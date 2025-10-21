«Каждый матч Рыбакиной сейчас на вес золота». Разговор с капитаном сборной Казахстана

После завершения Almaty Open — 2025 удалось пообщаться с капитаном сборной Казахстана в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг Юрием Щукиным. Разговор шёл не только о турнире, но и о том, как родившийся в Кисловодске теннисист обрёл новое гражданство, о лидерах его команды, положении в современном теннисе и как он поддерживает связь с Россией.

— Юрий, как вам итоги турнира в Алма-Ате?

— Очень крутой финал получился, потому что такие именитые и интересные игроки встретились. Я очень рад, что Даниил выиграл, потому что его практически весь стадион поддерживал. Думаю, для всех получился интересный трёхсетовый матч.

— Насколько важно для турнира, что в финале играл теннисист такого уровня?

— Ну, конечно, это очень много значит, потому что Даниил — бывшая первая ракетка мира, и в Казахстане такие игроки всегда вызывают повышенное внимание. Мы с большим удовольствием следим за ними и болеем тоже. Поэтому, если такие игроки приезжают, мы только радуемся. Получается, что наш турнир развивается, становится сильнее и ещё более узнаваемым.

— Параллельно с этим матчем в Алма-Ате в ещё одном финале, в Нинбо, сражалась Елена Рыбакина — лучшая теннисистка Казахстана.

— Мы очень рады, что у неё получилось выиграть титул. Потому что такой год у неё вышел непростой — то вверх, то вниз. У неё огромный потенциал, все это знают, мы все в неё верим. И хорошо, что у неё получилось выиграть, потому что они с Александровой сейчас обе на ходу, обе входят в топ-10. К тому же Елена продолжает борьбу за попадание на Итоговый — там уже не так далеко Мирра Андреева. Так что каждый матч для Рыбакиной сейчас на вес золота. Ей осталось теперь сыграть только один турнир, в Токио. А Мирра там не играет. Очень напряжённая гонка — борьба идёт очко в очко.

— Вы сказали про сезон «вверх-вниз» для Елены. Как вы видите эту ситуацию для неё как тренер сборной? Тем более вы помогали ей и как тренер личный.

— Ну, скажем, если сравнивать с прошлым годом, конечно, этот сезон у неё идёт лучше. И учитывая, что в прошлом году у неё был такой психологический провал и физические проблемы — то есть были травмы, конечно, радует, что она весь год играет — играет и потихоньку набирает. И я надеюсь, что этот год придаст ей толчок к следующему. Потому что когда допускаешь такие большие паузы, не играешь полгода, то, конечно, очень трудно выступать на каком-то таком уровне, чтобы выигрывать «Большие шлемы». Но мы всё равно видим у неё огромный потенциал и верим, что это будет толчок для следующего.

— Сейчас вы капитан сборной Казахстана в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг, а когда-то выступали за Россию. Расскажите, как всё произошло.

— Я родился на Кавказе, до 13 лет тренировался в родном Кисловодске, а потом переехал в Подмосковье к тренеру Вадиму Исааковичу Эпштейну. Он был главным тренером Московской области, и где-то до 18 лет я тренировался в Подмосковье и в Москве, в ЦСКА. Сначала мы тренировались в Жуковском, а когда построили новую базу в Ступине, все сборные Московской области по разным возрастам переехали туда. Потом я уже уехал в Германию, где постоянно тренировался. И там мне помогал клуб, за который я играл. Вот так в частном порядке жил в Германии следующие 13 лет. И, получается, где-то в 27-28 лет перешёл играть за Казахстан.

— У вас были тогда какие-то мысли о завершении карьеры?

— Нет. В принципе, в 27 я ещё не думал о завершении, потому что у меня был такой, скажем, пиковый момент в карьере. И в то время как раз мне сделал предложение Казахстан. В России в то время была очень сильная сборная — Марат [Сафин], Дмитрий Турсунов, Южный, Давыденко. Сборная была настолько укомплектованная, и такие в ней были серьёзные игроки, поэтому просто посчастливилось, что Казахстан мне предложил играть.

Юрий Щукин Фото: Julian Finney/Getty Images

— За всё время не пожалели ни разу, что такой шаг сделали?

