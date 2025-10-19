Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Анна Курникова разместила первое за полтора года фото в соцсетях, на снимке возлюбленная Энрике Иглесиаса с детьми в костюмах

«Такая прелесть!» Курникова произвела фурор, выложив первое за полтора года фото с детьми
Михаил Георгиев
Анна Курникова с детьми
Аудио-версия:
Комментарии
На редком снимке Анна с сыном и дочерьми готовится к Хэллоуину. По слухам, она совсем скоро родит четвёртого ребёнка.

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова опубликовала фото с детьми в соцсетях.

Анна очень редко делится с подписчиками семейными кадрами и вообще публикует мало постов – до сегодняшнего дня последний был датирован июнем 2024 года, когда она поздравила своего возлюбленного испанского певца Энрике Иглесиаса с Днём отца.

Материалы по теме
Курникова снова станет мамой? Анна совсем скоро родит четвёртого ребёнка от Иглесиаса
Курникова снова станет мамой? Анна совсем скоро родит четвёртого ребёнка от Иглесиаса

На свежем снимке Курникова позирует вместе с детьми в хэллоуинских костюмах. Анна предстала в образе курочки, её дочери Люси и Мэри выбрали парные костюмы тыкв, а сын Николас позировал в образе футболиста с эмблемой мадридского «Реала» на форме.

Анна Курникова с детьми готовится к Хэллоуину

Анна Курникова с детьми готовится к Хэллоуину

Фото: Из личного архива Анны Курниковой

Хэллоуин отмечается 31 октября. Курникова решила подготовиться к празднику с детьми заранее, так ещё и в придачу к этому в нехарактерном для себя стиле поделилась фото с подписчиками. Неудивительно, что это произвело фурор в Сети.

«Дети так быстро растут! Такая прелесть! Не могу дождаться следующего птенца!», «Так рада, что ты вернулась и опубликовала фото. Мы так скучали по тебе, моя любовь», «Анечка, очень рады снова видеть тебя! Прекрасные детки, береги себя!», «Прекрасная мама с красивыми детками. Привет из России», «Уникально! Дети похожи и на маму, и на папу одновременно», «Какую красивую семью вы смогли создать с Энрике Иглесиасом», «Все трое детей такие очаровательные. Неудивительно, что производство продолжается», «Эта девушка знает, что сохранить частную жизнь превыше всего, чтобы защитить свою семью» — гласят комментарии на русском, испанском и английском языках.

В основном писали рядовые пользователи, но были среди них и довольно известные персоны. Например, эмодзи оставили бывший испанский теннисист Фернандо Вердаско и спортивная телеведущая Ванесса Хуппенкотен, ранее встречавшаяся с Криштиану Ронадду.

Материалы по теме
С кем встречался Криштиану до Джорджины. Ванесса с детства в футболе
Красота дня
С кем встречался Криштиану до Джорджины. Ванесса с детства в футболе

Курникова состоит в отношениях с Иглесиасом с 2001 года. У пары трое детей: двойняшки Николас и Люси появились на свет в 2017-м, а тремя годами позже родилась дочь Мэри. По данным источников из окружения бывшей спортсменки и певца, скоро в семействе ожидается пополнение. Ожидается, что Курникова родит четвёртого ребёнка от Иглесиаса до конца года.

На фото выше Анна выбрала наряд, который в значительной степени скрывает её округлившийся живот, однако информация о беременности вряд ли является просто слухами. Курникова и Иглесиас предпочитают вести непубличный образ жизни в Майами, но всё-таки Анна иногда выходит в свет с детьми – чаще всего ради совершения покупок в магазинах. Практически всегда её подстерегают журналисты с камерами. На просочившихся в Сеть недавних кадрах видно, что Курникова действительно, скорее всего, ждёт ребёнка – это не помогает скрыть даже одежда в стиле оверсайз.

Анна Курникова на прогулке с сыном

Анна Курникова на прогулке с сыном

Фото: Кадр из видео

Остаётся пожелать Анне счастья в семейной жизни. В ближайшее время Курникова снова должна стать мамой. Внимание СМИ к ней вырастет запредельно. Теннисистка хотела бы этого избежать, однако вряд ли получится. Анна завершила карьеру в далёком 2003 году, но с аудиторией в 1,9 млн подписчиков все ещё остаётся знаменитостью мирового масштаба.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android