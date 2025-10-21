«Изменник родины». Синнера разнесли в Италии за отказ представлять сборную на Кубке Дэвиса

Вторая ракетка мира Янник Синнер не сыграет за сборную Италии в финале Кубка Дэвиса — 2025.

«Я выиграл Кубок Дэвиса дважды. Моя команда и я приняли это решение, потому что сезон очень долгий, мне нужна дополнительная неделя отдыха, чтобы раньше начать тренировки. Цель — вернуться в форму к Австралии. За последние два года я не достиг максимума из-за нехватки времени, поэтому мы приняли такое решение», — объяснил своё решение один из двух лидеров мирового рейтинга.

Синнер приводил сборную Италии к победе на Кубке Дэвиса в двух предыдущих сезонах. Янник вполне мог сделать это в третий раз кряду, но отказался. Не все в родной стране поняли его решение. Теннисисту ранее уже не раз доставалось от местных СМИ за недостаточное проявление «итальянской идентичности», ведь он родился в регионе Южный Тироль и с детства считал родным немецкий язык. Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» дал ненавистникам ещё один повод для нападок на себя.

Оправдания Синнера о долгом сезоне выглядят несколько странно, поскольку с февраля по май он не играл из-за дисквалификации за допинг. Раньше никаких пауз длиной в три месяца у Янника не было, что не мешало ему в конце сезона приезжать в Малагу и завоёвывать с командой титул Кубка Дэвиса.

Янник Синнер с командой после победы на Кубке Дэвиса в 2024 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Неоднозначности в сложившейся ситуации с отказом теннисиста добавляет место проведения финальной стадии турнира. Кубок Дэвиса переехал из Испании в итальянскую Болонью. Синнер фактически отказался играть в родной стране. Да, перед этим он выступит в Турине, где постарается второй раз кряду взять Итоговый чемпионат ATP, однако местным любителям спорта куда важнее видеть приверженность Янника национальной команде.

Тем не менее у Италии есть хорошие шансы взять Кубок Дэвиса даже без Синнера. Команде под руководством Филиппо Воландри поможет не только родная публика. Итальянцы собрали солидный состав во главе с восьмой ракеткой мира Лоренцо Музетти, 22-м номером рейтинга ATP Флавио Коболли и опытным Маттео Берреттини, который после травм несколько растерял позиции (сейчас №73), но всё ещё хорош на корте. Дополняют состав одни из сильнейших парных игроков планеты Андреа Вавассори и Симоне Болелли.

Из представителей топ-10 на турнире также выступят Карлос Алькарас (Испания) и Александр Зверев (Германия), однако на бумаге их напарники в обоих разрядах выглядят слабее. И всё-таки с Синнером титул Италии практически не вызывал бы сомнений. Янник является фактической гарантией победы над любым лучшим игроком противоположной команды, за исключением разве что Алькараса. Дальше уже Музетти или Коболли предстояло одолеть куда менее рейтинговых оппонентов, в крайнем случае их подстраховали бы элитные «парники» Вавассори и Болелли. Лоренцо и Флавио в качестве двух первых опций куда менее надёжны, чем кто-либо из них в связке с доминирующим Янником. Музетти вообще невнятно проводит концовку сезона и довольно плохо выступает на харде, основную часть очков заработав весной во время грунтовых турниров.

Ведущие итальянские СМИ, свежие номера которых вышли с разгромными заголовками, жёстко раскритиковали Синнера.

La Gazzetta dello Sport: «Отказ от Италии в Кубке Дэвиса вызывает обсуждение. Синнер, подумай ещё раз».

«Отказ от Италии в Кубке Дэвиса вызывает обсуждение. Синнер, подумай ещё раз». La Stampa: «Италия, нет, спасибо. Дорогой Янник, мы тебя любим. А ты нас?». Внутри газеты вышел материал с названием «Великий уклонист».

«Италия, нет, спасибо. Дорогой Янник, мы тебя любим. А ты нас?». Внутри газеты вышел материал с названием «Великий уклонист». Corriere Della Sera: «Янник, что с тобой случилось?»

Разгромная статья о Яннике Синнере на обложке La Gazzetta dello Sport Фото: La Gazzetta dello Sport

Победитель двух турниров «Большого шлема», бывший итальянский теннисист 92-летний Никола Пьетранджели тоже не стал искать оправдания Синнеру.

