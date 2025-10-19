«Турнир в Москве с удовольствием выиграл бы, если вернётся». Медведев после 21-го титула

Даниил Медведев наконец-то добрался до долгожданного титула. На глазах у жены и обеих дочек он сумел выиграть турнир Almaty Open и завоевал 21-й трофей в карьере. Этой победы он ждал два с половиной года. Теперь россиянин в Чемпионской гонке ATP уже на подступах к топ-10. Борьба за попадание на Итоговый в Турине продолжается. После такого важного для себя события Медведев ответил на вопросы зарубежных и казахстанских СМИ, а потом поговорил и с корреспондентом «Чемпионата».

— Даниил, поздравляем с первым титулом! Сегодня вам пришлось сражаться с духом и запалом игрока, который пытался взять свой первый трофей в карьере. Было ли из-за этого сложнее и какие выводы вы сделаете из Almaty Open — 2025?

— Во-первых, он [Муте] просто отличный игрок и играет всё лучше и лучше. Он побеждает всё более сильных соперников и играть против него очень тяжело. Матч на первый титул может быть вообще как давлением, так и мотивацией. Так что, возможно, он в какие-то моменты перенервничал, а во втором сете, наоборот, была видна мотивация. Он тяжёлый соперник, и я очень рад взять титул, ведь очень давно их не брал. Если честно, меня не беспокоило то, что не мог выигрывать титулы. Я всегда говорил, что предпочитаю играть хорошо, и здесь я играл хорошо всю неделю, поэтому очень счастлив, что получил этот трофей.

— Если писать мемуары, как бы вы озаглавили главу про Алма-Ату?

— Что-то типа «Возвращение титула». С Рима-2023 уже два с половиной года их не было. Но я говорю, что если бы прям так хотел завоевать титул, то играл бы все турниры ATP-250, которые существуют вообще в этом сезоне. То есть это для меня не всегда самое главное, однако я очень рад, что это случилось — 21 титул в 21 разном городе. Это прикольно. Я бы, конечно, рад где-то что-то защитить, но это тоже прикольная такая статистика. Ни у кого такой не было. Поэтому, да, сам факт титула — это что-то такое важное.

— Как удалось всё-таки перебороть волнение?

— Ну, он очень тяжёлый игрок, и, опять же, у него такая игра, что… Есть, наверное, некоторые, причём их не так много, игроки, которым, может быть, будет нравиться с ним играть. То есть те, кто способен с резаных сильно бить. Наверное, это даже самый главный момент я бы выделил. То есть у него такой неприятный резаный, и есть некоторые игроки, кто даже с этого резаного способен как бы разгонять мяч. Тогда ему сразу будет непросто. Мне же немножко тяжелее даётся борьба с ним, поэтому приходилось больше играть в такие кошки-мышки. Когда-то к сетке сбегать, когда-то – нет, когда-то он свечу бросит, когда-то – в ноги пробьёт. Подача была важна, и, в принципе, я считаю, что мог, конечно, чуть лучше в некоторых моментах сыграть на своей подаче. Однако я рад, что вообще матч был по факту хороший, с хорошими моментами. И если брать даже первый и третий сеты, в самых важных моментах я сыграл круто и очень этим доволен.

— Зрители порой на трибунах удивляли, когда перед подачей следовали выкрики. Особенно в первых двух сетах. Казалось, поначалу вы на это даже реагировали, и вам это чуть мешало сегодня.

— Ну, это бывает. Трибуны были классные. А выкрики, на самом деле, бывают во всех городах мира. И, понятное дело, если ты сделал двойную, тебе хочется кого-то обвинить, а не себя. И ты ищешь, на кого направить эти обвинения. Конечно, иногда это может помешать. Особенно если на подбросе. Был момент, мне говорят вдруг: «Вспомни Суворова». Я говорю: «Отлично, как-нибудь вспомню, но можно не на подбросе хотя бы кричать?» Так что такое бывает. На самом деле, конечно, бывают такие матчи, где ты прям вообще как бы вне зоны доступа, то есть тебя вообще ничего не отвлекает. Тебе всё равно, что там происходит. Но сегодня было больше нервов, всё-таки у меня давно не было титула, да и соперник неприятный, поэтому больше обращаешь внимание на такие моменты. Однако, опять же, я рад, что сумел переключиться и не обращать на это большого внимания.

