в том числе и с корреспондентом «Чемпионата», рассказав много интересных фактов.
В субботу в рамках полуфинала Даниил Медведев впервые за турнир отдал сет сопернику. Квалифаер из Австралии Джеймс Дакворт так прибился к местным кортам за 5 матчей с учётом предварительного турнира, что россиянин целый сет искал ключи к его подаче, но всё же одержал волевую победу. Подробности матча читайте в нашем обзоре.
Расписание воскресенья
Вот по такому графику мы сегодня будем следить за финалами с участием россиян.