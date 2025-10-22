Медведев не без труда вышел во второй круг в Вене. Дальше Даниила снова ждёт матч с Муте

Насыщенный игровой день прошёл в среду, 22 октября. Всё началось с драматичного дерби Анны Калинской и Дианы Шнайдер в Токио, а продолжилось стартовым поединком Даниила Медведева в Вене.

Сначала – о суперматче россиянок во втором круге турнира WTA-500 в Токио. Анна Калинская (№38) и Диана Шнайдер (№19) встретились впервые в карьере. Обе успешно начали японский «пятисотник», с одинаковым счётом 6:3, 6:1 переиграв своих соперниц: Калинская – Сюзан Ламенс, Шнайдер – Даяну Ястремскую.

Для Дианы победа над Калинской по цифрам должна была стать более принципиальной. Во-первых, ей ещё готовиться к парному Итоговому с Миррой Андреевой. А во-вторых, защищать в Токио 135 очков за прошлогодний полуфинал.

Но в этом поединке не всегда Шнайдер ощущала себя комфортно. Как, впрочем, и Калинская. Вероятно, именно поэтому девушки затянули матч в три сета.

В первой партии силы распределились практически равномерно. Дважды случалось так, что Калинская делала брейк, однако сразу же после этого Шнайдер забирала подачу Анны и сравнивала счёт. Обе много передвигались по корту, действовали активно и проводили очень эффектные ралли. В одном из таких розыгрышей Калинская упала и поранила колено, но вызвала врача только после окончания партии. А закончился сет на тай-брейке как раз в её пользу – 7:6 (7:4).

Анна Калинская Фото: Koji Watanabe/Getty Images

Во второй партии Калинская будто выключилась из игры, а Шнайдер, напротив, находилась в хорошем настроении, была сдержанна, боролась и шла вперёд. В этом ей в том числе помог ранний брейк на старте сета. Диана разобралась с этой партией за 43 минуты и со счётом 6:2. То, что дело перейдёт в решающий сет, стало очевидно ещё в гейме так третьем-четвёртом.

Долго не могла себя привести в боевую форму Калинская. Буквально до последних геймов решающей партии. В которой, кстати, Шнайдер вела с брейком (4:2). И нельзя сказать, что как-то заметно стала проседать Диана. Скорее, он начала чуть больше нервничать, а Калинская давила, разводила по углам и заставляла бегать так же, как на старте матча.

Справедливо для этого поединка всё решилось на тай-брейке, на котором, увы, Шнайдер не хватило немного везения и открытого третьего дыхания. Калинская за 2 часа 43 минуты и с итоговым счётом 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:5) забрала этот драматичный поединок. Дальше она в Токио сразится с Линдой Носковой.

А вот как Анна объяснила свой успех во встрече с Шнайдер:

«Честно говоря, чувствую усталость. Это был отличный матч. Всегда тяжело играть против левши, а Диана — настоящий боец. Знаю её с самого детства. Мы тренировались в одном теннисном клубе, но почти никогда не играли очные встречи. Так что сегодня это было впервые, и я очень рада. Это был замечательный матч, до самого последнего мяча. Думаю, всё решили буквально несколько очков», — сказала Калинская в послематчевом интервью на корте.

А в другой части света – на европейском харде – чуть позднее выступил Даниил Медведев (№14). Ему предстояло начать свой путь в Вене матчем с Нуну Боржешем (№47). Парни друг с другом весьма неплохо знакомы – россиянин переиграл португальца во всех трёх предыдущих встречах. Последняя состоялась в четвёртом круге прошлогоднего US Open (6:0, 6:1, 6:3).

В Вену Медведев приехал с серией из четырёх побед, после триумфа на турнире серии ATP-250 в Алма-Ате. Но, как ещё в Казахстане рассказывал сам Даниил, это могло для него создать некоторые трудности.

«Я буду играть в Вене в среду. Тут уже получаются такие колебания — иногда ты приезжаешь рано на турнир, образно говоря, на US Open, и у тебя две недели подготовки. Однако ты играешь ужасно, зато физически готов отлично. А тут как бы физически я точно не буду готов, но, поскольку набрал уверенность, за счёт этого можно побеждать. Поэтому постараюсь выигрывать», — поделился Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Однако в матче с Боржешем россиянин выглядел вполне себе солидно. Да, поначалу Нуну чуть чаще диктовал игру, навязывал высокий темп, за которым не всегда успевал Даниил. Но, несмотря на это, по счёту парни шли близко друг к другу. В итоге помогла Медведеву в стартовой партии не высокая скорость, к которой он стал приближаться по ходу игры, а глубина ударов и игра на уязвимостях соперника.

При счёте 4:5 на подаче Боржеша Даниил пересилил себя, оформил пару глубоких и неприятных для оппонента приёмов, чем заставил Нуну засуетиться. В нескольких розыгрышах Медведев просто здорово разложил мячи по корту. Было видно: он точно знает, что делает.

За 39 минут и со счётом 6:4 Медведев забрал первый сет. Помогли ему в этом более чистая игра (12/9 по виннерам и невынужденным ошибкам у него против 11/12 – у Боржеша) и попадающая первая подача (74% у Даниила и 55% – у Нуну).

Боржеш лишь частично смог пересобрать себя после упущенной партии на своей подаче – что-то выдающееся показать во втором сете ему было трудно, однако средний уровень по игре он держал всё время. Медведев, напротив, разыгрался и стал физически выглядеть бодрее, но и начал чуть чаще ошибаться. Продолжали парни брать свои геймы, однако опасность начала подкрадываться к россиянину на его подаче при 5:5, 15:40. Даниил мало того, что смог прервать волну атак со стороны Нуну, так ещё и сам прибавил на первой и пару раз с неё вышел к сетке.

Всё решилось на тай-брейке. Периодически Медведев позволял Боржешу активничать, бегать к сетке, чем сам себе создавал проблемы. Даже позволил португальцу отыграть два матчбола! Правда, в своей же агрессивной игре Нуну закапывался, допускал невынужденные и дарил шансы терпеливому Даниилу. Которыми тот, правда, не пользовался.

Не реализовал Медведев два матчбола и оказался слишком пассивен против взрывного Боржеша. В итоге Нуну забрал второй сет – 7:6 (9:7). Заметно просел процент попадания первой подачи у россиянина (56% в этой партии против 74% – в первой).

Нуну Боржеш Фото: Lintao Zhang/Getty Images

И всё же от своего оборонительного тенниса Медведев отказываться не стал. В решающей партии он продолжил вести очень тягучую игру и вынуждал Боржеша тратить лишние силы. А португалец и выдохся – на третий сет его на хватило.

Даниилу понадобилось 2 часа 18 минут, чтобы сломить сопротивление резвого португальца. Россиянин одержал победу с итоговым счётом 6:4, 6:7, 6:2.

Для Медведева это пятая победа подряд и 303-й выигранный матч на харде с 2018 года! По последнему показателю Даниил до сих пор остаётся лидером среди действующих игроков. У следующего за ним Андрея Рублёва в запасе только 236 побед.

Во втором круге «пятисотника» в Вене Медведев вновь сыграет с Корентеном Муте, которого только что одолел в финале Алма-Аты.

За развитием событий в Вене, Токио и на других турнирах следите на «Чемпионате».