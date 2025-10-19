Мирра не играет решающую неделю, а Медведев бьётся за Итоговый. Обзор сеток Токио и Вены

У Даниила хорошая жеребьёвка в Австрии с Музетти в четвертьфинале. Андреева же не стала просить уайлд-кард – теперь всё в руках Рыбакиной.

В женском туре на следующей неделе завершится Чемпионская гонка за попадание в Эр-Рияд. На неделе, стартующей 27 октября, пройдут ещё три соревнования категории WTA-250, но они уже никак не повлияют на борьбу за право сыграть на Итоговом турнире, поскольку завершатся позже, чем он стартует. Их финалы придутся на воскресенье, 2 ноября, а первые матчи Итогового в Эр-Рияде пройдут 1-го числа. Главный из двух оставшихся стартов – «пятисотник» в Токио. Мужчины тем временем сыграют на турнирах категории ATP-500 в Вене и в Базеле.

Первой сеяной в Японии изначально была Жасмин Паолини, но накануне старта турнира она снялась. Решение понятное – в Эр-Рияд итальянка уже точно попала, смысла тратить лишние силы и оставаться ещё на неделю в Азии нет. Квалификацию Жасмин гарантировало отсутствие в сетке Мирры Андреевой. Россиянка изначально не заявлялась ни в Токио, ни на турнир WTA-250 в Гуанчжоу, который пройдёт параллельно. Уайлд-кард, по всей видимости, она тоже просить не стала (едва ли организаторы отказали бы), так что теперь вопрос, отберётся Мирра в Эр-Рияд в одиночном разряде или будет гарантированно играть там только в паре с Дианой Шнайдер, будет решаться без её участия. Елене Рыбакиной нужно дойти в Токио до полуфинала, то есть выиграть два матча, чтобы опередить Мирру в гонке и занять последний слот в Саудовской Аравии. При этом Андреева в любом случае получит как минимум статус первой запасной в одиночке – то есть, если кто-то из топ-8 снимется до старта Итогового турнира или по ходу группового раунда, Мирра заменит эту теннисистку.

Однако вернёмся к Токио. Первая четвёрка сеяных – точно так же, как и в Нинбо – пропустит стартовый круг турнира. Изначально это были Паолини, Рыбакина, Александрова и Таусон, но Клара тоже снялась, так что вместо неё и Жасмин со второго раунда стартуют Бенчич и Носкова. Также в число сеяных попали Шнайдер, Мухова, Мбоко и Кенин – двум последним достались «дополнительные» девятый и десятый номера посева. Российский десант в основной сетке на этом практически исчерпан – компанию Екатерине и Диане изначально составляла лишь Анна Калинская, а в воскресенье, 19 октября, Алина Чараева пробилась через квалификацию.

Шнайдер начнёт турнир матчем с украинкой Даяной Ястремской, которой в этом сезоне уже проиграла во втором круге «Ролан Гаррос». Калинская же встретится с лаки-лузером Сюзан Ламенс, и этот поединок выглядит хорошим шансом прервать серию из трёх поражений. В случае побед на старте Токио Диана и Анна выйдут друг на друга. В четвертьфинале кто-то из них по посеву идёт на Линду Носкову, а в полуфинале – на Елену Рыбакину. Остановить Елену на более ранней стадии попытаются Лейла Фернандес либо Мария Саккари (во втором круге), а также Виктория Мбоко, Бьянка Андрееску, Кэти Бултер или Ева Лис (в четвертьфинале).

Первой соперницей Александровой будет либо Жаклин Кристиан, либо Алина Чараева. В четвертьфинале Екатерина идёт или на Софью Кенин, или на одну из трёх обладательниц уайлд-кард, а в полуфинале – на Бенчич или Мухову. Отметим также, что жеребьёвка на втором турнире подряд свела в первом круге двух чешек – Мухову и Вондроушову.

У мужчин топовый состав собрался в Вене. На этот «пятисотник» приехали сразу пять игроков первой десятки, включая прошлогоднего финалиста Карена Хачанова. А Джек Дрейпер защитить титул не сможет, поскольку досрочно завершил сезон из-за травмы. Зато в этом году в Австрии выступят и Синнер, и Зверев, и де Минор с Музетти, и Медведев с Рублёвым. Для Янника, кстати, этот турнир можно назвать отчасти домашним – он родился на севере Италии, буквально в 10 км от австрийской границы, и прекрасно говорит по-немецки.

Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В отличие от женских «пятисотников», на мужских соревнованиях этой категории с пятью кругами bye нет – здесь все начинают играть с первого круга. Так, первым соперником Синнера станет Даниэль Альтмайер, а посеянному четвёртым Музетти достался Стефанос Циципас. Оппонент Зверева по первому кругу пока что неизвестен – это будет кто-то из квалификации.

Хачанов стартует с поединка с Таллоном Грикспором, а в случае победы встретится либо с Лучано Дардери, либо с Брэндоном Накашимой. В четвертьфинале Карен потенциально идёт на Зверева. Кстати, именно с матча с Александром в Цинциннати у россиянина началась неудачная полоса – Хачанов не доиграл тот поединок из-за проблем со спиной и с тех пор одержал лишь одну победу в одиночном разряде (в первом круге US Open).

Медведев в первом круге сыграет с Нуну Боржешем. Во втором круге его может ждать новая встреча с соперником по финалу Алма-Аты Корентеном Муте, а в четвертьфинале – поединок с Музетти. Даниил находится в нижней половине сетки, то есть там же, где и получивший второй номер посева Зверев. Отметим, что один из соперников Медведева в борьбе за попадание в последний вагон поезда на Итоговый чемпионат в Турине датчанин Хольгер Руне получил разрыв ахиллова сухожилия на турнире в Стокгольме и выбыл на несколько месяцев. Хольгер сейчас идёт в гонке 12-м, а Даниил в понедельник, 20 октября, поднимется на 13-ю строчку.

Рублёв же начнёт турнир матчем с Кэмероном Норри. Если россиянин прервёт серию из четырёх поражений в одиночном разряде, то дальше встретится либо с Маттео Берреттини, либо с Алексеем Попыриным. В четвертьфинале Андрея потенциально ждёт поединок с Алексом де Минором, ну а в полуфинале – Янник Синнер. Кстати, в четверть итальянца попал Александр Бублик, ранее снявшийся с домашнего турнира в Алма-Ате из-за проблем со здоровьем. Бублик сыграет сначала с Алехандро Табило, а затем с Алексом Михельсеном или Франсиско Серундоло.