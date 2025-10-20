Выиграла титул и сменила гражданство. Ещё одна теннисистка ушла из-под флага России

Важные новости пришли из женского теннисного тура: похоже, юная россиянка Мария Тимофеева сменила спортивное гражданство. По крайней мере, об этом сообщает официальный сайт WTA. Теперь рядом с именем Марии стоит флаг Узбекистана.

О том, что Мария планирует менять спортивное гражданство, публичных разговоров не было. Но о чём-то таком ещё в начале этого года говорил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«У нас в теннисе есть определённая ситуация: нет соревнований в России, лиги не работают, отчислений у нас нет и поэтому мы не можем финансировать резервы. У нас тысяча человек играет за рубежом, люди могут уйти выступать за другие страны. Я знаю, их сейчас «обрабатывают», и у нас не менее 20 человек сейчас могут уйти», — цитировало тогда Тарпищева ТАСС.

Что касается Марии Тимофеевой, то она хоть и родилась в Москве, но долгое время тренировалась за рубежом. Сначала она занималась в Словении, а с недавних пор переехала в Германию.

Сейчас 21-летняя теннисистка располагается в рейтинге WTA на 146-й позиции. Её максимум – 93-я строчка весной прошлого года. Дебютировать в сотне ей тогда помогло классное выступление на Australian Open, который, кстати, оказался успешным для многих российских теннисисток. В те пару недель блистали Анна Калинская, Мирра Андреева, Анна Блинкова, Анастасия Захарова.

Но вернёмся к Тимофеевой. Тогда в Мельбурне она преодолела квалификацию, а в основе дошла до четвёртого круга, переиграв по пути Каролину Возняцки, Ализе Корне и Беатрис Хаддад-Майю.

За год до AO, летом 2023-го, Мария пришла к пока что лучшему своему результату. Попав в сетку турнира серии WTA-250 в Будапеште как лаки-лузер, она одержала пять побед кряду и завоевала титул. Тогда спортсменке было 19 лет и всё в её карьере складывалось планомерно и логично. К тому же Тимофеева была хороша и заметна по юниорам: выиграла Les Petits As (2017), вошла в топ-35 рейтинга.

Но взрослый про-тур жесток и требователен, поэтому у каждого молодого игрока возникают сложности при адаптации в такой специфической среде. После попадания в топ-100 у Марии начались трудности с тем, чтобы пробиваться в основную сетку крупных турниров: «Шлемов» или уровня WTA.

Но Тимофеева продолжает добиваться успехов и понемногу набирать очки на турнирах ITF. Например, буквально в воскресенье она выиграла соревнования W75 в Португалии, а перед этим взяла турнир в той же стране, но уровнем чуть выше (W100).

Мария Тимофеева Фото: Megan Briggs/Getty Images

Тимофеева не первая теннисистка, которая стала выступать под другим флагом. Самыми громкими за последнее время стали переходы Александра Бублика, Александра Шевченко, Юлии Путинцевой и Елены Рыбакиной (все – в Казахстан), Дарьи Сэвилл и сестёр Родионовых (все – в Австралию), Элины Аванесян (в Армению) и Варвары Грачёвой (во Францию).

Но самым нашумевшим стал случай с Дарьей Касаткиной, которая оказалась под эгидой Австралии. Вот чем тогда Дарья объяснила своё решение.

«Мои представители пришли к Tennis Australia, спросили, есть ли какие-то варианты, заинтересованы ли они в этом. И спасибо Tennis Australia, они очень мне помогли, и Австралии спасибо, это очень классная страна.

В моей картине мира с моими жизненными взглядами Австралия вписывается чуть ли не идеально. Поэтому я очень благодарна Австралии, что они меня приняли, что они вообще дали такую возможность и что я могу теперь называть это место своим домом. Да, жизнь так сложилась, что мне пришлось сделать такой выбор, – но я рада, что этот выбор пал на Австралию, что всё так сложилось», — рассказала Касаткина в интервью для First&Red.

Тимофеева же о своём решении сменить спортивное гражданство и перейти под флаг Узбекистана ещё комментариев не дала. Но вполне возможно, что о подобных случаях мы ещё услышим.