«Алькарас и Синнер — это хорошо для тенниса». Собкин — об их доминировании и перспективах

В мужском туре уже второй год подряд доминируют два теннисиста – Карлос Алькарас и Янник Синнер, которым сейчас 22 и 24 года соответственно. В последние два сезона только они выигрывали турниры «Большого шлема», и с начала лета 2024-го никто, кроме них, не был на первой строчке рейтинга. «Чемпионат» обсудил эту ситуацию, её влияние на теннис и других перспективных игроков с заслуженным тренером России, членом Зала российской теннисной славы Борисом Собкиным.

«Исторический экскурс разумен для понимания – это было всегда»

— Борис Львович, давайте начнём с вашей оценки уровня Алькараса и Синнера в последние пару лет. Насколько это хорошо для тенниса в плане развития спорта, зрелищности, привлечения болельщиков?

— Я считаю, то, что есть лидеры в мировом теннисе — это хорошо. Всегда во все времена в теннисе были лидеры. Сейчас не хочу глубоко вдаваться в историю, но было много фамилий. Все почему-то упоминают «Большую тройку», забывая, что перед ней тоже было много выдающихся игроков, которые конкурировали между собой. Теннис в этом плане развивается примерно однотипно, то есть всегда есть лидеры. И есть люди, которые определяют тенденции в теннисе на данный период. Сейчас это Алькарас и Синнер. То, что такие люди есть, что они показывают очень высокий уровень — для тенниса в целом это очень хорошо. Но ещё раз подчёркиваю, что такое было всегда. Понимаю, что люди всегда обращают внимание на то, что происходит с ними здесь и сейчас. Однако исторический экскурс был бы разумен для понимания того, что это было всегда. Я умышленно фамилии не называю, но ничего нового в этой ситуации нет.

— Но иногда всё-таки случались какие-то периоды относительного затишья и безвременья.

— Я таких не помню, откровенно говоря. Может, и случались, не знаю.

— Ну, например, на стыке веков, когда Сампрас уже начал сдавать, а Федерер ещё не появился. Это 2000-2001 годы.

— Дело в том, что были тогда Агасси и Сампрас. Кстати говоря, в 2002-м Миша [Южный] с Сампрасом играл. Так что в начале 2000-х ещё и Сампрас, и Агасси были в полном порядке. Появился Федерер в то время, потом подоспели все остальные. Так что всё это условно.

Пит Сампрас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Я имел в виду, что уже не было такого тотального доминирования Пита и Андре, как до того, и случился своего рода переходный период.

— Ну посмотрим, что будет в следующем году. Да, в этом году «Большие шлемы» ребята поделили между собой. Но что будет дальше – тоже непонятно. Поэтому я бы не забегал вперёд. Все уже почему-то начали пролонгировать эту ситуацию на годы вперед. Однако я бы поостерёгся заглядывать далеко в будущее в этом плане.

«Джокович ещё живой и играет не так плохо»

— Наверняка вам попадался прогноз, что Карлосу чуть ли не 30 «Шлемов» насчитали к концу карьеры.

— Да, считать можно, но любая экстраполяция неточная. Тем более когда речь идёт о том, что прогнозируют то, что происходит с живыми людьми. Кому это интересно, ради бога, пусть. Я не против. Но ведь может случиться всё что угодно, в том числе и появление новых ребят, которые создадут более мощную конкуренцию. И просто сдадут, грубо говоря, в чём-то сами Янник и Карлос. Такое тоже может быть.

— Кстати, можно вспомнить и карьеру того же Борга, который просто перегорел и потерял мотивацию к 26 годам.

— Да, тут можно по каждому много говорить, того же Агасси вспомнить. Много чего может произойти. Однако на данный момент реальность такова — есть двое сильнейших, безусловно. Этого никто, по-моему, не оспаривает. Хотя забывают, что Джокович ещё живой и играет не так плохо, как может показаться на первый взгляд.

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— На ваш взгляд, можно сказать, что какая-то из двух ситуаций для тенниса лучше: когда есть два таких явно выраженных лидера, если намного более возрастного Джоковича сейчас уже вынесем за скобки, и ситуация, когда лидеров больше, чем двое? Как с «Большой тройкой» было.

— Я вспоминаю замечательный фильм «Карнавальная ночь». Сергей Филиппов в роли лектора говорил, что, если посмотреть на небо, мы увидим одну звёздочку, две звёздочки, три звёздочки. Конечно, лучше четыре звёздочки, а совсем хорошо, если пять звёздочек. Я считаю, чем больше игроков равного класса наверху, тем интереснее для народа. Но есть как есть. Этот процесс никак не регулируется извне, он в значительной мере случайный. В какие-то годы есть просто два лидера, в какие-то годы их может быть пять, и так далее. По мне, чем больше равноценных игроков находится на самом верху, тем интереснее. Ну а если у всех ещё и разные стили игры, это совсем замечательно.

