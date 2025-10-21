Рублёв как Хачанов: сломал ракетку и отдал 5-й матч подряд. Медведев вновь первый в России

Из наших в сетке Вены остаётся только Даниил. А Шнайдер и Калинская сразятся за четвертьфинал на «пятисотнике» в Токио.

Во вторник, 21 октября, на турнире категории ATP-500 в Вене проходили матчи первого круга. В борьбу вступил российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный под седьмым номером. Рублёв, замыкающий топ-15 мирового рейтинга, вышел на корт с британцем Кэмероном Норри, 35-й ракеткой мира.

После поражения в четвёртом круге US Open Рублёв не одержал ни одной победы во время азиатской серии. Ханчжоу, Пекин, Шанхай — все эти турниры закончились для Андрея после первого же поединка. Так что к матчу с Норри россиянин подходил на серии из четырёх поражений. В личных встречах с британцем Рублёв был впереди со счётом 3-2. Два года назад теннисисты встретились в Пекине — Андрей одержал тогда волевую победу (4:6, 6:1, 6:4) — и с тех пор не пересекались на корте.

В первом сете Норри вчистую переиграл Рублёва — у россиянина не работал бэкхенд. Андрей так и не смог дойти до брейк-пойнтов, и по-настоящему серьёзных возможностей сделать это у него не было. Британец в середине партии сделал два брейка подряд, причём после второй неудачи Рублёв расколотил ракетку. Этот выброс эмоций ему не помог, и в восьмом гейме Кэмерон подал на сет — 6:2 за 34 минуты.

На старте второй партии Рублёв под ноль отдал ещё два гейма — 2:0 в пользу Норри. В первой половине сета у россиянина была единственная возможность сравнять счёт: в четвёртом гейме Андрей заработал брейк-пойнт, однако соперник спасся за счёт подачи, с которой у него всё было в порядке.

В седьмом гейме Норри не использовал брейк-пойнт — и вскоре пожалел об этом. В 10-м гейме британец подавал на матч, но не смог этого сделать. Кэмерон дал слабину под атаками Рублёва, а на брейк-пойнте сорвал удар, и счёт сравнялся — 5:5. Взяв ещё по одному своему гейму, игроки перешли к тай-брейку. Россиянин сразу повёл с мини-брейком, после перехода отдал преимущество, однако после 5:5 Норри допустил двойную ошибку, а Андрей затем уверенно реализовал сетбол — 7:6 (7:5) за 54 минуты.

Рублёв счастливо избежал поражения во второй партии, но глобального улучшения в его игре не произошло. В упорном втором гейме он с третьего брейк-пойнта отдал подачу, после чего Норри подтвердил брейк — 3:0. В этом сете британец не позволил россиянину вернуться в борьбу. Брейк-пойнтов у Андрея больше не было. А в восьмом гейме Рублёв под ноль отдал подачу, и всё было кончено — 6:2, 6:7 (5:7), 6:2 в пользу Норри за 2 часа 7 минут.

Поражение Андрея означает, что Даниил Медведев ещё до старта на турнире обеспечил себе возвращение звания первой ракетки России. В лайв-рейтинге Медведев опережает Хачанова и Рублёва, которые уже не наберут очков на этой неделе. Они идут 13-м, 14-м и 15-м соответственно.

Во втором круге Норри сразится либо с Алексеем Попыриным, либо с Маттео Берреттини. Австралиец и итальянец сыграют в среду, 22 октября. Также в этот день выступит Даниил Медведев, которого ожидает встреча с Нуну Боржешем.

А у женщин продолжается азиатская серия. Главным турниром на этой неделе является «пятисотник» в Токио, который проводится с 1973 года. Российские теннисистки не раз побеждали в столице Японии. Два титула на счету Марии Шараповой (в 2005 и 2009 годах), по одному трофею имеют Елена Дементьева (2006), Динара Сафина (2008), Надежда Петрова (2012), Людмила Самсонова (2022) и Вероника Кудерметова (2023). Год назад чемпионкой стала Чжэн Циньвэнь, победившая в финале Софью Кенин — 7:6 (7:5), 6:3.

В этот раз в основную сетку Токио попали четыре россиянки. Одна из них ещё вчера провела свой матч первого круга. 38-я ракетка мира Анна Калинская играла с 86-м номером рейтинга WTA Сюзан Ламенс из Нидерландов. Калинская хорошо начала (2:0), потом дважды отдала подачу и стала уступать 2:3 с брейком. Однако после этого россиянка взяла четыре гейма подряд, а Ламенс на этом отрезке не использовала единственный брейк-пойнт, имевшийся у неё. В девятом гейме Анна под ноль закрыла партию — 6:3 за 39 минут.

Во втором сете преимущество Калинской было более очевидным. Анна избежала брейк-пойнтов на своей подаче, а на приёме выиграла три гейма из четырёх и вышла в следующий круг — 6:3, 6:1 за 1 час 10 минут.