— Третий сет – счёт 5:3 и подача на матч. Что в это время в голове?

— Ну, это подача на матч, тут нужно закрывать. Хочется этого, особенно когда хорошая подача идёт. А сейчас я её немножко вернул, и хочется подать четыре эйса. И как раз таки два у меня получились — при 0:0 и 15:15. А очки на 15:0 и 30:15 мог сыграть намного лучше. Один укороченный – в принципе, решение не было ужасное, но исполнение оказалось плохое, и второй тоже хотел атаковать, но немножко неудачно сыграл. И поэтому рад, что при 30:30 уже пошло. Такое бывает, такие матчи, это как раз когда ты выигрываешь титулы. Я сыграл с лёта, я никогда в жизни не играл какие-то там с полулёта укороченные. Оно бывает, когда, опять же, прям вот всё у тебя прёт. И за счёт этого выиграл. Это, конечно, было круто, потому что он игрок такой. Есть некоторые игроки – у них просто другой теннис. И когда 30:30, то там раз-раз – и он что-то ошибся, 40:30 — опять ошибся, и ты выиграл матч. С ним такого нет. Ты знаешь, что нужно до последнего мяча бороться, он что-то тебе в ноги догонит. Так что прямо до последнего надо было играть. Поэтому я рад, что получилось.

— Был момент сегодня, когда он попал с руки. Не было ли такой мысли: ну достал. То Бублик доставал, теперь Корентен этот?

— Да нет, если честно, Корентен может даже больше с руки подавать, чем Саша. И он это делает классно. Там был момент, я, в принципе, не могу сказать, что сегодня очень далеко стоял. Ну, всё-таки потому, что у него подача далеко не 210. Я был готов, что он может это сделать, но она была просто невероятной. Мне кажется, человек, который даже на линии стоял бы, всё равно бы не взял. Поэтому с ним и непросто, потому что всегда нужно немножко готовиться. Ему, наверное, тоже не хочется так всегда подавать, потому что это такая подача опасная. Если её неправильно подать, то могут в ответ сразу забить. Поэтому тут простой теннисный момент. Ничего такого.

— Дальше куда летишь — обычным рейсом или частным джетом всё же?

— Нет, на обычный рейс. Ночью тяжело будет, но это нормально, не в первый раз. Поэтому надеюсь, что смогу восстановиться. Я буду играть в Вене в среду. Тут уже получаются такие колебания — иногда ты приезжаешь рано на турнир, образно говоря, на US Open, и у тебя две недели подготовки. Однако ты играешь ужасно, зато физически готов отлично. А тут как бы физически я точно не буду готов, но, поскольку набрал уверенность, за счёт этого можно побеждать. Поэтому постараюсь выигрывать.

После пресс-конференции Даниил уделил время корреспонденту «Чемпионата» и ответил на несколько вопросов для нашего издания.

— Не раз звучали в твоих интервью слова, что голова и мозги у тебя не на месте. И что у тебя огонь внутри, скажем, не так горит. Можешь ли сказать, что сейчас у тебя всё встало на место, что огонь внутри тебя разгорелся, что ты в деле?