— Нет, не пожалел, потому что Казахстан мне полностью всё обеспечил. Всё, что обещали, как и другим игрокам, всегда стараются выполнить. Вы сами видите, как турнир Almaty Open проходит. Я не думаю, что кто-то жалуется по этому поводу из игроков, которые перешли играть за Казахстан. Причём здесь идёт работа не только для профессионалов, но и по всем остальным направлениям. Строятся новые клубы, стелятся новые корты, инфраструктура улучшается – по всем направлениям развивается теннис. В Казахстане уже проходят большие турниры. Помимо Almaty Open, это и чемпионат Азии среди юниоров, и азиатские этапы, и так далее.

Также проходят различные конференции и обучение тренеров, что немаловажно — чтобы шёл обмен опытом и между собой, и от приглашаемых специалистов. Как раз в последние два дня в новом теннисном центре, который открылся буквально в пяти минутах езды отсюда, у нас проходила конференция по фитнесу. Одни из самых известных тренеров приезжали и проводили обучение для наших тренеров.

— Россия играла с Казахстаном на Кубке Дэвиса морозной осенью 2016 года в Москве в рамках плей-офф Мировой группы. Как потом развивалась турнирная судьба сборной Казахстана?

— До этого мы уже играли в Мировой группе несколько лет. А после того матча с Россией вскоре снова квалифицировались в Мировую группу и играли в Мадриде, когда турнир поменял формат. Первые пару лет он был в Испании, а потом групповую часть перенесли в Великобританию. Мы во всех этих розыгрышах участвовали. Считаю, показали относительно стабильный и хороший результат. Не проходили слишком далеко по сетке, конечно, но в целом показывали хороший теннис.

— Кто был мотором сборной все эти годы и как сейчас она выглядит?

— Ну, в разные годы было по-разному. Изначально, когда только команда формировалась, Миша Кукушкин и Андрей Голубев были на лидирующих позициях. Одно время выделялись Саша Недовесов, тот же Женя Королёв. Однако он не так много отыграл, потому что его замучили травмы, и в итоге он закончил. Но Миша Кукушкин и Андрей Голубев были лидерами много лет. Потом у нас появился Александр Бублик. Он и по рейтингу перешёл на лидирующие позиции, и плюс эти ребята, которые были первопроходцами, потихоньку стали готовиться к завершению карьеры. И сейчас, вы сами знаете, Александр у нас первый номер, входит в топ-20 мира. Однако, помимо него, у нас очень хорошая, сильная команда — это Саша Шевченко, Тимофей Скатов. Ещё у нас есть несколько ребят, которые на подходе. Они очень хорошо играют сейчас на юниорских турнирах — Амир Омарханов, Зангар Нурланулы и Дамир Жалгасбай. У нас отличная молодёжь подрастает. Мы надеемся на неё в будущем.

Юрий Щукин — капитан сборной Казахстана Фото: DAVE HUNT/EPA/ТАСС

— Слышал недовольные комментарии болельщиков, что Александр Бублик снялся по ходу матча с Южной Кореей и команда в итоге проиграла. А он же входит в топ-20, и люди надеются на его победы.

— Да, есть такой нелёгкий момент. Но, сами знаете, в профессиональном спорте бывают неожиданности, потому что каждую неделю ты играешь на высоком уровне, и, конечно, трудно своё тело иногда контролировать. Никто не застрахован, и такие моменты, к сожалению, случаются в ответственных матчах, когда ему приходится играть за сборную. Мы все надеемся, что в следующем матче он сможет исправить ситуацию и поможет сборной.

— Как дела у женской команды?

— Мы только что играли в Китае в финальной пульке, и нам там буквально чуть-чуть не хватило до победы [в 1/4 финала с США] — реально не повезло. У нас первый матч Юля Путинцева проиграла Эмме Наварро с двух матчболов, потом Лена [Рыбакина] выиграла свой матч у Джессики Пегулы. Счёт стал 1-1. А пару мы потом проиграли тоже в очень напряжённом матче. Я считаю, что сборная США — одна из самых сильных на данный момент команд. У них не приехала Кори Гауфф. Есть ещё теннисистки в топ-10 — Аманда Анисимова и Мэдисон Киз. У них три состава можно собрать легко, и сейчас это одна из самых сильных команд в мире. Но и с такой командой они проиграли потом в финале итальянкам. Считаю, в целом мы очень хороший матч с ними сыграли, причём на равных, и у нас были шансы на победу.

