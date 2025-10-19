Ну наконец-то! Медведев впервые за 2,5 года завоевал титул и догнал Синнера по трофеям

Сегодня, 19 октября, на турнире ATP-250 в Алма-Ате, Казахстан, состоялся финальный матч. Участниками битвы за титул стали 14-я ракетка мира Даниил Медведев, посеянный под вторым номером, и 41-й номер рейтинга ATP Корентен Муте (8). Медведев, вступивший в борьбу во втором круге, за три матча, предшествовавших финалу, проиграл лишь один сет — в полуфинале Джеймсу Дакворту. А Муте во всех четырёх встречах не проиграл ни одной партии.

Для Медведева этот финал стал вторым в сезоне (после Галле в июне) и 40-м в карьере. К отчётной встрече россиянин подходил на серии из шести поражений в решающих матчах, начавшейся ещё на US Open — 2023. Что касается Муте, то он лишь в третий раз в карьере сражался за титул на уровне ATP. Предыдущие две попытки завершились неудачей. В Дохе в 2020 году француз уступил Андрею Рублёву, а на траве на Мальорке этим летом — Таллону Грикспору.

В личных встречах у Медведева и Муте было равенство – 1-1. Даниил победил на Мальорке в 2021-м – 6:4, 6:2, а Корентен одержал волевую победу в Вашингтоне в этом сезоне – 1:6, 6:4, 6:4.

Перед финалом в Алма-Ате оба теннисиста вспомнили встречу в столице США. «Знаю, что если смогу показывать теннис, как сегодня, как вчера, то все шансы будут. Муте я проиграл. Был очень близкий матч. И, в принципе, наверное, я был ближе к победе», — говорил Медведев на пресс-конференции.

«Он выиграл турнир «Большого шлема», был первой ракеткой мира. Он великолепный игрок. Последний раз мы с ним играли очень долгий матч. Финал будет очень напряжённым. И я сейчас взволнован и в предвкушении, тем более у меня есть шанс завоевать первый титул в карьере. Появляется возможность выиграть его наконец-то», — сказал Муте в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Даниил Медведев и Корентен Муте в Вашингтоне Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Муте, как правило, стремится играть эффектно, и его непросто остановить, когда это не идёт в ущерб эффективности. Медведев сполна прочувствовал это на себе в первом же гейме. Француз заставлял его бегать по корту и так потихоньку добрался до брейк-пойнта, на котором россиянин допустил двойную ошибку. Корентен подтвердил брейк; да и вообще в геймах на его подаче Даниилу сложно было что-то поделать. Процент попадания первым мячом у Муте на этом отрезке колебался в районе 90, а в розыгрышах он редко ошибался, доминировал на задней линии, уместно укорачивал, сам успевал к укороченным (соперники регулярно выдёргивали друг друга к сетке) и в целом принимал верные решения. Медведев свои геймы тоже забирал, однако с бо́льшими усилиями.

Всё резко изменилось в восьмом гейме. Муте внезапно стал сорить неточностями, и Медведев этим воспользовался. Отдав лишь одно очко, Даниил отыграл брейк и сравнял счёт — 4:4. Потеряв преимущество, Корентен занервничал — и россиянин дожал его! Медведев, подававший в нечётных геймах, очень не хотел играть тай-брейк, и его усилия окупились. Муте не смог взять 12-й гейм, в котором вёл 30:0 на подаче. Все остальные очки в борьбе забрал Даниил, а Корентен, отдав розыгрыш на сетболе, в ярости расколотил ракетку — 7:5 в пользу россиянина за 52 минуты.

Ракетка Корентена Муте Фото: Кадр из трансляции

Несмотря на позитивное окончание партии, второй сет Медведев начал так же, как и первый, — с отданной подачи. Однако россиянин и здесь смог отыграться, причём сделал это даже раньше, в шестом гейме. Выдержав пару долгих розыгрышей, Даниил реализовал первый же брейк-пойнт — 3:3.

А вот дальше пошло расхождение. Сравняв счёт, Медведев не смог выйти вперёд и вместо этого ещё раз проиграл свой гейм. Это преимущество Муте уже не упустил и в 10-м гейме подал на сет — 6:4 за 47 минут. В этой партии теннисисты настолько отчаянно сражались буквально за каждый мяч, что не смогли избежать падений — без последствий для себя. Стоит отметить, что француз значительно чище провёл сет, сделав всего пять невынужденных ошибок против 13 у соперника.

Корентен Муте Фото: Кадр из трансляции

В решающей партии Медведев сразу же взял свою подачу, но это не смутило Муте, который следом тоже забрал свой гейм. В одном из эпизодов француз подметил, что россиянин стоит далеко за задней линии, и успешно подал с руки — Даниил успел только ко второму отскоку. А украшением всей игры стал 15-минутный четвёртый гейм, который можно назвать матчем в миниатюре. Теннисисты вытягивали друг из друга все силы, у Медведева было четыре брейк-пойнта, но ни одного из них, увы, он не использовал — 2:2.

Опыт Медведева всё же сказался. Россиянин на протяжении всего сета уверенно держал подачу, а вот Муте в восьмом гейме банально перенервничал. Француз срывал удары, а на брейк-пойнте атаковал уже Даниил, который в итоге добился своей цели — 5:3 и подача на матч. В последнем гейме он реализовал первый же матчбол — 7:5, 4:6, 6:3 за 2 часа 37 минут.

Вот так Медведев прервал шестиматчевую серию поражений в финалах. Россиянин впервые с мая 2023 года завоевал титул — первый с новым тренером Томасом Юханссоном. Тогда он стал чемпионом грунтового «Мастерса» в Риме, и с того времени прошло 882 дня. Теперь на счету Даниила 21 титул, и все они завоёваны в разных городах. По количеству трофеев на уровне ATP Медведев догнал Янника Синнера. Из действующих игроков столько же титулов у Марина Чилича, а больше — у Карлоса Алькараса, Александра Зверева (у обоих — по 24) и Новака Джоковича (100). По количеству же трофеев на харде (19) Даниил вышел на второе место, оставив позади Синнера (18). Впереди только Джокович (71).

В Чемпионской гонке ATP Медведев поднялся на 12-е место. Теперь у него 2610 очков. А у Лоренцо Музетти, занимающего восьмую строчку (последнюю, которая даёт право сыграть на Итоговом), 3485 очков — на 875 больше. Кроме того, Даниил как чемпион турнира заработал $ 160 550 призовых, а Муте как финалист — $ 93 635.

На следующей неделе в Европе состоятся два турнира категории ATP-500. В Базеле россиян не будет, а в Вене выступят Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублёв.