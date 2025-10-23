Алькарас и Синнер — лучшие теннисисты современности. Но им можно и нужно бросить вызов

Нравится вам это или нет, но Карлос Алькарас и Янник Синнер прочно захватили власть в мужском теннисе. На протяжении последних двух сезонов титулы на турнирах «Большого шлема» берут только эти двое парней, поделив их строго пополам — четыре на четыре, по два на два в каждом сезоне. Алькарас моложе Синнера на два года, но это не помешало ему раньше выйти на элитный уровень.

Затем инициативу перехватил итальянец, который принялся догонять соперника по титулам ТБШ и больше года провёл в ранге первой ракетки мира. Теперь Карлос вновь чуть впереди Янника. И, похоже, таких поворотов в ближайшие годы будет ещё немало.

Немного истории

В начале XXI века в мужском теннисе был период, когда трон фактически пустовал. Андре Агасси и Пит Сампрас потихоньку старели, Роджер Федерер ещё не вышел на пиковые мощности, а о Рафаэле Надале и тем более Новаке Джоковиче никто ничего не слышал. Те годы воспринимаются сейчас как некое безвременье и, как правило, не вызывают у болельщиков ностальгии. А ведь неожиданных фамилий в списке чемпионов ТБШ хватало: Томас Юханссон, Альберт Коста, Хуан-Карлос Ферреро, Гастон Гаудио. Горана Иванишевича назвать случайным чемпионом язык не поворачивается — слишком уж долго он шёл к долгожданному титулу на Уимблдоне-2001. Марат Сафин и Ллейтон Хьюитт взяли по два мэйджора — большие молодцы, к ним вообще никаких вопросов, тут случайности уж точно ни при чём. Энди Роддик так и остался с одним «Шлемом», но при этом проиграл Федереру ещё четыре финала, так что на пике пребывал не раз и не два.

Ну а потом Роджер и примкнувшие к нему Надаль и Джокович принялись крушить все рекорды. «Большая тройка» одно время считалась «Большой четвёркой». Но Энди Маррей, ограничившийся тремя титулами ТБШ, и сам понимает своё место в истории. Британец с присущим жителям этой страны юмором подписывает фотографии, на которых изображены он и его соперники, — «Большая тройка» и ещё кто-то». «Одноразовые» чемпионы случались даже в ту славную эпоху — Хуан-Мартин дель Потро, Марин Чилич. А три титула Стэна Вавринки и вовсе выглядят настоящей статистической аномалией.

Чтобы удобнее было видеть картину в целом, объединим 25 сезонов XXI века в периоды (произвольным образом) и для каждого из них посчитаем так называемый коэффициент непредсказуемости, который определяется очень просто: количество игроков, бравших титулы на данном отрезке, делится на количество разыгранных трофеев. Очевидно, что максимальное значение равно единице, которая образуется в том случае, если все титулы берут разные игроки.

Коэффициент непредсказуемости ТБШ, мужской одиночный разряд

Период Количество чемпионов ТБШ Количество разыгранных трофеев Коэффициент 2001-2004 11 16 0,69 2005-2008 4 16 0,25 2009-2014 7 24 0,29 2015-2019 5 20 0,25 2020-2023 5 15* 0,33 2024-2025 2 8 0,25

* Уимблдон-2020 не проводили из-за пандемии.

Внимание, вопрос: о каких временах любители тенниса чаще вспоминают с теплотой? О начале XXI века или, скажем, о 2005-2015 годах? Ответ очевиден. Непредсказуемость как таковая скорее идёт во вред, нежели на пользу. И тем ценнее становится появление «одноразовых» чемпионов в эпоху доминирования гигантов — вкус сенсации ощущается ещё острее. Потому-то титул дель Потро на US Open — 2009 до сих пор вызывает столько восторгов.

А по поводу того, что регулярные встречи одних и тех же игроков могут приесться… Джокович и Надаль 60 раз играли друг с другом в официальных матчах. Скажите, только честно, разве они вам надоели? Мы бы с большим удовольствием и в 2025 году наблюдали за их сражениями, если бы Рафе и Новаку удалось обмануть время. Однако такое не под силу даже великим чемпионам.

