Что с Хачановым? Разбил ракетку и отдал 5-й матч подряд — Медведев обойдёт его в рейтинге

Даниил близок к тому, чтобы вернуть себе звание первой ракетки России. Но его может обойти Андрей Рублёв.

На этой неделе в Вене проходит турнир категории ATP-500. Впервые он появился в календаре в 1974 году, а начиная с 1976-го проходит каждый сезон. Российские теннисисты долгое время не добивались успехов в столице Австрии, а в 2020 году чемпионом стал Андрей Рублёв, победивший в финале Лоренцо Сонего (6:4, 6:4). Два года спустя лучшим стал Даниил Медведев, который в титульном матче одержал волевую победу (4:6, 6:3, 6:2) над Денисом Шаповаловым. На следующий год Медведев не смог второй раз подряд взять трофей, проиграв в финале Яннику Синнеру (6:7 (7:9), 6:4, 3:6), а в прошлогоднем финале Карен Хачанов не смог одолеть Джека Дрейпера (4:6, 5:7).

В этот раз Дрейпер, досрочно закончивший сезон из-за травмы, не сможет защитить титул. Первые два номера посева получили Янник Синнер и Александр Зверев, а из россиян в сетку попали всё те же Хачанов, Медведев и Рублёв, дружно замыкающие топ-15 рейтинга ATP. И в первый игровой день из наших выступал только Карен, пятый сеяный. В соперниках у него оказался 28-й номер рейтинга Таллон Грикспор.

Хачанов подходил к турниру на серии из четырёх поражений, начавшейся ещё во втором круге US Open. После этого россиянин неудачно выступил в Пекине, Шанхае и Алма-Ате. Карен, как и Грикспор, давно выступает в туре, но это был лишь второй их очный матч. Шесть с половиной лет назад Таллон нанёс поражение сопернику на домашнем для себя турнире в Роттердаме — 3:6, 6:3, 6:2. При этом Хачанов тогда был 11-й ракеткой мира, а Грикспор — лишь 211-й. Сегодня россиянин вновь уступил.

В первом сете теннисисты быстро забирали свои геймы, причём Хачанов поначалу выглядел увереннее в такой игре. Россиянин трижды под ноль смог удержать подачу, почти не ошибаясь на первом мяче, в то время как Грикспор кое-какие очки всё же отдавал. Но провал Карена в восьмом гейме определил исход партии. Хачанов своими ошибками подарил сопернику тройной брейк-пойнт. Возможность отыграться у него была, но на последнем брейк-пойнте Карен выдвинулся к сетке, а Таллон обвёл его и добился брейка. Подавая на партию, нидерландец использовал второй сетбол — 6:3 за 29 минут.

В начале второго сета мало что изменилось, вот разве что Хачанову в третьем гейме пришлось посражаться за подачу. Россиянин едва не отдал гейм с 40-15, но сумел уйти с брейк-пойнта. Грикспор же, как и прежде, и не думал подпускать Карена к брейк-пойнтам.

В девятом гейме Хачанов оказался в критической ситуации: брейк-пойнт (то есть скрытый матчбол) и вторая подача. Таллон помог своей ошибкой, и Карен в итоге удержал подачу. Грикспор после этого сравнял счёт — 5:5. Однако последние два гейма забрал россиянин — неожиданно, учитывая, что до этого у него не было брейк-пойнтов. В 12-м гейме Хачанов вышел на сетбол на приёме, и Грикспор на этом мяче сделал ему царский подарок — смэш с хафкорта в сетку. И Карен сравнял счёт по сетам — 7:5 за 50 минут.

Однако тот срыв Грикспора так и остался единственным. В решающей партии нидерландец контролировал ход игры. В первом гейме он упустил брейк-пойнт, но это не помешало ему добиться успеха. Седьмой гейм стал решающим: Хачанов неудачно его начал, затем исполнил два эйса подряд, после чего Грикспор заработал брейк-пойнт — и сразу же реализовал его. Пропустив атаку на брейк-пойнте, Карен в ярости разбил ракетку о корт, за что получил предупреждение.

А Таллон, поведя 4:3 с брейком, спокойно довёл встречу до победы. В 10-м гейме он подал на матч — 6:3, 5:7, 6:4 за 2 часа 4 минуты.

Это поражение стало для Хачанова уже пятым подряд. Он не смог защитить очки за прошлогодний финал и вследствие этого потеряет как минимум одно место в мировой классификации. Даниил Медведев ещё до старта турнира обошёл соотечественника в лайв-рейтинге и теперь занимает в нём 13-ю строчку. Что касается Карена, то он пока 14-й, но может опуститься ещё ниже. А кто теперь станет первой ракеткой России — Медведев или Андрей Рублёв, — станет известно по итогам турнира в Вене, причём Рублёва в этом разрезе устроит только титул.

Ранее в этот день свой матч первого раунда выиграл казахстанский теннисист Александр Бублик, 16-я ракетка мира. Бублик, посеянный восьмым, в двух партиях прошёл чилийца Алехандро Табило, замыкающего топ-75, — 6:4, 6:4.

Во вторник, 21 октября, свой матч первого круга проведёт Рублёв, которого ожидает встреча с Кэмероном Норри. А Медведев, готовящийся к игре с Нуну Боржешем, выйдет на корт в среду, 22 октября.

«Пятисотник» в Вене закончится 26 октября.