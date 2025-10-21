«Старомодным наказаниям не место в 2025 году». Мама Руне с гневом обрушилась на ATP

В минувшие выходные на турнире категории ATP-250 в Стокгольме 10-я ракетка мира Хольгер Руне не смог доиграть полуфинальный матч с французом Уго Умбером. Встреча была остановлена при счёте 6:4, 2:2 в пользу датчанина. Во время розыгрыша в пятом гейме второго сета при 40:40 Хольгер почувствовал боль в голеностопе, начал хромать и взял медицинский тайм-аут. Он вызвал на корт физиотерапевта и сообщил, что услышал щелчок в области ахиллова сухожилия. Руне не смог продолжить встречу и в слезах покинул корт при помощи специалиста.

Позднее мама теннисиста Анеке Руне сообщила, что у Хольгера диагностирован полный разрыв ахиллова сухожилия и по прогнозам врачей он выбыл на срок от трёх до шести месяцев. 21 октября ему была проведена операция.

Хольгер Руне после операции Фото: из личного архива Руне

Она также дала комментарий датскому изданию BT, где жёстко раскритиковала ATP — с особой остротой выразилась о количестве турниров и финансовой составляющей.

«Существует слишком много обязательных турниров. Турниры, в которых игроки обязаны участвовать, и за отказ выступить на них они подвергаются серьёзному финансовому наказанию. У теннисистов просто нет времени должным образом восстановиться в течение сезона. То, что могло бы быть неделей легких тренировок и зарядок, теперь превратилось в напряжённую турнирную неделю с матчами через день, в то время как на каждом турнире проводятся обязательные мероприятия для СМИ. Нет отдыха – ни физического, ни умственного», — сказала разгневанная Анеке.

Она также добавила, что с текущим графиком спортсмены не могут показывать высокий уровень игры: «Нужно опираться на это в течение всего сезона. Должны быть недели тренировок, когда вы можете работать физически, оптимизировать игру и предотвращать травмы. Это очень важно для организма. Для нормального, здорового, хорошо тренированного организма практически невозможно оставаться на высоте во всём в течение года».

Анеке Руне также прокомментировала высказывание бывшего велогонщика Микаэля Расмуссена, который, как отмечает издание, недавно раскритиковал Хольгера Руне за то, что у того начались судороги во время четвертьфинального матча с монегаском Валантеном Вашеро на «Мастерсе» в Шанхае. По словам бывшего велогонщика, Хольгер Руне должен быть в состоянии завершить встречу, не страдая от судорог.

«Я слышала, как велогонщик Микаэль Расмуссен сказал, что очень жаль, что Руне не был должным образом подготовлен физически в Шанхае, где у него начались судороги при 35 градусах жары и влажности воздуха 80%. И я должна ответить, учитывая историю систематического употребления допинга бывшим гонщиком «Тур де Франс» в течение 12 лет. Хольгер своими силами готовился к турниру в Шанхае и сезону с 45 интенсивными рабочими неделями», — отметила она.

Анеке также подчеркнула важный недостаток организации тура: «А если просто играть в меньшем количестве турниров и не обращать внимания на некоторые из обязательных, вы будете наказаны в финансовом плане некоторыми необоснованными сокращениями. Для игроков предусмотрен ежегодный бонус, который состоит из распределения прибыли 50 на 50. Однако в ATP правила таковы, что если вы пропускаете один из обязательных турниров «Мастерс», то ваша общая доля уменьшается на 25%, что вычитается из годовой доли игрока. И вы также отстранены от участия в следующем турнире ATP-1000, и, таким образом, один пропуск фактически превратился в два. Теперь вы ещё ближе к тому, чтобы потерять часть прибыли за весь год, что произойдёт, если вы не сыграете в четырёх «тысячниках» из восьми обязательных».

По её словам, игроки не могут отказаться от участия в обязательных турнирах, поскольку пропуск приведёт к слишком серьёзным финансовым последствиям: «Я думаю, что на игроков оказывается давление, которое в худшем случае может привести к использованию неподходящих методов, чтобы не отставать от календаря ATP. Этим наказаниям нет места в 2025 году».

Вместо этого мама Руне предлагает ATP вообще отказаться от большого количества обязательных турниров: «Дисквалификация влечёт за собой несправедливые наказания, вместо этого вам следует сосредоточиться на повышении качества игры, выпуская на поле свежих и отдохнувших игроков. Если вы хотите добиться финансовых сокращений, сделайте это в процентах от количества сыгранных матчей и отмените их».

По словам издания, переживания Анеке вполне обоснованы. Ужасная травма Хольгера Руне означает, что он может рассчитывать на 6-12 месяцев в запасе, в течение которых у него не будет возможности получить призовые. «Теперь Хольгер — последняя жертва в списке травмированных игроков. Это травма, которая чаще всего возникает из-за переутомления. Недопустимо, чтобы самочувствие игроков не принималось во внимание, а вместо этого на них оказывалось давление», — заявила она.

«Хольгер долгое время не получал заработка. К счастью, на протяжении нескольких лет он хорошо управлял своими финансами, у него есть хорошие сбережения, так что сейчас он не испытывает трудностей. Но не все игроки входят в топ-10 в мире, и у многих могут быть разные ситуации. Тогда массовое сокращение их бонусов будет иметь большое значение. Я имею в виду, что ATP должна немедленно адаптироваться к этому», — сказала мама теннисиста в заключение.

Издание BT также связалось с Майклом Расмуссеном, однако бывший велогонщик никак не прокомментировал обвинения Анеке Руне. В настоящее время журналисты также пытаются получить разъяснения от ATP.

Однако известный журналист Хосе Морон заметил, что Руне получил травму в Стокгольме на необязательном турнире серии ATP-250, в котором он участвовал по частному контракту (турнир заплатил ему очень привлекательный фиксированный гонорар) и получил уайлд-кард за неделю до начала. Это было его решение и решение его команды. Так что жалоба Анеке не имеет смысла. Хольгер мог бы отдохнуть, если не чувствовал себя физически хорошо.

К тому же мама датского теннисиста в своих высказываниях объединяет две разные вещи — бонусный фонд за участие в «Мастерсах» и отдельную схему распределения прибыли. А ещё, правило отстранения игрока от участия в последующих соревнованиях ATP-1000 за пропуск предыдущего соревнования не соответствует действительности. На него жаловался грек Стефанос Циципас несколько лет назад, но за всю историю тура оно никогда не применялось.