Заслуженный тренер России Борис Собкин не видит ничего плохого в том, что сейчас в туре доминируют два игрока. «Я считаю, то, что есть лидеры в мировом теннисе — это хорошо. Всегда во все времена в теннисе были лидеры. Сейчас не хочу глубоко вдаваться в историю, но было много фамилий. Все почему-то упоминают «Большую тройку», забывая, что перед ней тоже было много выдающихся игроков, которые конкурировали между собой. Теннис в этом плане развивается примерно однотипно, то есть всегда есть лидеры. И есть люди, которые определяют тенденции в теннисе на данный период. Сейчас это Алькарас и Синнер. То, что такие люди есть, что они показывают очень высокий уровень — для тенниса в целом это очень хорошо. Но ещё раз подчёркиваю, что такое было всегда», — сказал Собкин в интервью «Чемпионату».

Журналист Джон Вертхайм немного поиронизировал по поводу непоследовательности болельщиков. «Мы как поклонники тенниса очень придирчивы. Мы сетуем на равенство и романтизируем силу соперничества (как минимум я так делаю). Затем, сразу после «Большой тройки», возникает новое соперничество – и что мы делаем? Жалуемся на отсутствие равенства.

Соперничество – это ускоритель спорта. У нас есть два человека, похожих по возрасту и противоположных по стилю, которые подталкивают друг друга, выводят спорт на новый уровень и делят между собой последние восемь «Шлемов» со счётом 4:4. Сосредоточьтесь на этом элементе соперничества, а не на отсутствии вызова, предшествующего их неизбежной встрече за трофей.

Обращаю ваше внимание на одного сербского теннисиста в 2011 году. Новак Джокович фактически заявил, мол, не принимаю и не буду принимать статус-кво, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль — отличные игроки, но я пришёл, чтобы разорвать их двоевластие и заявить о себе. В какой-то момент появится кто-то, кто будет играть так, чтобы победить, и подтолкнёт Алькараса и Синнера. Кто и когда — это ещё предстоит определить, но в итоге мы будем вспоминать время, когда гадали, кто же разорвёт это двоевластие. В этом и заключаются суть и красота соревнований», — пишет журналист в своём материале для Sports Illustrated.

В чём сила новой Big 2?

Ну а теперь вернёмся к нашим героям. Чем же так хорош Алькарас? Евгений Донской, тренер Карена Хачанова, отмечает невероятную вариативность испанского теннисиста. «У Алькараса в целом мне нравится его вариативность. Она просто невероятная. У него там идеальное всё. Он двигается намного быстрее, к сетке выходит даже ещё быстрее. Если даже заставить какого-то игрока, там Андрея, или Даню, или Карена (Рублёва, Медведева, Хачанова соответственно. — Прим. «Чемпионата»), выходить к сетке, они не смогут с такой скоростью выйти к ней, а он выходит. К тому же он не такой большой — ему проще. Двигается он здорово. То есть у Алькараса есть скорость передвижения и невероятная вариативность. Что он к сетке выходит, что он укорачивает, что он справа играет, что слева.

У него с подачей раньше были проблемы, но они с командой, как я понимаю, попытались это всё подправить. Я точно знаю, что они над этим работали, и результат налицо, как говорится», — сказал Донской в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Помимо этого, Евгений отметил способность Карлоса задействовать скрытые резервы, когда вот прям сильно нужно — на примере матча Хачанова и Алькараса в четвёртом круге Рима в 2025 году, выигранного испанцем со счётом 6:3, 3:6, 7:5. «Я был на том матче, и там мы 5:7 в третьем сете проиграли. Ну, в смысле Карен проиграл. И я как сейчас помню, что, в принципе, абсолютно равная игра. Не лучший матч, конечно, показал Карлос, но у нас был шанс дотянуть. И вот мне запомнилось, что в решающий момент Алькарас как будто другую скорость включил. И я вижу, что Карену очень тяжело стало. Он всё принимал, начал слишком интенсивно играть. И причём было всё ровно. Счёт 5:6, и тут бац — брейк — 5:7, и всё. То есть он сразу закрыл матч. Вот эта разница приличная. То есть я понимал, что Карен, ну при всём уважении, уже, наверное, не мог прибавить, то есть играл на пределе, а этот ещё мог – бах! И на ещё одну ступеньку подняться», — добавил Донской.

А у Синнера тренер выделяет скорость — не только в смысле перемещений по корту, но и в плане быстроты принятия решений. «В целом скорость игры другая, не только по подходу к мячу и движениям, а именно скорость игры. Мы с Синнером тренировались в Дубае, и я прям почувствовал тогда большую разницу. С тех пор мы тоже начали стараться это улучшить. Если он видит какой-то мяч, не то чтобы суперлёгкий, но чуть-чуть короче, он сразу открывает корт. Прямо мгновенно бежит куда-то.

Я не говорю про мягкие мячи. Допустим, можно в длину играть, откуда сложно будет открыть корт. А иногда просто чуть короче, и тогда ты сразу хоп – и уже можешь его открыть. Либо справа или слева сыграть. Я понимаю, что нам это было тогда сложнее сделать. Как будто мы продолжали туда же играть и Синнеру не создавали никаких проблем. Вот в этом я разницу увидел, допустим, у Синнера», — говорит Евгений.

Даниил Медведев указал, что в плане подаче с Алькарасом и Синнером ещё можно как-то потягаться, а вот на приёме им равных нет. По мнению чемпиона US Open — 2021, если в определённых компонентах некоторые игроки ещё могут составить им конкуренцию, то по сумме навыков Карлос и Янник далеко впереди всех. «Ладно, по подаче ещё, может быть, где-то можно посоревноваться с ними. И то Синнер, допустим, подаёт очень классно.

А принимают они как раз просто нереально. Помню, когда играл с Алькарасом на Уимблдоне, он мне сначала проиграл. А второй матч играл круто. Но куда ни подашь – везде проблемы. Если слева ещё как-то просто в длину принимает, справа в любой момент может навылет принять, причём с первой подачи. То же самое в розыгрыше. Они совершенно по-разному играют, однако в любой момент вдруг откуда-то укороченная прилетит. И вообще, они мало ошибаются, сильнее бьют, чем все остальные.

В принципе, наверное, они быстрее бегают. Но там есть какой-нибудь де Минор, который может по скорости с ними поспорить. А у них есть всё в комплексе. То есть, наверное, каждый удар у них на уровне топ-5 в туре. Ну и попробуй их обыграть! Это очень тяжело, но иногда у некоторых получается», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Ещё перед прошлогодним полуфиналом Уимблдона Даниил говорил, что Алькарас фактически из любого положения в состоянии исполнить виннерс, то есть сделать так, что его соперник попросту не добежит к мячу. «Назову уверенную мощь, которую он вкладывает в свои удары. Я видел концовку матча с Томми Полом. Как только ему представлялась возможность нанести удар, он его наносил и всегда попадал. Он был в огне, по счёту видно. Поэтому против него тяжело играть.

Ты понимаешь, что, какой бы удар ни нанёс, он может ответить на него виннерсом. Стараешься усложнить ему жизнь, как можно лучше наносить удар, чтобы, возможно, у него не получилось, если он решит рискнуть. Но это нечто особенное. Таких игроков мало. Мало шансов, что многие ответят виннерсом по линии, если ты сделаешь кросс. Карлос может делать что угодно из любой позиции, против такого тяжело играть», — говорил россиянин на пресс-конференции. Тот матч Медведев проиграл со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6.

Бывший тренер Серены Уильямс Рик Макки высказал мнение, что Алькарас представляет собой потрясающую комбинацию качеств лучших теннисистов предыдущих поколений. «У Алькараса по-настоящему тяжёлый мяч, как у Рафаэля Надаля. Хирургическая точность, как у Федерера. Тайминг на задней линии — как у Агасси. Гибкость — как у Джоковича. Мышление — как у артиста Бродвея. И, самое главное, благодарность, привитая родителями», — написал он в соцсети X.

«Провёл с ним некоторое время на Кубке Лэйвера и не мог быть более впечатлён не только как игроком, но и как человеком. Его отношение, энергия, ценности на корте и вне его просто высочайшего уровня. Он действительно поднял свой уровень. Посмотрите, как развилась игра Алькараса, это просто феноменально», — восхищается бывшая четвёртая ракетка мира Тим Хенмэн, чьи слова приводит Tennis 365. А Джокович после поражения в финале Уимблдона-2023 заявил, что у Карлоса есть всё лучшее, что было у него самого, Надаля и Федерера.

Но даже Алькарас не идеален, иначе его не обыгрывал бы никто, даже Синнер. Весной 2025 года Карлос на одной из пресс-конференции признался, что порой снижал уровень концентрации, когда чувствовал, что матч уже почти выигран, и из-за этого терпел поражения, а также посетовал, что иногда играет на инстинктах, не соблюдая стратегию. «Иногда со мной случалось так: когда вёл в счёте и чувствовал себя хорошо, я снижал интенсивность и в итоге проигрывал. Я многому научился благодаря этому. Думаю, в важные моменты часто играю инстинктивно. Я делаю то, что чувствую, и это нехорошо. Возможно, нужно следовать определённой стратегии», — говорил испанец.

