Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Травма Хольгера Руне на турнире в Стокгольме: комментарий Анеке Руне, изменения в расписании, критика

«Старомодным наказаниям не место в 2025 году». Мама Руне с гневом обрушилась на ATP
Анна Агапова
Мама Хольгера Руне с гневом обрушилась на ATP
Аудио-версия:
Комментарии
После тяжёлой травмы сына Анеке Руне заявила, что плотный график губит теннисистов, а также потребовала реформировать систему.

В минувшие выходные на турнире категории ATP-250 в Стокгольме 10-я ракетка мира Хольгер Руне не смог доиграть полуфинальный матч с французом Уго Умбером. Встреча была остановлена при счёте 6:4, 2:2 в пользу датчанина. Во время розыгрыша в пятом гейме второго сета при 40:40 Хольгер почувствовал боль в голеностопе, начал хромать и взял медицинский тайм-аут. Он вызвал на корт физиотерапевта и сообщил, что услышал щелчок в области ахиллова сухожилия. Руне не смог продолжить встречу и в слезах покинул корт при помощи специалиста.

Стокгольм. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 15:45 МСК
Хольгер Руне
11
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
6 		2
4 		2
         
Уго Умбер
25
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Позднее мама теннисиста Анеке Руне сообщила, что у Хольгера диагностирован полный разрыв ахиллова сухожилия и по прогнозам врачей он выбыл на срок от трёх до шести месяцев. 21 октября ему была проведена операция.

Хольгер Руне после операции

Хольгер Руне после операции

Фото: из личного архива Руне

Она также дала комментарий датскому изданию BT, где жёстко раскритиковала ATP — с особой остротой выразилась о количестве турниров и финансовой составляющей.

«Существует слишком много обязательных турниров. Турниры, в которых игроки обязаны участвовать, и за отказ выступить на них они подвергаются серьёзному финансовому наказанию. У теннисистов просто нет времени должным образом восстановиться в течение сезона. То, что могло бы быть неделей легких тренировок и зарядок, теперь превратилось в напряжённую турнирную неделю с матчами через день, в то время как на каждом турнире проводятся обязательные мероприятия для СМИ. Нет отдыха – ни физического, ни умственного», — сказала разгневанная Анеке.

Она также добавила, что с текущим графиком спортсмены не могут показывать высокий уровень игры: «Нужно опираться на это в течение всего сезона. Должны быть недели тренировок, когда вы можете работать физически, оптимизировать игру и предотвращать травмы. Это очень важно для организма. Для нормального, здорового, хорошо тренированного организма практически невозможно оставаться на высоте во всём в течение года».

Материалы по теме
Руне порвал ахилл и в слезах закончил сезон. А ведь он боролся с Медведевым за Итоговый
Руне порвал ахилл и в слезах закончил сезон. А ведь он боролся с Медведевым за Итоговый

Анеке Руне также прокомментировала высказывание бывшего велогонщика Микаэля Расмуссена, который, как отмечает издание, недавно раскритиковал Хольгера Руне за то, что у того начались судороги во время четвертьфинального матча с монегаском Валантеном Вашеро на «Мастерсе» в Шанхае. По словам бывшего велогонщика, Хольгер Руне должен быть в состоянии завершить встречу, не страдая от судорог.

Шанхай. 1/4 финала
09 октября 2025, четверг. 10:10 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 4 4
2 		7 7 6
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

«Я слышала, как велогонщик Микаэль Расмуссен сказал, что очень жаль, что Руне не был должным образом подготовлен физически в Шанхае, где у него начались судороги при 35 градусах жары и влажности воздуха 80%. И я должна ответить, учитывая историю систематического употребления допинга бывшим гонщиком «Тур де Франс» в течение 12 лет. Хольгер своими силами готовился к турниру в Шанхае и сезону с 45 интенсивными рабочими неделями», — отметила она.

