Рыбакина может не пустить Мирру на Итоговый в Эр-Рияде в одиночке. Рейтинговые расклады

В женской Чемпионской гонке осталась всего одна неделя до финиша – то есть до определения всех восьми участниц Итогового чемпионата WTA. Хотя на следующей неделе состоятся ещё три турнира WTA-250, они не пойдут в зачёт, поскольку их финалы будут сыграны уже после старта Итогового чемпионата. Давайте взглянем на текущую ситуацию в гонке и вспомним, кто уже отобрался в Эр-Рияд – именно там второй год подряд будет играть восьмёрка лучших.

Квалифицировавшихся теннисисток уже семь. Это Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Кори Гауфф, Аманда Анисимова, Джессика Пегула, Мэдисон Киз и Жасмин Паолини. Нельзя не отметить триумф американского тенниса – половина слотов на Итоговом турнире занята представительницами этой страны. На данный момент последней путёвку в Саудовскую Аравию оформила Паолини, которой для этого хватило полуфинала на «пятисотнике» в Нинбо и отсутствия Мирры Андреевой в сетках турниров этой недели – Токио и Гуанчжоу. 18-летняя россиянка изначально не заявлялась ни на одно из этих соревнований, а просить уайлд-кард, очевидно, не стала. Мирра явно вымоталась под конец сезона, и, наверное, отдых ей сейчас нужнее борьбы за Эр-Рияд. Впрочем, она в любом случае уже квалифицировалась туда в паре с Дианой Шнайдер (так же как и Вероника Кудерметова с Элисе Мертенс), а в одиночке при худшем раскладе будет первой запасной.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер Фото: Getty Images

Станет ли Андреева запасной или получит последнюю путёвку как основной игрок, зависит от выступления Елены Рыбакиной в Токио. Представительница Казахстана завоевала в Нинбо титул, благодаря чему на японском турнире ей теперь достаточно дойти до полуфинала, то есть выиграть два матча, чтобы опередить Мирру в Чемпионской гонке. Хотя теннисисток разделяет всего 14 очков, Рыбакиной ещё нужно «вытеснить» 150 очков за United Cup. Четвертьфинал на «пятисотнике» даёт 108 рейтинговых баллов, а вот полуфинал – 195, то есть Елена тогда добавит 45 очков. Кстати, опередит она разом и Андрееву, и Паолини. Жасмин изначально была в сетке Токио, но снялась, убедившись, что Мирра не поехала в Гуанчжоу. Отметим также, что в случае выхода в финал Токио Рыбакина станет шестой в гонке, обогнав ещё и Киз.

При этом сама Мэдисон, можно сказать, взяла отпуск после сенсационного поражения в первом круге US Open и пропустила все турниры в Азии, включая «тысячники» в Пекине и Ухане. Травм у неё, насколько известно, нет, и она объясняла это моральной усталостью и выгоранием от долгого сезона и большого количества соревнований, длящихся теперь полторы-две недели вместо прежней одной. Теоретически американка может сняться и с Итогового чемпионата, что автоматически даст путёвки туда и Рыбакиной, и Андреевой, но сильно рассчитывать на это не стоит.

Отметим также, что второй запасной точно будет Екатерина Александрова, которая вне зависимости от результатов Токио финиширует в гонке 10-й. Если же Киз или кто-то ещё откажется играть в Эр-Рияде, то Александрова получит статус первой запасной, а второй может стать либо Клара Таусон, либо Белинда Бенчич, либо Линда Носкова. Датчанка в данный момент 11-я, но в Токио не сыграет, а швейцарка и чешка могут обогнать её в случае успешного выступления в Японии.

Топ-10 рейтинг-листа 52 недель WTA на 20 октября:

1. Арина Соболенко (Беларусь) – 10 390 очков.

2. Ига Швёнтек (Польша) – 8703.

3. Кори Гауфф (США) – 7863.

4. Аманда Анисимова (США) – 5914.

5. Джессика Пегула (США) – 5183.

6 (+2). Жасмин Паолини (Италия) – 4525.

7 (+2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 4505.

8 (-1). Мэдисон Киз (США) – 4395.

9 (-3). Мирра Андреева (Россия) – 4319.

10. Екатерина Александрова (Россия) – 3375.

И взглянем на основной рейтинг, где в зачёт идут последние 52 недели. Он уже близок к синхронизации с Чемпионской гонкой, но пока здесь ещё не «сгорели» очки за заключительные турниры прошлого сезона, включая Итоговый. Паолини и Рыбакина, добравшиеся в Нинбо соответственно до полуфинала и до титула, прибавили по две позиции, а вот Мирра, не защитившая там же очки за финал, проигранный год назад Дарье Касаткиной, потеряла сразу три строчки. Александрова же, недавно дебютировавшая в топ-10, спокойно держится на своей лучшей позиции в карьере, и обгонять её в ближайшее время некому. Идущая 11-й Чжэн Циньвэнь досрочно завершила сезон из-за травмы, занимающая 12-ю строчку Таусон, как и Паолини, снялась с Токио, а остальные слишком сильно отстают по количеству набранных очков. А Арина Соболенко после публикации сеток Токио и Гуанчжоу (и отсутствия там Иги Швёнтек) официально гарантировала себе первую строчку по итогам года.