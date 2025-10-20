«Мы попадаем в зону риска, ступая на корт». Теннисный мир обсуждает причину драмы с Руне

На турнире категории ATP-250 в Стокгольме 10-я ракетка мира Хольгер Руне не смог доиграть полуфинальный матч с французом Уго Умбером. Встреча была остановлена при счёте 6:4, 2:2 в пользу датчанина. Во время розыгрыша в пятом гейме второго сета при 40-40 Хольгер почувствовал боль в голеностопе, начал хромать и взял медицинский тайм-аут. Он вызвал на корт физиотерапевта и сообщил, что услышал щелчок в области ахиллова сухожилия. Руне не смог продолжить встречу и в слезах покинул корт при помощи специалиста.

Позднее мама теннисиста Анеке Руне сообщила, что у Хольгера диагностирован полный разрыв ахиллова сухожилия и, по прогнозам врачей, он выбыл на срок от трёх до шести месяцев. Эта трагедия на данный момент самая обсуждаемая в теннисном сообществе. Что было её предпосылками и успеет ли датчанин восстановиться к началу следующего сезона?

Бывшая третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко прокомментировал характер полученной травмы. «Это редкая травма. На самом деле нужно быть настолько забитым… После матча или перед игрой продавливают, массируют, если пальцем пройдут — ты просто будешь орать и плакать от боли, потому что забитая мышца. Её нужно прям массировать. Или прибегаешь к иглам, когда массажем нельзя ничего исправить. Это самая лучшая скорая помощь, которая могла помочь выйти и продолжить матчи», — сказал Давыденко в эфире BB Tennis.

На весьма плотный график пожаловались некоторые действующие теннисисты, заявив, что причина травмы в невозможности качественно восстанавливаться после турниров. Девятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался об этом в социальных сетях: «Травмы неизбежны… мы заставляем свои тела делать то, что не положено в элитном спорте. Сейчас в туре так много потрясающих молодых ребят, и я горжусь тем, что являюсь одним из них. Однако туру и календарю придётся адаптироваться, если кто-то из нас хочет добиться хоть какого-то долголетия...» А сам Дрейпер досрочно завершил сезон из-за травмы руки после US Open — 2025.

То же сказал и норвежец Каспер Рууд. «Тяжело слышать это. Теннис — жестокий спорт, и ты как игрок не хочешь выбывать на месяцы. Он ещё очень молод, поэтому у него впереди длинная карьера, надеюсь, он быстро вернётся таким же сильным.

Кажется, теннис дошёл до такой точки, где всё очень быстро меняется, и ты физически должен быть готовым к каждому матчу. Хольгер на той неделе был в Шанхае, и, когда всё настолько энергозатратно, что-то, к сожалению, может случиться. Мы все в каком-то смысле находимся в зоне риска, ступая на корт, но не уверен, связана ли его травма напрямую с плотным графиком.

В любом случае все травмы в каком-то смысле случаются из-за плотного расписания. Конечно, это жёстко, и мы действительно исчерпываем собственный лимит. Хольгер был одним из тех, кто мог бы ещё дойти до финала сезона, видимо, его лимит тоже исчерпался, и печально, что для него всё так закончилось. Искренне желаю ему скорейшего выздоровления», — приводит слова Рууда The Tennis Gazzette.

Слова поддержки Руне выразил также итальянец Флавио Коболли. «Мы связались буквально через несколько минут после случившегося. Он сразу сказал, что, по его мнению, условия были не лучшими, и я прекрасно понимал, что для него это будет очень тяжело. Поэтому стараюсь быть рядом, насколько это возможно. Думаю, ему приятно знать, что другие теннисисты готовы протянуть руку помощи, когда это нужно.

Для него это будет очень длительная пауза, у него серьёзная травма. Возможно, это ещё одно подтверждение тому, что календарь у нас слишком насыщенный — мы в итоге очень устаём. Не думаю, что во всех элитных видах спорта есть такой длинный сезон с таким малым количеством недель для тренировок. Так что, возможно, и мы, и те, кто по другую сторону, должны что-то изменить, потому что травм слишком много.

В конце концов, мы хотим быть здоровыми и показывать хорошую игру, насколько это в наших силах. Надеюсь, он как можно скорее восстановится, желаю ему удачи и скорейшего возвращения», – сказал он в интервью Sky Sport Italy.

Причина переутомления теннисистов кроется также в том, что они попросту не могут пропускать соревнования, ведь тогда потеряют ценные очки и опустятся в рейтинге. По мнению Андрея Рублёва, позволить себе не сыграть на каком-то из турниров могут только Янник Синнер и Карлос Алькарас, так как потом гарантированно доберут нужные очки на турнирах «Большого шлема». А Даниил Медведев признавался, что иногда сознательно идёт на пропуск некоторых турниров категории ATP-500, чтобы избежать истощения и выгорания.

К призывам изменить расписание ATP присоединился и представитель Казахстана Александр Бублик. «ATP, нам нужно изменение в расписании. Хольгер, ты вернёшься сильнее», — написал теннисист на своей странице в социальных сетях.

Возможно, причина травмы Хольгера Руне заключается действительно в тяжёлом графике соревнований. Теннисист начал текущий сезон с успешного выступления на Открытом чемпионате Австралии. Он дошёл до четвёртого круга, проиграв на этой стадии первой ракетке мира Яннику Синнеру в четырёх сетах — 3:6, 6:3, 3:6, 2:6.

Руне блестяще сыграл в Индиан-Уэллсе, выйдя в четвёртый раз в финал турнира серии «Мастерс». Однако в решающем матче он уступил британцу Джеку Дрейперу — 2:6, 2:6.

Затем Хольгер в Барселоне выиграл свой первый титул ATP-500, обыграв в финале на тот момент первую ракетку мира Карлоса Алькараса со счётом 7:6, 6:2. На пути к титулу он также оказался сильнее Карена Хачанова и Каспера Рууда.

Благодаря успешным выступлениям датчанин уверенно закрепился в топе и вполне мог побороться за попадание на Итоговый турнир ATP. Однако в сложившихся обстоятельствах такая возможность открылась уже для Даниила Медведева. А Руне ждёт длительный процесс восстановления, и непонятно, в какой форме он предстанет на корте. Он сможет вернуться на корт в лучшем случае во время грунтового сезона в следующем году с существенной потерей мест в рейтинге, а сезон-2025 для него уже точно официально закончен.

Хочется пожелать Хольгеру скорейшего выздоровления. «Пройдёт ещё немало времени, прежде чем я снова смогу выйти на корт. Это тяжело. Я получил столько радости на корте в Стокгольме, и невыносимо думать, что какое-то время не буду чувствовать эту энергию. У меня полный разрыв ахиллова сухожилия в проксимальной части, так что мне нужна операция уже на следующей неделе, а дальше — реабилитация. Спасибо вам за всю вашу поддержку сейчас и всегда. Увидимся как можно скорее», — написал Руне в социальных сетях с намерением вернуться на прежний уровень как можно раньше.