Анеке также подчеркнула важный недостаток организации тура: «А если просто играть в меньшем количестве турниров и не обращать внимания на некоторые из обязательных, вы будете наказаны в финансовом плане некоторыми необоснованными сокращениями. Для игроков предусмотрен ежегодный бонус, который состоит из распределения прибыли 50 на 50. Однако в ATP правила таковы, что если вы пропускаете один из обязательных турниров «Мастерс», то ваша общая доля уменьшается на 25%, что вычитается из годовой доли игрока. И вы также отстранены от участия в следующем турнире ATP-1000, и, таким образом, один пропуск фактически превратился в два. Теперь вы ещё ближе к тому, чтобы потерять часть прибыли за весь год, что произойдёт, если вы не сыграете в четырёх «тысячниках» из восьми обязательных».

Материалы по теме
Теннисный календарь раздут? Игроки должны не ныть, а работать — над собой и друг с другом
Эксклюзив
Теннисный календарь раздут? Игроки должны не ныть, а работать — над собой и друг с другом

По её словам, игроки не могут отказаться от участия в обязательных турнирах, поскольку пропуск приведёт к слишком серьёзным финансовым последствиям: «Я думаю, что на игроков оказывается давление, которое в худшем случае может привести к использованию неподходящих методов, чтобы не отставать от календаря ATP. Этим наказаниям нет места в 2025 году».

Вместо этого мама Руне предлагает ATP вообще отказаться от большого количества обязательных турниров: «Дисквалификация влечёт за собой несправедливые наказания, вместо этого вам следует сосредоточиться на повышении качества игры, выпуская на поле свежих и отдохнувших игроков. Если вы хотите добиться финансовых сокращений, сделайте это в процентах от количества сыгранных матчей и отмените их».

По словам издания, переживания Анеке вполне обоснованы. Ужасная травма Хольгера Руне означает, что он может рассчитывать на 6-12 месяцев в запасе, в течение которых у него не будет возможности получить призовые. «Теперь Хольгер — последняя жертва в списке травмированных игроков. Это травма, которая чаще всего возникает из-за переутомления. Недопустимо, чтобы самочувствие игроков не принималось во внимание, а вместо этого на них оказывалось давление», — заявила она.

Материалы по теме
«Мы попадаем в зону риска, ступая на корт». Теннисный мир обсуждает причину драмы с Руне
«Мы попадаем в зону риска, ступая на корт». Теннисный мир обсуждает причину драмы с Руне

«Хольгер долгое время не получал заработка. К счастью, на протяжении нескольких лет он хорошо управлял своими финансами, у него есть хорошие сбережения, так что сейчас он не испытывает трудностей. Но не все игроки входят в топ-10 в мире, и у многих могут быть разные ситуации. Тогда массовое сокращение их бонусов будет иметь большое значение. Я имею в виду, что ATP должна немедленно адаптироваться к этому», — сказала мама теннисиста в заключение.

Издание BT также связалось с Майклом Расмуссеном, однако бывший велогонщик никак не прокомментировал обвинения Анеке Руне. В настоящее время журналисты также пытаются получить разъяснения от ATP.

Однако известный журналист Хосе Морон заметил, что Руне получил травму в Стокгольме на необязательном турнире серии ATP-250, в котором он участвовал по частному контракту (турнир заплатил ему очень привлекательный фиксированный гонорар) и получил уайлд-кард за неделю до начала. Это было его решение и решение его команды. Так что жалоба Анеке не имеет смысла. Хольгер мог бы отдохнуть, если не чувствовал себя физически хорошо.

К тому же мама датского теннисиста в своих высказываниях объединяет две разные вещи — бонусный фонд за участие в «Мастерсах» и отдельную схему распределения прибыли. А ещё, правило отстранения игрока от участия в последующих соревнованиях ATP-1000 за пропуск предыдущего соревнования не соответствует действительности. На него жаловался грек Стефанос Циципас несколько лет назад, но за всю историю тура оно никогда не применялось.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android