Андре Агасси ещё в 2024 году называл слабые стороны в игре Алькараса. Конечно, с того момента прошло какое-то время, и Карлос ни на миг не останавливается в развитии, однако выслушать мнение восьмикратного чемпиона ТБШ в любом случае интересно. «Мне очень нравятся его игра в движении, когда он в полёте, динамика и его умение использовать геометрию, скорость, которую он придаёт мячу. Но меня иногда беспокоит его игра в статике. Когда ему не надо двигаться, он не знает, куда направлять энергию, слишком рано встаёт, у него нет той убедительности в ударах. Все великие разбираются, на чём строится их игра, и полагаются на это в важные моменты.

У меня есть сомнения, что Алькарас разобрался, на что он будет полагаться, чтобы стабильно давить на соперников и максимально повышать шансы на успех. Он может включать подачу с выходами к сетке, укорачивать с первого удара – много вариантов. Он это найдёт», — цитирует Агасси Tennis Majors.

А Роджер Федерер в интервью пресс-службе Australian Open высказал мнение, что Алькарасу не следует стремиться во что бы то ни стало достать каждый мяч. «Интенсивность, сила ударов, очевидно, его физические возможности — всё при нём. Однако он должен быть осторожным. Ему не нужно бегать за каждым мячом. Но он научится этому с возрастом и временем», — говорил Федерер.

«Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лёд и пламень...» Если Алькарас олицетворяет собой огонь, то Синнер, без сомнения, представляет холодную стихию. Настолько холодную, что итальянца сравнивают с искусственным интеллектом. Да и сам Карлос впечатлён поистине нечеловеческой выдержкой Янника. «Невероятно, что у него нет слабых мест. Он всегда играет на пределе своих возможностей, и кажется, что против него нужно бороться за каждое очко и каждый гейм. Янник заставляет тебя страдать от первого до последнего очка.

Его способность сохранять психологическую концентрацию в каждом моменте без взлётов и падений делает его поистине особенным. Его движения и удары по мячу просто фантастические. В его игре сложно найти изъяны, поскольку он великолепно атакует и защищается. При этом ему требуется всего один удар, чтобы взять инициативу в свои руки», — говорил он во время «Мастерса» в Цинциннати.

Александр Бублик во время US Open называл Синнера «машиной». «Он быстрый, выносливый, сильно бьёт, очень рано принимает мяч. Янник — машина. Он может делать это часами, неделями, месяцами. Карлос в каком-то смысле интереснее, потому что он это безумное, впечатляющее, непрерывное шоу. А Янник скорее хладнокровный «убийца», — приводит его слова пресс-служба турнира.

Чешский теннисист Вит Коприва отметил подачу Синнера, которая, может, и не самая мощная в туре, зато по точности ей равных нет. «Он так хорош, эта его подача… Некоторые другие игроки подают быстрее, но у него подача очень точная. В трудный момент он кладёт первую подачу. Так поступают великие игроки.

Играть против него очень сложно. Он очень быстрый, начиная с задней линии, пытаясь построить свою игру, набирать очки так, как ему хочется. Он давит на тебя. Он заставляет тебя играть в обороне. Нелегко найти, куда отступить», — говорит Коприва.

Схожую мысль выразил и другой чех Иржи Легечка. «Янник просто суперстабилен. Он поддерживает невероятно высокий уровень вне зависимости от того, с кем играет. Постоянство просто нереальное. В сочетании с его мастерством, тем, как он обращается с мячом, тем, как он старается использовать каждый свой шанс — всё это делает его таким надёжным, таким опасным», — сказал Легечка.

Алексей Попырин дал понять, что все попытки играть с Синнером в монотонный теннис заранее обречены на провал. «Он просто невероятный бьющий. Дай ему немного времени — и он тебя перебьёт. Он перебьёт тебя, если ты всё время бьёшь в одном и том же ритме. Его подача улучшилась с годами, и, думаю, именно это привело его туда, где он сейчас. У него хороший приём. И он невероятно двигается. Его скольжения в открытую стойку слева просто невероятны. Он просто универсальный, великолепный игрок», — считает Попырин.