— Как вы относитесь к ситуации, что сейчас в женском туре около двух десятков теннисисток способны выиграть «Шлем»? Это и Соболенко, и Швёнтек, и Рыбакина, и упомянутые американки, и многие другие.

— Да, сейчас в женском теннисе нет такого лидера, каким раньше была Серена Уильямс, которая доминировала в туре. Наверное, это хорошо, когда есть такая интрига и ты никогда не знаешь, кто же выиграет. Возможно, кому-то не так нравится, что постоянно появляются какие-то новые чемпионки и нужно к ним привыкать. В этом есть и плюсы, и минусы. Но в целом сейчас, наверное, в женском теннисе действительно есть шанс у многих девушек показать какие-то крутые результаты и, возможно, добиться победы на «Шлемах». Потому что когда появляются какие-то доминирующие звёзды, то остальным бывает это трудно сделать.

Серена Уильямс Фото: Jamie Squire/Getty Images

— Да, как раз у мужчин сейчас обратная ситуация. Два человека, Синнер и Алькарас, два года подряд делят «Шлемы» пополам и никого и близко к ним не пропускают. Что это означает для других?

— Да, это немножко грустная история. Потому что, получается, они перехватили это лидерство у Джоковича, Федерера и Надаля. Эти двое сейчас действительно лидируют, играют на каком-то невероятном уровне, несмотря на то что остальная десятка мира и даже двадцатка показывает сумасшедший теннис. Но эти двое всё равно даже на их фоне стоят особняком.

— Как их обыграть?

— Наверное, нужно как-то стремиться войти в их ритм — не знаю, допустим, уловить их какой-то режим тренировок, понимание игры. Ведь если посмотреть, к примеру, на Джоковича, то изначально Федерер и Надаль казались недосягаемыми, а Новак потом потихоньку догнал их. Потому что он тоже начал очень сильно углубляться во все эти детали. Все тогда узнали про его диету. Однако там было и всё остальное — тренеры, фитнес, поменял команду. И, наверное, ребятам, которые хотят играть на таком уровне, нужно чем-то жертвовать, чтобы полностью погрузиться в такое. Хотя я уверен, что все они выкладываются на 100% и даже больше. Но, наверное, этих усилий надо вкладывать ещё больше, если они хотят догнать таких игроков.

— Сейчас звучали имена — Давыденко, Южный, наверное, ещё Игорь Куницын. Вы с ними поддерживаете связь?

— Конечно, конечно. Это все мои друзья. Вот я только что видел, здесь был Дима Турсунов. Мы с ним смотрели концовку финального матча Медведева. С ними со всеми поддерживаю связь. А Марата перед этим видел в Пекине. И помимо моего поколения, я и с более молодыми ребятами хорошо общаюсь — Кареном Хачановым, Андреем Рублёвым, Даниилом Медведевым. Все они меня помоложе, но мы очень хорошо с ними общаемся. Они все хорошие ребята.

— Вы упоминали Кисловодск, Москву и Подмосковье. Но у вас же ещё есть связь с Санкт-Петербургом.

— Да. У меня супруга из Санкт-Петербурга. Конечно, мы бываем в России. Как раз летом были там всей семьёй — у меня двое сыновей. Там остались друзья. Вот Стас Прибылов, с которым мы ещё по юниорам играли, — сейчас директор теннисного центра. Я встречался с ним, он тоже помогает, даёт тренироваться Бублику тому же, когда он там бывает, в Санкт-Петербурге. Я с сыном приезжал, и он тоже давал нам корты — спасибо ему большое. Так что поддерживаю связь и мы всегда очень хорошо общаемся.

— Мы говорили о Кубке Дэвиса. Россия не выступает в нём и в других командных соревнованиях уже четыре года, а теннисисты играют на личных турнирах без флага и названия страны. Как на эту ситуацию смотрите?

— Вы же видите, что это такой политический вопрос. И очень как-то становится грустно, что в спорт вмешивается политика. Потому что спортсмены всегда выступали и выступают вместе и примиряют все страны. Поэтому я считаю, что спорт должен оставаться вне политики. Очень надеюсь, что скоро вся эта ситуация исправится в лучшую сторону.