«Такая прелесть!» Курникова произвела фурор, выложив первое за полтора года фото с детьми

На редком снимке Анна с сыном и дочерьми готовится к Хэллоуину. По слухам, она совсем скоро родит четвёртого ребёнка.

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова опубликовала фото с детьми в соцсетях.

Анна очень редко делится с подписчиками семейными кадрами и вообще публикует мало постов – до сегодняшнего дня последний был датирован июнем 2024 года, когда она поздравила своего возлюбленного испанского певца Энрике Иглесиаса с Днём отца.

На свежем снимке Курникова позирует вместе с детьми в хэллоуинских костюмах. Анна предстала в образе курочки, её дочери Люси и Мэри выбрали парные костюмы тыкв, а сын Николас позировал в образе футболиста с эмблемой мадридского «Реала» на форме.

Анна Курникова с детьми готовится к Хэллоуину Фото: Из личного архива Анны Курниковой

Хэллоуин отмечается 31 октября. Курникова решила подготовиться к празднику с детьми заранее, так ещё и в придачу к этому в нехарактерном для себя стиле поделилась фото с подписчиками. Неудивительно, что это произвело фурор в Сети.

«Дети так быстро растут! Такая прелесть! Не могу дождаться следующего птенца!», «Так рада, что ты вернулась и опубликовала фото. Мы так скучали по тебе, моя любовь», «Анечка, очень рады снова видеть тебя! Прекрасные детки, береги себя!», «Прекрасная мама с красивыми детками. Привет из России», «Уникально! Дети похожи и на маму, и на папу одновременно», «Какую красивую семью вы смогли создать с Энрике Иглесиасом», «Все трое детей такие очаровательные. Неудивительно, что производство продолжается», «Эта девушка знает, что сохранить частную жизнь превыше всего, чтобы защитить свою семью» — гласят комментарии на русском, испанском и английском языках.

В основном писали рядовые пользователи, но были среди них и довольно известные персоны. Например, эмодзи оставили бывший испанский теннисист Фернандо Вердаско и спортивная телеведущая Ванесса Хуппенкотен, ранее встречавшаяся с Криштиану Ронадду.

Курникова состоит в отношениях с Иглесиасом с 2001 года. У пары трое детей: двойняшки Николас и Люси появились на свет в 2017-м, а тремя годами позже родилась дочь Мэри. По данным источников из окружения бывшей спортсменки и певца, скоро в семействе ожидается пополнение. Ожидается, что Курникова родит четвёртого ребёнка от Иглесиаса до конца года.

На фото выше Анна выбрала наряд, который в значительной степени скрывает её округлившийся живот, однако информация о беременности вряд ли является просто слухами. Курникова и Иглесиас предпочитают вести непубличный образ жизни в Майами, но всё-таки Анна иногда выходит в свет с детьми – чаще всего ради совершения покупок в магазинах. Практически всегда её подстерегают журналисты с камерами. На просочившихся в Сеть недавних кадрах видно, что Курникова действительно, скорее всего, ждёт ребёнка – это не помогает скрыть даже одежда в стиле оверсайз.

Анна Курникова на прогулке с сыном Фото: Кадр из видео

Остаётся пожелать Анне счастья в семейной жизни. В ближайшее время Курникова снова должна стать мамой. Внимание СМИ к ней вырастет запредельно. Теннисистка хотела бы этого избежать, однако вряд ли получится. Анна завершила карьеру в далёком 2003 году, но с аудиторией в 1,9 млн подписчиков все ещё остаётся знаменитостью мирового масштаба.