Наконец, уникальный форхенд Синнера. «Когда Синнер бьёт справа, мяч не просто отскакивает от струн с привычным звуком, как вылетевшая пробка из бутылки шампанского. Он даже звучит по-другому — и это не преувеличение. Удары Синнера с отскока отличаются и в другом отношении. Они стали мощнее, качественнее, надёжнее. Благодаря им он стал игроком, стирающим грань между атакой и защитой. Отчасти это объясняется его хорошей подвижностью (особенно для человека ростом 190 см), а ещё — точным ударом и прекрасной калибровкой силы и скорости. К тому же, несмотря на молодость, он безупречно принимает решения», — отмечается в материале Tennis.com.

У Синнера тоже есть свои слабости. Сам Янник понимает, что его игра в какой-то момент может становиться достаточно предсказуемой. К примеру, именно так итальянец объяснил поражение от Алькараса в финале US Open. До этого, напомним, Синнер справился с принципиальным соперником в решающем матче Уимблдона. «Он прибавил по сравнению с предыдущим матчем, сыграл более чисто. Те вещи, которые у меня получались хорошо в Лондоне, теперь получились у него. Я чувствовал, что он играл лучше меня, особенно подавал. Он великолепно справился с ситуацией. Горжусь собой, но Карлос был сильнее.

Надо что-то менять, так как моя игра была слишком предсказуемой. Может, я проиграю ещё несколько матчей, однако попробую изменить свой стиль, чтобы стать менее предсказуемым и прибавить. Сегодня я не лучшим образом подавал, возникало много проблем. Но такие же проблемы были и на протяжении всего турнира», — говорил Янник на пресс-конференции после финала нью-йоркского мэйджора.

А бывшая 12-я ракетка мира итальянец Паоло Бертолуччи посетовал, что у Синнера, по его мнению, проблемы с физической подготовкой. «Мальчик немного слабенький. У него были судороги, потом – проблемы с желудком, потом – проблемы с локтями, потом – волдыри и проблемы с бедром. Короче говоря, он начинает сильно переживать. У него нет такой физической формы, как у Джоковича или Алькараса, теперь это кажется мне очевидным, и это неудивительно. Но и нам не стоит слишком переживать. Повторюсь, в такой трагедии у нас вторая ракетка мира», — приводит его слова We Love Tennis.

Однако сильные стороны Алькараса и Синнера, разумеется, затмевают их слабости, иначе они не были бы на вершине. Этими теннисистами восхищаются даже их соперники. «Их уровень концентрации, особенно когда они действительно сильно хотят победить, настолько высок, что очень трудно найти другого игрока, который мог бы приблизиться к ним. У них есть всё необходимое, они могут исполнить любой удар, и теннис превратился в агрессивный, слишком физический вид спорта, чего не было ещё 10 лет назад», — приводит слова Стефаноса Циципаса The Independent.

Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский подчеркнул, что Карлос и Янник очень сильны психологически. «У Синнера и Алькараса просто нет слабых сторон. Оба могут играть в разном темпе, стабильно и уверенно. В этом их преимущество — они очень сильны психологически. Соперникам очень тяжело справляться с ними», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

Заслуженный тренер России Виктор Янчук рассказал, в чём, по его мнению, Алькарас превосходит Синнера, а в чём — наоборот. «Алькарас — это сочетание отличных природных качеств и игрового таланта. Такое нечасто встретишь. В данном случае речь о высшем уровне этих качеств: его реакция, прыжки, взрывные качества — всё реализуется в полной мере. И это сочетается с хорошим чувством мяча, а скорость полёта мяча зашкаливает. Это теннисист, который в физическом плане опережает всех. Могут быть резкие, быстрые игроки, но они не смогут так точно пользоваться мячом, они ошибаются. У Алькараса нет невынужденных ошибок.