«Это огромная пощёчина итальянскому спортивному миру. Я не понимаю, когда он говорит о трудном решении. Он же должен играть в теннис, а не воевать. Когда я участвовал в Кубке Дэвиса, мне очень хотелось сыграть, потому что цель спортсмена — носить футболку сборной Италии. Но, к сожалению, мы говорим о другой эпохе. Надеюсь, он не уедет куда-нибудь ещё во время Кубка Дэвиса… Сегодня мир слишком полон денег. Они оставляют свои сердца в стороне», — приводит слова Пьетранджели Spazio Tennis.

Обозреватель La Repubblica Эмануэле Аудизио выпустил разгромную статью о Синнере.

«Карлос Алькарас будет там, Янник — нет. Испанец Алькарас, первая ракетка мира, сыграет в «Финале восьми» Кубка Дэвиса в Болонье, а Синнер, вторая ракетка мира, его пропустит. Очень жаль. Потому что новый Кубок Дэвиса не очень утомительный, а Янник по сетке мог встретиться с Карлосом только в финале. Потому что так много людей купили билеты, чтобы поболеть за него. Синнер до позавчерашнего дня отвечал на вопросы о Кубке Дэвиса: «Посмотрим». А что ты хотел посмотреть, если заранее решил отсутствовать? Это открытое пренебрежение страной. Ты только что заслуженно выиграл $ 6 млн на турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде, обогнал Алькараса в рейтинге доходов за сезон с $ 18,3 млн заработка. Почему бы тебе не сказать правду? Речь даже не о том, что ты изменник родины, а о ясности. Ты сказал, что пропустил Олимпиаду в Париже. Ложь. Ты сдал положительный тест на запрещённый препарат.

Ты заявил, что после победы на Australian Open в возрасте 23 лет слишком устал, чтобы посетить Квиринальский дворец. Там 83-летний президент Серджо Маттарелла принимал итальянских теннисистов, чтобы поздравить их с успехом в Кубке Дэвиса. Речь шла не о том, чтобы сыграть тай-брейк, а о том, чтобы просто проявить доброту к президенту Республики, который только что вернулся из нескольких поездок, в том числе ездил в Освенцим на 80-ю годовщину освобождения лагеря. Ты, должно быть, очень устал, катаясь на лыжах в своих горах. Конечно, Кубок Дэвиса сегодня ничего не значит, а у тебя их уже два. Ты также уже дважды выиграл «Шлем шести королей» в Эр-Рияде. Посмотрим, пропустишь ли ты его в следующем году. Синнер так много сделал для Италии. Спасибо, конечно. Но в жизни есть моменты неуместности. И красивые поступки, которые оставляют след, часто делаются не ракеткой на корте», — сказано в материале Аудизио.

Чемпион «Ролан Гаррос» — 1976 Адриано Панатта не одобрил решение Синнера, но всё-таки отнёсся к нему с кое-каким пониманием.

«Я бы никогда не отказался от Кубка Дэвиса. Если бы кто-то в команде так сделал не по решению федерации, то ему пришлось бы объясняться самым жёстким образом. Никто самовольно не отказывался играть за сборную. Кубок Дэвиса был в центре всех наших планов, а остальные турниры вращались вокруг него. Сегодня всё уже не так. На месте Синнера я бы приложил усилия, чтобы избежать скандала, который обязательно разгорится. Однако разве я могу его винить, когда он заявляет, что единственный приоритет — хорошо начать сезон-2026? Янник считает, что неделя отдыха или работы в конечном счёте может всё изменить. Современный теннис требует от теннисистов полной самоотдачи, почти преданности делу. Игроки — это генеральные директора компаний имени себя. Они словно солдаты, которые должны готовиться к миссии. Синнер выиграл два Кубка Дэвиса. Теперь ему нужен перерыв, чтобы перезагрузиться, а затем – брать «Шлемы», конкурировать с Алькарасом, вернуть себе первое место в рейтинге ATP. Вот его приоритеты. Финал Кубка Дэвиса слишком близок к Итоговому. Календарь, конечно, не способствует игре Янника за сборную», — сказал Панатта.

Возможно, Синнеру следует последовать совету Панатты и выпустить более развёрнутое объяснение своего отсутствия в составе сборной Италии на Кубке Дэвиса. Скандал из-за отказа Янника уже разгорелся, но его ещё можно как-то приглушить.