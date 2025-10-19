«Вернулся в число победителей». Бурная реакция на титул Медведева спустя 882 дня

А сам Даниил посвятил трофей в Алма-Ате своей младшей дочке Виктории, которой нет ещё и года.

882 дня — именно столько составил промежуток между 20-м и 21-м титулами Даниила Медведева. Самый успешный российский теннисист последних лет после «Мастерса» в Риме, взятого в мае 2023 года, почти два с половиной года ничего не мог выиграть. Карлос Алькарас за это время завоевал пять титулов на турнирах «Большого шлема», Янник Синнер — четыре. Брали трофеи Андрей Рублёв и Карен Хачанов, пусть и не такие значимые. Медведев на этом отрезке шесть раз выходил в финал, но всякий раз проигрывал. И вот только теперь эта ужасная серия наконец-то оборвалась.

Даниил и Корентен Муте, его соперник по финалу в Алма-Ате, здорово помучили друг друга в матче за титул. В концовке нервов и сил осталось чуть больше у россиянина, который и победил в трёх партиях — 7:5, 4:6, 6:3. Так Медведев сравнялся по количеству титулов с Николаем Давыденко. Из россиян в ATP больше только у Евгения Кафельникова — 26.

Реализовав матчбол, Медведев первым делом отправился к семье, присутствовавшей на трибунах. На турнир приехали его жена Дарья и обе их дочери Алиса и Виктория. Алиса прямо по ходу соревнований отпраздновала третий день рождения, а о рождении Виктории стало известно в январе 2025 года.

Даниил Медведев с семьёй Фото: Almaty Open

Что сказал Медведев после финала

Сегодняшнюю победу Даниил посвятил именно младшей дочке. «Хочу поблагодарить свою семью. Впервые выиграл турнир, на котором присутствуют обе дочки и жена. Посвящаю этот титул моей второй дочери Виктории. Первой дочке Алисе титул я уже посвящал, так что этот трофей — для Виктории», — сказал Медведев в чемпионской речи.

Также Даниил подметил, что все его трофеи по-прежнему завоёваны в разных городах, только теперь их не 20, а 21. «Не всегда был доволен своей игрой, но победа ощущается удивительно. Это значит, что в самых важных моментах матча я смог сыграть хорошо. И последний гейм был потрясающим. Так что рад выиграть титул – он продолжает мою забавную историю о 21 трофее в 21 городе», — добавил теннисист.

Перед церемонией награждения Медведева одели в казахстанский национальный костюм, а также предоставили ему тематический головной убор.

Даниил Медведев на награждении Фото: Almaty Open

Даниил Медведев на награждении Фото: Кадр из трансляции

Как оценили в России долгожданный титул Медведева

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский рассказал, какие изменения в игре Медведева ему понравились.

«Даню надо обязательно поздравить. Победа в Алма-Ате — очень хороший результат для Медведева. В финале с Муте они шли ровно до счёта 3:3, но в решающий момент Даня играл очень уверенно и эффективно. В третьем сете у него очень высокий процент точных подач. А ещё мне нравится, что Медведев начал больше выходить к сетке, выглядит поувереннее.

Китайскую серию Даня тоже отыграл очень неплохо. Если бы не погодные условия и судороги… Он показал реально хороший теннис, а победа в Алма-Ате — следствие этого. Медведев возвращается в ту форму, в которой мы привыкли его видеть. Эта уверенность и игра в конечном счёте могут дать очень хороший результат», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что Медведеву рано складывать оружие в разрезе большой карьеры.

«Скажу о титуле Медведева в Алма-Ате так: наконец-то! Всё-таки его класс достаточно высок, он обладает надёжностью. Но где-то нужно поймать это тонкое чувство мяча. Даниил прибавил в темпе, раньше не хватало попаданий. Нужно, чтобы соревнование пришлось на пик формы. Слава богу, эта чёрная полоса проходит, начинается возвращение Медведева. Потенциал у него большой.

Жаль, что теперь будет пауза — до Australian Open много времени. Однако есть турниры, и в них нужно обретать уверенность и лучшую форму. Хорошо бы, чтобы сезон Медведев закончил в приподнятом настроении, настраиваясь на «Большой шлем» в Австралии. Ему рано складывать оружие», — такое мнение высказал Янчук в интервью «Чемпионату».

А олимпийская чемпионка Елена Веснина порадовалась, что Медведев принял правильное решение выступить в Алма-Ате, несмотря на то что это турнир не самой представительной категории — ATP-250.

«Долгожданный титул для Дани Медведева. Он невероятно провёл этот финал против Муте: собранно, сконцентрированно на протяжении всех трёх сетов. Понятно, что очень хотелось выиграть, было нервозно. Против Медведева играла лучшая версия Муте, что я видела за всю его карьеру. Но Медведев выстоял, показал свой уровень и характер. Может, играл не так эффектно, как может, однако бился до конца. Многое не получилось, но старание дало Дане этот титул.

Медведев правильно сделал, что приехал в Алма-Ату. Всё-таки это ATP-250, он давно не играл на турнирах такой категории. Однако в данной ситуации, в такой форме это самое правильное решение. Да, соперники не такие именитые, но у Медведева два полуфинала подряд. Он начал находить свою игру, и этот титул был крайне важен в психологическом плане. Надеюсь, теперь Даня почувствует необходимую уверенность. Наверное, где-то его даже отпустит, потому что подсознательно все неудачи на него давили. В отпуск нужно уходить с приятными ощущениями, чтобы начать подготовку к новому сезону более мотивированным и готовым», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

Что пишут в соцсетях по поводу титула Медведева

По мнению журналистов из The Tennis Letter, трофей Даниила означает, что он вернулся на победную тропу. «Этого долго не было, но так приятно видеть, как он снова поднимает трофей. Вернулся в число победителей», — отмечается в сообщении аккаунта в соцсети X.

Испанский журналист Хосе Морон высказался по поводу дальнейших перспектив Медведева. «Вижу зелёные ростки в Данииле. Его два новых тренера привнесли свежий воздух в его голову и в его теннис. Если не произойдёт ничего необычного, то в среднесрочной перспективе он, скорее всего, вернётся в топ-10. У него больше тенниса, чем у некоторых из тех, кто сейчас там находится», — написал он в X.

«Прервал засуху! Этот классный парень вновь с титулом», — напомнили в испанском ESPN Tennis.

«Спустя 882 дня после последнего титула бывшая первая ракетка мира вновь торжествует. С возвращением, Даниил!» — так поздравили Медведева в Ubitennis.

«882 дня. Столько ждал Даниил Медведев своего следующего титула. Похоже, он шаг за шагом возвращается на верный путь», — заметили в польском издании Z kortu.

Даниил Медведев — чемпион «Мастерса» в Риме в 2023 году Фото: Alex Pantling/Getty Images

«Проклятие снято! Даниил Медведев победил в Алма-Ате и прервал 29-месячную серию без титулов», — констатировали в Punto de Break.

«Медведев страдал бо́льшую часть сезона, но снова берёт трофеи», — отметил журналист Крис Голдсмит.

А журналист Скотт Барклай сообщил: «За время между последним титулом Даниила Медведева и сегодняшней победой в Алма-Ате я сменил работу и переехал в другую страну. 882 дня. Невероятная стойкость, чтобы пережить засуху».