Синнер же стандартный игрок, но очень высокого уровня. У него очень хороший комплекс: психологическая устойчивость, аналитические способности, хорошее и разнообразное понимание игры, техника и стабильность. Янник тоже показывает высокую скорость при атакующих действиях — он тоже может достаточно сильно атаковать. В скорости он немного уступает Алькарасу, но в стабильности и надёжности — превосходит», — такое мнение высказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Олимпийская чемпионка Елена Веснина считает, что под давлением Карлос и Янник сильны, как никто другой. «Главные качества Синнера и Алькараса — скорость и быстрота принятия решений. Они намного выше, чем у других теннисистов. А также невероятная психологическая уверенность. В тот момент, когда 90% игроков начинают проседать и снижать уровень, Синнер и Алькарас проявляют свои лучшие качества, лучшие удары. Они здорово играют под давлением, умеют играть финалы крупных турниров. Быстрая смена направления удара делает их практически недосягаемыми для многих игроков. А у Алькараса есть позитивное мышление, он достаточно быстро переключается и собирается. Синнер не так позитивен на корте, но он эмоционально устойчив, всегда борется и всегда готов прибавлять. Они не расслабляют свои тиски, и соперники это ощущают», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева видит силу Алькараса и Синнера в том, что они могут менять детали и за счёт этого ускорять игру. «Сила Янника Синнера и Карлоса Алькараса в том, что они могут менять мелкие детали в своей игре. Это помогает им ускорять розыгрыши. В финале US Open Синнер не выглядел конкурентом Алькарасу, и после этого он начал работать над разными движениями: над игрой, укороченными, выходами к сетке.

Каждый матч друг против друга — вызов для Алькараса и Синнера. Мне очень нравится, что они не стоят на месте. Эти теннисисты уникальны, потому что они универсальны в плане покрытия. Раньше были Надаль, Федерер, Джокович, Маррей, однако они не казались такими универсальными. Рафа доминировал на грунте, Федерер был превосходен на траве и быстром харде. Но Синнер и Алькарас универсальны за счёт нереальной работы ног и прогресса», — сказала Вихлянцева в интервью «Чемпионату».

А бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова высказала мнение, что за Алькарасом наблюдать интереснее, однако и у Синнера есть свои козыри. «На данный момент Синнер и Алькарас действительно два явных лидера мирового тенниса — по этому сезону мы видели, сколько раз они встретились в финальных стадиях турниров. Янник и Карлос — два абсолютно разных теннисиста, и очень интересно наблюдать за их очными встречами. Ты можешь только гадать, кто из них выиграет — большого преимущества нет ни у кого. Но за Алькарасом наблюдать интереснее — он эмоциональнее.

У Карлоса разнообразный, интересный теннис, он резко и быстро перемещается, тащит невероятные мячи. Физика, конечно, на высшем уровне. А Синнер за счёт своих длинных рычагов и высокого роста передвигается очень здорово. У него есть своё видение игры: хладнокровие, борьба за каждый розыгрыш. К тому же Янник проделывает дополнительную работу, чтобы можно было поднимать свой уровень», — сказала Петрова в интервью «Чемпионату».

Им ещё и помогают?!

В минувшем месяце теннисное сообщество всколыхнула новая тема: предположение, что организаторы турниров намеренно замедляют корты, чтобы минимизировать шансы других теннисистов в матчах с Алькарасом и Синнером. Если бы с таким заявлением выступил какой-нибудь болельщик в соцсетях, все лишь посмеялись бы. Но всё дело в том, что такое мнение высказал не кто-нибудь, а сам Роджер Федерер. А от слов Маэстро просто так не отмахнёшься.

«Я понимаю организаторов турниров, которые, следуя своим инструкциям, пытаются замедлить корты. Это выгодно тем, кому нужно выдавать выдающиеся победные удары, чтобы победить Синнера, ведь, если корт быстрый, им может хватить всего пары своевременных ударов для победы. Организаторы турниров думают: «Я бы предпочёл, чтобы в финале были Синнер и Алькарас, понимаете?» В некотором смысле это работает на теннис», — приводит слова Федерера Corriere della Serra со ссылкой на эфир подкаста Энди Роддика.

Тему подхватил Александр Зверев, занимающий третье место в рейтинге ATP, то есть тот теннисист, по которому больше всего бьёт доминирование Алькараса и Синнера. Первым в мире Зверев не был (хотя был вторым), титулов ТБШ не брал (хотя играл в финалах), и, если Карлос и Янник не сбавят оборотов, Александру сложно будет что-то предпринять. «Я ненавижу, когда корты всё время одинаковые по скорости. И я знаю, что директора турниров к этому стремятся, потому что, очевидно, хотят, чтобы Янник и Карлос хорошо играли на каждом турнире. У нас всегда были разные покрытия – невозможно показывать один и тот же теннис на траве, харде и грунте. А сейчас можно играть почти одинаково на всех покрытиях», – говорил Зверев во время «Мастерса» в Шанхае.