— Кстати, если пройтись по каким-то легендарным противостояниям прошлых лет, то, пожалуй, не вспомню ни одного отрезка, когда у лидеров был бы одинаковый стиль. Всё время топовые теннисисты как-то по-своему играли и отличались друг от друга.

— Я не проводил такого анализа, однако, на первый взгляд, да. То, что вы говорите, правильно. «Большая тройка», Беккер – Эдберг, Борг — Макинрой, Коннорс и так далее. Все играли хорошо, но не одинаково. Что замечательно.

«Пока у Тьена и Фонсеки, кроме авансов, ничего такого не вижу»

— Можете выделить кого-то из юных, молодых теннисистов с хорошим потенциалом, у кого есть шансы, скажем, через пару лет побороться с теми же Синнером и Алькарасом на равных?

— Трудно прогнозировать. Понятно, что многие фамилии у всех на слуху. Они, так сказать, кочуют из разных изданий — из одного в другое. Журналисты всех их упоминают. Я даже не хочу упоминать фамилии, поскольку они и так всем известны. Однако на данный момент реально не вижу из этих упоминаемых молодых того, кто в ближайшее время составит им серьёзную конкуренцию. Хотя вполне возможно, что на будущий год кто-то начнёт резко прибавлять и подойдёт достаточно близко. Ещё раз — прогнозировать этот процесс очень тяжело. У всех теннисистов рост происходит по-разному. Кто-то очень быстро на старте берёт, а потом начинает сдавать, и в итоге все авансы, которые раздавались, превращаются в пшик. Кто-то, наоборот, очень медленно и спокойно идёт, его мало упоминают в прессе, но планомерной работой продвигается всё выше и выше и в какой-то момент становится конкурентоспособным. Поэтому у каждого теннисная жизнь происходит по разным направлениям, с разной скоростью, в разное время и так далее. А быть банальным и упоминать одни и те же фамилии, которые у всех на слуху, я не вижу смысла.

— Если можно, всё-таки хотелось бы уточнить по фамилиям. Наверное, вы в первую очередь Тьена и Фонсеку имеете в виду?

— Естественно. Они по рейтингу повыше остальных. Есть тот же Атман, которому 23 года. Он чуть постарше их, но тоже показывает на некоторых турнирах хорошие результаты, бьётся с Синнером чуть ли не на равных, как все считают. Однако много ещё ребят, помимо Тьена и Фонсеки, которые вполне могут достаточно быстро подойти к высокому уровню. Но пока даже Тьен и Фонсека от десяточки-то довольно далеко. И кроме авансов, я сейчас ничего такого не вижу. Вижу, что ребята талантливые, способные, что у них есть перспективы, но прямо как их сейчас уж подняли до небес… Не вижу причин так делать. Пока это теннисисты по меркам сотни среднего уровня.

«У каждого своя судьба»

— Всё-таки кажется, что в ближайшие пару-тройку сезонов, если с Синнером и Алькарасом ничего не случится, как минимум на основных турнирах мы ещё немало финалов между ними будем наблюдать.

— Не знаю, не хочу забегать вперед. Я понимаю, как они играют, понимаю их уровень, но не предвижу будущее. Тем более что у Алькараса был спад в течение сезона, и у Синнера тоже наблюдался немножечко спад по самой игре. Поэтому я готов констатировать, что в этом году они поделили «Шлемы» и, безусловно, были лидерами. А что будет даже на будущий год… Насчёт двух-трёх лет – я так далеко не смотрю. Понимаю, что всё может быть. Потому что когда-то Джоковича тоже никто не рассматривал. Потом к этой троечке подключился Маррей, и все думали…. А потом оказалось, что он лишь на какое-то время подключился и подотстал. Тут у каждого своя судьба. И что будет в следующем году – посмотрим. Тем интереснее.

Энди Маррей Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Ну да. Всегда может какая-то даже нелепая травма карьеру испортить.

— Я сейчас не говорю про травмы, не говорю про какой-то форс-мажор. Я говорю про естественное развитие игроков. Почему-то все сбрасывают со счетов того же Сашу Зверева и так далее. У него сейчас, безусловно, спад, это понятно. И на то есть, я считаю, субъективные причины. Все почему-то забывают и списывают со счетов Шелтона, Дрейпера — а это все ребята крепкие. Они могут набрать приличную форму и где-то, даже на «Большом шлеме», выстрелить. Поэтому давайте дождёмся того, что будет в следующем году. Не хочу забегать и не хочу пророчить лидерство Яннику и Карлосу на годы вперёд.

— Тем более Шелтон и Дрейпер из того же поколения, что и Синнер с Алькарасом.

— Теннисное взросление, я имею в виду улучшение качества игры и рост, у всех проходит с разной скоростью и в разное время. Поэтому ещё раз — прогнозировать на годы вперёд по тому, что случилось в этом и прошлом годах, я бы поостерёгся.

— Ну да, если взять возраст какого-то раскрытия на топ-уровне, то даже, допустим, из наших звёзд и Даниила Медведева можно отметить, и Николая Давыденко, которые заиграли уже в 20+ лет.

— Все по-разному.