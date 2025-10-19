Яркое теннисное шоу в Эр-Рияде. Синнеру дали золотую ракетку, а остальных осыпали деньгами

Вторая ракетка мира Янник Синнер стал победителем выставочного турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде, одолев в финале лидера рейтинга ATP Карлоса Алькараса (6:2, 6:4). Итальянец полностью контролировал ход встречи, сделал три брейка и не дал сопернику шансов зацепиться за свою подачу. Игра продолжалась всего 1 час 13 минут.

Бронзовым призёром стал американец Тейлор Фриц, который выиграл матч за третье место после отказа Новака Джоковича по итогам проигранного тай-брейка первого сета. Это первая победа Фрица над Джоковичем, но в официальный зачёт она не пойдёт из-за выставочного статуса матча. В личных встречах с Новаком у Тейлора всё по-прежнему печально – 0-11.

Синнер второй год подряд выиграл турнир в Саудовской Аравии. За победу Янник заработал рекордные $ 6 млн – столько не платят даже за титулы на двухнедельных турнирах «Большого шлема», а в Эр-Рияде итальянцу пришлось провести всего три матча за четыре дня.

Синнеру после финала с Алькарасом вручили ракетку, покрытую золотом. В прошлом сезоне она ему не досталась, несмотря на чемпионское звание. Тогда такой чести удостоился легендарный Рафаэль Надаль, уступивший Новаку Джоковичу в матче за третье место. Рафа проводил последний сезон в карьере, поэтому организаторы решили отдать подарок ему, на что Синнер вряд ли обиделся.

Янник Синнер получил ракетку из золота после финала с Карлосом Алькарасом Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Какая классная неделя. Было здорово здесь играть в невероятной атмосфере. И всегда приятно делить корт с тобой, Карлос. Спасибо всем за поддержку», — резюмировал Синнер в социальных сетях после матча.

С Янником сложно не согласиться. Всем теннисистам определённо было приятно выступать в Саудовской Аравии. В первую очередь из-за призовых. Синнер получил $ 6 млн за титул, все остальные участники вроде как пополнили свои счета на $ 1,5 млн за сам факт участия. Официально размер призовых они не объявляли, а первоисточником данных оказался британский сайт BBC. Наверняка какие-то бонусы для финалиста Алькараса, обладателя третьего места Фрица и замыкающего топ-4 Джоковича были предусмотрены, иначе зачем вообще было проводить встречу между Тейлором и Новаком? В таком случае нет особого стимула биться и в четвертьфиналах. Проще всего сразу покинуть турнир по итогам первого матча с $ 1,5 млн, как Александр Зверев и Стефанос Циципас в этом году.

Новак Джокович не доиграл матч с Тейлором Фрицем из-за травмы Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Джокович снялся с матча с Фрицем после напряжённейшего первого сета длительностью 1 час и 16 минут – даже двухсетовый финал между Синнером и Алькарасом закончился быстрее. 38-летний серб понял, что состояние здоровья вряд ли позволит ему выгрызть победу в трёх сетах, и снялся. Вряд ли мотивация Новака заключалась лишь в стремлении не дать Фрицу выиграть у него хотя бы один матч за карьеру, пусть даже на выставочном турнире.

Хотелось бы видеть больше открытости от Six Kings Slam, особенно по части оглашения призовых. В организационном плане тоже есть вопросы. После первого матча на корте к Синнеру подбежал странный фанат, попросивший у теннисиста отдать ему спортивную форму. Служба охраны должна тщательнее отслеживать подобные моменты.

Качество трансляции тоже немного хромало. Нельзя назвать его ужасным, но оно не соответствует привычным стандартам ATP и WTA. Камеры находятся довольно высоко над кортом и далеко от него. Не просто так одного из игроков при выходе на площадку просили надевать на себя нательную камеру, чтобы лучше показать процесс жеребьёвки.

Янник Синнер вышел на корт с нательной камерой Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Турнир Six Kings Slam организован правительством Саудовской Аравии, а конкретно Главным управлением по организации развлечений (GEA) под руководством Турки Аль аш-Шейха. Этот функционер отлично зарекомендовал себя в боксе, главные бои которого сейчас проводятся именно на Ближнем Востоке, а не в США. К теннису Турки только приспосабливается, так что наверняка заметит недочёты двух первых турниров в Эр-Рияде и исправит их в будущем.

В целом Саудовская Аравия подарила любителям тенниса ярчайшее шоу. Турнир Six Kings Slam в первую очередь ассоциируется с динамикой. Он длится четыре дня, из которых три являются игровыми. Все матчи между топ-теннисистами прошли очень быстро. Фриц обыграл Зверева (6:3, 6:4) за 59 минут. В среднем на гейм затрачивалось три минуты, хотя на харде обычно тратится примерно в полтора раза дольше на зарабатывание одного очка в партии. Алькарас разобрался с Фрицем (6:4, 6:2) в полуфинале за 70 минут, а Синнер на данной стадии прошёл Джоковича (6:4, 6:2) за 73 минуты. Как ни странно, наиболее длительным и вязким получился односетовый матч с тай-брейком между Тейлором и Новаком – 76 минут. Столько же Синнер потратил для прохода Циципаса (6:2, 6:3) в четвертьфинале. Смотреть за всем этим было очень интересно – моментов заскучать практически не было, можно просто наслаждаться противостоянием лучших теннисистов планеты.

Организаторы не раскрывают показатель скорости корта CPR в Эр-Рияде, но очевидно, что он является очень быстрым. В финале всё равно оказались лучшие теннисисты современности Синнер и Алькарас. Это разбивает теории о том, что в ATP-туре специально замедляют покрытия, чтобы Янник и Карлос постоянно встречались в финалах.

Можно смело утверждать, что Саудовская Аравия доказала свою способность принимать официальные крупные теннисные турниры. Да, организаторы берут своё материальной составляющей, но спорт во многом является чистой коммерцией, и этот фактор крайне важен. При этом заполняемость на трибунах во время матчей Six Kings Slam была приличной. Уж точно лучше, чем у женского Итогового, который тоже проходит в Эр-Рияде.

Всё-таки Саудовская Аравия пока больше тяготеет к мужским соревнованием. Джидда успешно проводит молодёжный Итоговый турнир ATP в последние годы, а с сезона-2028 планируется ввести в календарь взрослый «Мастерс» в стране. Саудовские деньги активно врываются в теннис. Плохое ли это явление? У каждого своё мнение, но сами игроки определённо не против получать больше и с удовольствием приезжают на Ближний Восток.