Хотя в целом эта точка зрения не так уж популярна в теннисном сообществе. Синнер дал понять, что они с Алькарасом просто лучше адаптируются — отсюда, дескать, и преимущество. «Знаете, ни я, ни Карлос не делаем корты — это не наше решение. Мы просто стараемся адаптироваться к любым условиям. Мне кажется, каждая неделя немного отличается. Я показывал хороший теннис и на более быстрых кортах. Повторюсь, не делаю покрытия — просто стараюсь приспособиться и играть наилучшим образом. Вот и всё», – говорил итальянец на пресс-конференции в Шанхае.

Директор «Мастерса» в Цинциннати Боб Моран также отверг предположения в фаворитизме в пользу топов. «Мы никогда не думаем о том, чтобы сделать что-то на пользу отдельным игрокам. Покрытие действительно стало быстрым, и в итоге в финале оказались Синнер и Алькарас. За три года моей работы в Цинциннати теннисисты говорят, что корт ощущается быстрым. В этом году мы просто хотели добиться одинаковых условий на протяжении всего американского отрезка сезона — от Вашингтона до US Open. Решили, что будем стремиться к скорости от средней до быстрой. Наша цель — стабильное покрытие и одинаковое поведение мяча», — приводит его слова We love tennis со ссылкой на ВВС.

Корты в Шанхае в этом году действительно самые медленные за несколько лет — повлияли жара и высокая влажность. А вот Цинциннати становится всё быстрее. Вот какие показатели CPI (court pace index, англ. «индекс скорости корта») были получены на этих турнирах в последние годы.

Скорость кортов в Цинциннати и Шанхае

Сезон 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Цинциннати 35,1 33,6 31,6 37,4 — 43 38,6 33,2 42,5 43 Шанхай 44,1 42,9 40 40,9 — — — 40,1 40,8 32,8

Более того, теорию заговора отрицают не только Синнер и Моран, которые, по идее, и не могли сказать ничего другого, но и незаинтересованные стороны и даже другие прямые конкуренты, если не считать Зверева. Даниил Медведев также отмечает замедление кортов, однако отрицает, что делают это ради Карлоса и Янника.

«Думаю, никто это не делает специально для Янника и Карлоса, но в последние годы… Скажем так, когда я начинал в туре, ещё до ковида, корты начали немножко замедлять, то есть стало просто больше медленных кортов, чем раньше. Например, в Индиан-Уэллсе, когда начинал, он уже был медленным, почти все остальные – быстрыми. Сейчас, наоборот, уже быстрых кортов почти не найдёшь. Очень быстро было в Америке, поэтому считаю, наоборот, АТР теперь работает, чтобы корты менялись. Допустим, в Ханчжоу было очень быстро, в Пекине и Шанхае – медленно, страшно медленно», — сказал он в интервью BB Tennis.

Евгений Донской, тренер Карена Хачанова, высказал мнение, что замедление кортов имеет место быть, однако делают это не ради фаворитов, а в угоду зрелищности. «В этом вопросе я не советчик и не судья, но, как мне кажется, это немножечко неправда. Да, есть момент, что замедляют игру, однако не для кого-то конкретного, а для зрелищности. Я слышал такую мысль, что ATP пытается сделать, чтобы не было вот этого — «подача-приём, подача-аут, эйс, эйс, подача-удар, подача». Это стало менее интересно. Хотя грунт тоже же был всегда. Да? Там уж точно он был одинаковый, он не замедляет, не убыстряет. Но если вы хотите моё мнение: я не считаю, что здесь что-то делается ради Алькараса и Синнера. В моменте на конкретном турнире у них, конечно, есть приоритеты. Однако чтобы в условном Шанхае они сидели и думали, как в следующем году им надо замедлить корт, чтобы Синнер и Алькарас сыграли в финале, — наверняка такого нет. Может, что-то и делают, но не для конкретных двух людей», — сказал Донской в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Заслуженный тренер России Борис Собкин высказал мнение, что подобные манипуляции с покрытиями, возможно, и присутствуют, но усомнился, что приведение кортов к общему знаменателю больше всего выгодно Алькарасу и Синнеру. «Определённые манипуляции с покрытиями со стороны турниров имели место всегда. Скажем, в своё время этим отличались организаторы «Мастерса» в Париже, которые убыстряли или замедляли корты в зависимости от того, у кого из французских игроков наилучшие шансы на успешное выступление. Аналогичные вещи происходили в период доминирования Роджера Федерера, которого тоже хотели видеть в финалах как можно чаще. Поэтому в том, что происходит сейчас, нет никакого криминала. Да и вообще нельзя сказать, что усреднённые варианты покрытий хорошо подходят только Алькарасу и Синнеру. На них могут хорошо выступать все игроки универсального стиля», — сказал Собкин в интервью изданию «Коммерсантъ».