Сегодня выступили ещё две россиянки. 19-я ракетка мира Диана Шнайдер (7) играла с украинкой Даяной Ястремской, 28-м номером рейтинга WTA. Шнайдер почти всё время вела в счёте и по ходу первой партии сделала четыре брейка, а свою подачу отдала дважды. При 5:2 россиянка не подала на сет, но в следующем гейме взяла чужую подачу — 6:3 за 35 минут.

Во второй партии у Ястремской не было шансов. Шнайдер не подарила ей ни одного брейк-пойнта и с двумя брейками забрала сет — 6:3, 6:1 за 1 час 4 минуты. Во втором круге Диана сыграет с Калинской — таким образом, на турнире будет российское дерби, победительница которого выйдет в 1/4 финала.

А вот Алина Чараева (Q), замыкающая топ-150 мировой классификации, не справилась с румынкой Жаклин Кристиан, 42-й ракеткой мира. За всю игру у Чараевой был лишь один брейк-пойнт. Россиянка использовала этот шанс, но на тот момент счёт был 6:2, 5:1 в пользу румынки, которая не смогла подать на матч. Со второй попытки у Жаклин это получилось — 6:2, 6:3 за 1 час 35 минут.

10-я ракетка мира Екатерина Александрова (3) начнёт борьбу на турнире со второго круга, и её соперницей станет как раз Кристиан. Отдельный интерес вызывает выступление Елены Рыбакиной (2). Чемпионка Уимблдона-2022 тоже вступит в игру с 1/8 финала, и ей необходимо взять два матча, чтобы отобрать восьмую путёвку на Итоговый турнир у Мирры Андреевой. Во втором круге Рыбакина сразится с Лейлой Фернандес, а если пройдёт её, то выйдет либо на Викторию Мбоко, либо на Еву Лис.

А на турнире WTA-250 в Гуанчжоу, который в своё время выигрывали такие теннисистки, как Анна Чакветадзе (в 2006 году) и Вера Звонарёва (в 2008-м), все четыре россиянки, увы, завершили борьбу в первом круге. 103-я ракетка мира Камилла Рахимова ещё вчера не справилась с китаянкой Ван Яфань (WC), которая в настоящее время располагается в середине четвёртой сотни. В первом сете Рахимова, уступая 1:2 с брейком, упустила единственный брейк-пойнт. После этого Ван Яфань ещё раз взяла подачу соперницы и в восьмом гейме подала на партию — 6:2 за 37 минут.

Второй сет начался с парада брейков, победительницей из которого вышла китаянка. Удержав подачу в шестом гейме, она вышла вперёд — 4:2. И без особых проблем довела матч до победы — 6:2, 6:4 за 1 час 36 минут.

165-я ракетка мира Алина Корнеева (Q) вышла на корт с 76-м номером рейтинга WTA Юлией Путинцевой (6). В первом сете 18-летняя россиянка уступала 0:4, сравняла счёт (4:4), а в 12-м гейме даже сетбол на приёме упустила. На тай-брейке Путинцева была сильнее — 7:6 (7:2) за 51 минуту.

Во второй партии Алина взяла реванш — благодаря брейку в пятом гейме. У Юлии и до, и после этого были брейк-пойнты, но она ими не воспользовалась. В девятом гейме Корнеева упустила двойной сетбол на приёме, а в 10-м ушла с брейк-пойнта и подала на сет — 6:4 за 44 минуты. В решающей партии Корнеева дважды отыгрывала отставание в один брейк, а в концовке дрогнула и с 30:0 отдала 10-й гейм, ставший последним, — 7:6 (7:2), 4:6, 6:4 в пользу Путинцевой за 2 часа 28 минут.

Полина Кудерметова (8), замыкающая топ-75 рейтинга, играла с 19-летней француженкой по имени Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (LL), 129-й ракеткой мира. Матч закончился очень быстро — ни один из трёх сетов не продлился более получаса. В первых двух партиях теннисистки обменялись «багетами», а в третьем сете француженка дожала соперницу — 1:6, 6:1, 6:2 за 1 час 17 минут.

Анастасия Захарова, располагающаяся на 84-й строчке в мировой классификации, сражалась с 36-летней Чжан Шуай (WC), 122-м номером рейтинга. В первом сете Захарова вела 2:1 с брейком, после чего игру пришлось прервать из-за дождя. По возобновлении встречи россиянка подтвердила брейк, однако в оставшейся части партии взяла лишь один гейм, трижды отдав подачу. И китаянка выиграла сет — 6:4 за 53 минуты.

Во второй партии Захарова ни разу не удержала подачу, а на приёме взяла лишь один гейм. В седьмом гейме Чжан Шуай подала на матч — 6:4, 6:1 за 1 час 22 минуты.

Турниры в Вене и Токио закончатся 26 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».