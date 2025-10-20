«Главный титул в карьере». Как Андрей Рублёв сотворил чудо и взял «Мастерс» в Мадриде

Андрею Рублёву – 28 лет! За последние несколько сезонов Андрей заметно спрогрессировал на корте и вне его, но кое-что осталось неизменным. Пара черт, которые особенно отчётливо проявились во время одной из последних крупных побед. А именно – на «Мастерсе» в Мадриде год назад.

Тот турнир дался Рублёву с помощью каких-то титанических усилий. Во-первых, вспомним, кого на пути к трофею прошёл россиянин:

первый круг: квалифаер Факундо Багнис (тогда №130) – 6:1, 6:4;

второй круг: коварный испанец Алехандро Давидович-Фокина (№28) – 7:6, 6:4;

третий круг: нидерландец с тягучей игрой Таллон Грикспор (№26) – 6:2, 6:4;

четвертьфинал: не нуждающийся в представлении Карлос Алькарас (№2) – 4:6, 6:3, 6:2;

полуфинал: рослый и хорошо подающий Тейлор Фриц (№13) – 6:4, 6:3;

финал: частый гость решающих стадий Феликс Оже-Альяссим (№36) – 4:6, 7:5, 7:5.

Один только соперник по 1/4 финала чего стоит. Молодой испанец, ожидаемо, доставил немало проблем Рублёву в тот день, однако после первой выигранной партии стал чуть более уязвим, чем Андрей и воспользовался. Но всё же Алькарас был конкурентоспособен, и обыграть его на домашнем грунте – это колоссальная работа, которую и проделал россиянин в Мадриде.

«Сегодня он был очень хорош, вытаскивал невероятные розыгрыши. Это лишило меня нескольких шансов взять его подачу и было ключом к матчу. Я не мог доводить его до предела на каждом мяче, он всегда бил из хороших позиций. Если такой игрок, как он, делает подобное, его почти невозможно победить. Я должен извлечь уроки из этого матча для следующего», — сказал Алькарас на пресс-конференции после поражения от Рублёва.

За победой в матче с Алькарасом последовала встреча с Фрицем. Рублёв к тому моменту уступал американцу по личным встречам (3-5), однако подошёл к новому поединку в хорошем ментальном состоянии. Как сам позже признавался Андрей, именно это и помогло ему добиться успеха в Мадриде. Но, справедливости ради, было ещё кое-что.

День финала, на той стороне корта – Феликс Оже-Альяссим, для которого это дебютный финал «Мастерса». В их противостоянии с комфортным преимуществом – 4-1 – вёл Рублёв. Матч длился почти три часа, Андрей, проиграв первый сет, с трудом забрал следующие два и завоевал свой 16-й титул в карьере и лишь второй – на турнире серии «Мастерс».

И была в этой победе одна вещь, которая в целом характеризует личность Рублёва – это добрая парадоксальность. Андрей по-хорошему сложный, яркий, не похожий на других человек и теннисист. Ровно таким же непростым, выдающимся и противоречивым выдался и его триумф в Мадриде.

Рублёв признавался, что плохо играет на высоких кортах – а на испанском «Мастерсе» они расположены на высоте порядка 600 м над уровнем моря. Однако именно здесь он выиграл крупный титул.

На протяжении 14 матчей никто не мог переиграть Карлоса Алькараса на турнире в Мадриде. Но Андрей этот сделал.

А главное – физическое состояние, которое, объективно говоря, не должно было позволить Рублёву вообще добраться до финала.

«Мне кололи анестезию в палец ноги, в стопу, потому что они опухли и увеличились в два раза, поэтому давление было на кость. Когда это происходит, ногу в ботинок засунуть невозможно. Ощущение, похожее на то, словно что-то сломалось. Поэтому мне сделали наркоз, чтобы я этого не чувствовал, по крайней мере, я мог играть, не думая об этом.

Я всё ещё болею, завтра пойду в больницу на полное обследование. Я действительно не знаю, что происходит, потому что болею уже восемь или девять дней, это ненормально. Никаких улучшений не было, так что это странно. Моё предыдущее плохое состояние длилось два или три дня. Впервые в жизни я чувствую себя так плохо, даже не знаю, что это такое. Горло полностью забито, невозможно глотать, невозможно есть, из-за этого у меня болит голова. Внутри я полон лекарств», — поделился Рублёв эмоциями после победы с Punto de Break.

Но до финала Андрей добрался. И выиграл титул, который позже назовёт главным в карьере.

Рублёв, как и та сумасшедшая победа в Мадриде, соткан из нитей, которые, как порой кажется, совершенно не подходят друг другу. Андрей бережно относился к окружающим вне корта и так неосторожно обращался с собой. Наконец, в этом плане он приходит к гармонии, но всё равно остаётся человеком, по-хорошему не похожим на остальных. И в этом его суперсила.