Хольгер Руне также заметил изменения после пандемии, но списывает это не на корты, а на мячи. «Мне кажется, дело не столько в кортах, сколько в качестве мячей. Что-то произошло после коронавируса. Думаю, изменился материал, и это изменило ощущения от игры. Эти мячи быстро изнашиваются, по ним сложно бить на скорости. Обсуждал это с другими теннисистами, и они разделяют мои чувства», — цитирует его Punto de Break.

Большой пост в соцсетях на эту тему написал четвёртый номер рейтинга ATP Тейлор Фриц, которого, как и Зверева, сложно заподозрить в излишних симпатиях к Алькарасу и Синнеру. В отличие от немецкого теннисиста, Фриц подозревает, что всё дело в мячах — в этом он согласен с Руне. «Сейчас мы чаще видим выгорание и больше травм, чем когда-либо прежде, потому что мячи, корты и условия стали значительно медленнее, что делает еженедельную работу ещё более физически сложной и тяжёлой для тела. Мячи гораздо сильнее влияют на скорость игры на корте, чем сама скорость корта. В прошлом году в Шанхае был очень высокий индекс скорости кортов, но медленные мячи замедляли игру. В этом году мячи всё ещё были медленными, и они также замедляли корты, и это было ужасно. Могу с уверенностью сказать, что все мячи, которыми мы постоянно играем, за исключением мяча US Open, который используется в Торонто, Цинциннати и на US Open, намного медленнее и «мертвее» по сравнению с тем, что было в начале моей карьеры.

Многие люди не могут отличить медленный мяч от медленного корта. Я усвоил это только в последние годы. Легко играть медленным мячом и просто думать, что корт медленный, хотя это может быть не так, и наоборот. Хороший пример — я слышал, как кто-то тестировал мяч перед турниром в Шанхае и сказал, что это мяч быстрый, и это одна из причин, по которой в Шанхае замедлили корт. Уверяю вас, тот, кто тестировал мяч, делал это на очень быстром корте и не мог отличить один от другого, поэтому и решил, что мяч быстрый», — написал Тейлор.

Так как же их обыграть?

Чтобы разрушить доминирование Алькараса и Синнера, в первую очередь необходимо обыгрывать их на турнирах «Большого шлема». Составим таблицу поражений наших героев на ТБШ в последние два сезона — их очные встречи, разумеется, рассматривать не будем. Поражений этих наберётся всего четыре.

Все поражения Алькараса и Синнера от других игроков на ТБШ в последние два сезона

Турнир Теннисист Соперник Счёт AO-2024, 1/4 финала Александр Зверев Карлос Алькарас 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4 Уимблдон-2024, 1/4 финала Даниил Медведев Янник Синнер 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 USO-2024, второй круг Ботик ван де Зандсхулп Карлос Алькарас 6:1, 7:5, 6:4 AO-2025, 1/4 финала Новак Джокович Карлос Алькарас 4:6, 6:4, 6:3, 6:4

Как Зверев смог выбить Алькараса в четвертьфинале AO-2024? Испанец после того матча говорил, что не смог показать нужный уровень. «Рад, что в конце третьего сета стал показывать великолепный теннис. В начале четвёртого я не смог удержать этот уровень. Очень жаль. Но в любом случае у меня получилось забрать его подачу, остаться в игре. У меня были шансы при 4:3 в четвёртом сете, однако я ими не воспользовался.

В четвёртом сете я показал хороший теннис. Не лучший свой уровень, но хороший. Не использовал свои шансы. Уровень скакал туда-сюда, подача так и не пошла. Он здорово играл на приёме. Было тяжело справиться с давлением, которое он оказывал на моей подаче. Вот и всё. Мне надо прибавлять, продолжать работать над этим. Однако мой сегодняшний уровень – это позор», — сказал он на послематчевой пресс-конференции.

Но даже такой Карлос, не исключено, вышел бы в полуфинал, если бы напротив оказался не такой классный теннисист, как Зверев. Александр в той встрече предстал лучшей версией себя — вот в чём был секрет. «Я всё усложнил, однако надо и отдать должное Карлосу. Со счёта 5:2 в третьем сете он стал показывать свой лучший теннис. Но у меня был идеальный старт, я заставлял его спешить. