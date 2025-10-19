Александрова в Нинбо проиграла третий финал подряд. Но попала как запасная на Итоговый

День финалов состоялся в Нинбо! Сегодня, 19 октября, на китайском «пятисотнике» сразу две россиянки участвовали в решающих матчах. Людмила Самсонова боролась за парный титул, а Екатерина Александрова – за одиночный.

Начался игровой день по традиции с парного финала. Людмила Самсонова и Николь Меликар-Мартинес во второй раз в сезоне боролись вместе за титул. На этой неделе в Нинбо они проделали серьёзный путь: одолели Данилину/Крунич (№3 посева), Синякову/Се Шувэй (№1) и в финале сошлись с Бабош/Стефани (№4). Все соперницы – опытные и успешные парницы. Так что каждый матч был большим испытанием.

Финальный поединок исключением тоже не стал. На протяжении всей первой партии девушки брали свои подачи, шли рука об руку по счёту и уровню игры. При 5:5 у Самсоновой и Меликар-Мартинес наконец появилась пара брейк-пойнтов. Только, увы, девушки ими не воспользовались, а следом позволили Бабош и Стефани забрать подачу Николь – самую важную за весь сет. В итоге стартовая партия за 55 минут ушла Тиме и Луизе (7:5).

Второй сет тоже был упорным, и реальная возможность сделать брейк появилась у Самсоновой и Меликар-Мартинес только при счёте 4:4. Первым шансом девушки не воспользовались, а вторым – с радостью! В итоге Людмила без проблем в следующем же гейме подала на партию и перевела игру в решающий тай-брейк.

Шикарные розыгрыши проводили девушки в концовке матча. Бабош и Стефани старались оставаться на позитиве, но в этом поединке всё решила концентрация, которой у Самсоновой и Меликар-Мартинес оказалось больше. Нельзя сказать, что на протяжении всего тай-брейка девушки держали максимальный фокус, однако и этого хватило, чтобы одержать победу с итоговым счётом 5:7, 6:4, 1:0 [10:8]. Для Людмилы это третий парный титул, для Николь – 18-й. И второй, который девушки выиграли в дуэте друг с другом.

Людмила Самсонова и Николь Меликар-Мартинес Фото: Wang He/Getty Images

Сразу после парного финала на корт вышли Елена Рыбакина (№9 в мире) и Екатерина Александрова (№10).

Для Екатерины и Елены этот поединок стал пятым очным. По итогам четырёх прошлых встреч вела россиянка – 3-1:

Шэньчжэнь-2020, финал, победа Александровой – 6:2, 6:4;

Цинциннати-2020, первый круг, победа Александровой – 7:5, 7:6;

Рим-2020, первый круг, победа Рыбакиной — 6:0, 6:4;

Аделаида-2024, четвертьфинал, победа Александровой – 6:3, 6:3.

Обе приехали в Нинбо впервые – и не просто так! Екатерина боролась за попадание на Итоговый в качестве запасной и добилась этого. Елена же продолжила сражение за место в топ-8 по итогам сезона.

Давно Александрова не переигрывала соперницу из топ-10 – аж с февральского турнира в Дохе. Так что Екатерина явно была голодна до этой победы в Нинбо. Начало матча россиянка провела роскошно: была активна, играла широко и уже во втором гейме сделала ранний брейк, который тут же подтвердила. Однако нужно было оставаться настороже, так как Рыбакина подошла к этой встрече в солидной форме и так же, как и Александрова, действовала агрессивно.

Этого единственного брейка Екатерине хватило для того, чтобы закрыть стартовый сет. Кстати, со счётом 6:3 – «любимом» для россиянки в Нинбо. Только в поединке с Дианой Шнайдер Александрова взяла партию 6:4, все остальные – со счётом 6:3.

Стартовый сет продлился 41 минуту. И что оказалось важным в этой партии – это процент попадания первой подачи. Елена непривычно для себя попадала первой только 55%, Екатерина – 63%.

Екатерина Александрова Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Второй сет начался непросто для обеих. Второй гейм на подаче Александровой оказался затяжным и непростым: она смогла отыграть два брейк-пойнта Рыбакиной, но на третьем допустила грубую ошибку по ширине и позволила сопернице выйти вперёд. Елену это настолько приободрило, что она оперативно повела со счётом 5:0.

Екатерине не удавались ни обмены на задней, ни атаки, ни попытки выбраться из обороны, в которую её посадила в этой партии оппонентка. Опорой – и то, очень неустойчивой – оказалась подача. Однако и она не помогла. Елена за 32 минут и с «баранкой» взяла второй сет. Но статистика почти никак не отражала перемены в раскладах на корте: процент попадания первой и вовсе остался прежним у обоих спортсменок.

Снова второй гейм в партии оказался долгим и боевым. И как обидно, что вновь завершился поражением Александровой. Екатерина проиграла восьмой гейм кряду и позволила Рыбакиной повести в решающем сете со счётом 2:0.

Александрова привела себя в чувство – не время было сдаваться. Ухватилась за брейк-пойнт, упустила его, но тут же, при 0:3, прервала серию из девяти проигранных геймов. После этого Екатерина стала больше сопротивления оказывать на приёме, при 2:4 вновь получила шанс забрать подачу соперницы, однако упустила его.

Не хватило Александровой терпения и сил, чтобы перевернуть ход этого матча. В следующем же гейме с первой попытки с очередным брейком Рыбакина завершила матч в свою пользу – 3:6, 6:0, 6:2 за 1 час 58 минут.

Для Рыбакиной это юбилейный, 10-й титул в карьере и второй в сезоне. Кстати, последние пять трофеев Елена забрала именно на турнирах серии WTA-500. Также эта победа позволила представительнице Казахстана приблизиться к Александровой в их противостоянии (2-3), а в рейтинге вернуться на седьмую строчку. Екатерина же сохранит за собой 10-е место, даже несмотря на третий кряду проигранный финал.

Успех в Нинбо оставил Рыбакиной шансы на попадание на Итоговый турнир. Для этого ей нужно добраться в Токио до полуфинала.