— Я очень рад, что так получилось. Я поменял команду, очень хорошо тренировался в Монако, даже лучше, чем играл и в Шанхае, и здесь. Прям вообще сумасшедший уровень был. И я такой: «Интересно. Значит, если я смогу показать такой уровень, у меня будут шансы на титул?» Но другой вопрос, что перенести это в матч после такого тяжёлого сезона было тяжело. И в Ханчжоу у меня это не совсем получилось. Да, в принципе, там было близко к полуфиналу, однако не вышло. В Пекине я уже играл намного лучше. И, в принципе, обидно, что не вышел там в финал. В Шанхае играл ещё лучше, выиграл у крутых теннисистов. Опять же, обидно, что не вышел в финал. И здесь я играл, ну, может быть, не лучше, чем в Шанхае и в Пекине, но всё равно очень круто. То есть я рад, что могу показывать наконец-то результаты — полуфиналы, финалы, победы. И если бы такой был весь год, то я бы, конечно, наверняка был в десятке и в Турине. Но ничего – шаг за шагом.

— Как раз про смену тренеров порой слышатся вопросы — не поздновато ли она произошла? Может, не то чтобы запоздал, а, возможно, просто не в то время?

— Ну, это жизнь. Считать то можно что угодно. Допустим, а что, если бы 20 лет у меня был другой тренер, а я бы за это время выиграл, допустим, 27 «Больших шлемов». Но я, конечно, в это не верю. Поэтому просто очень рад тому, сколько мы работали с Жилем., Мы реально, скажем так, до конца боролись за эту работу. Однако в какой-то момент пришло время попробовать что-то новое, и я очень рад, что оно работает. Потому что новое не всегда хорошее, новое — всегда тяжело, новое — иногда занимает время. И я рад, что здесь оно, в принципе, довольно быстро начало работать. И, опять же, тут уже только долгая дорога покажет, насколько удачно получится и что нужно будет делать.

— Люди постоянно поражаются, что у тебя 21 титул в 21 разном городе. Продолжи, пожалуйста, этот список. Где бы ты ещё хотел выиграть? Какой ещё новый город для себя ты хотел бы, скажем, таким вот образом открыть.

— Ну, начнём с «Мастерсов». У меня их, в принципе, невыигранных не так много осталось — это Индиан-Уэллс, Мадрид и Монте-Карло. Ну Мадрид и Монако для меня тяжёлые, они проходят на грунте. Но постараться можно. Рим-то выиграть получилось! Поэтому, конечно, были бы три таких сразу города, где бы хотелось выиграть. Также «Большие шлемы», это понятное дело. И тут бы, в принципе, неплохо было бы ещё раз US Open попробовать выиграть, но это тяжело.

А так я всегда говорил, что этой статистикой никак не дорожу, и с удовольствием сейчас еду в Вену, и с таким же удовольствием выиграл бы там во второй раз, ведь там уже побеждал [в 2022-м]. Но пока больше не получается повторить. Так что будем продолжать искать новые титулы.

— Про Москву ты ещё не сказал...

— О, Москву бы я с удовольствием выиграл, но там турнира сейчас нет. Поэтому посмотрим — если вернётся.

— Важный вопрос про поддержку семьи. Всю неделю они тебя поддерживали? Как они это всё выдержали? Да и вообще, весь твой этот неудачный период в карьере, как выдержала твоя семья, твоя жена? Как она тебя поддерживала, мотивировала и это всё перенесла?

— Ну, конечно, это всё тяжело, потому что семья всегда поддерживает. И когда они видят, что мне тяжело на корте, конечно, это немножко может переноситься и в жизнь. Я понимаю, как им тяжело. Все мне хотят помочь, особенно близкие люди, а помочь они не всегда могут, потому что это не всегда так легко работает. Людей, которые хотят помочь, очень много вокруг. Поэтому они, конечно, все очень рады, что у меня сейчас это получилось.

И, опять же, взять ситуацию сейчас в Алма-Ате. Первый раз приехала жена с двумя дочерьми. И всё это ещё и такое дополнительное давление. Я говорю, что не мог двигаться первые два дня вообще. И я такой думаю: «Ну классно вообще! Семья прилетела так далеко, День рождения дочки отпраздновали. И что теперь? Полетим обратно домой? Они даже толком не перестроились ещё по времени». И рад, что смог здесь сейчас победить и посвятить титул младшей дочери. Потому что при старшей уже было много побед. И я просто рад, что такая история получилась.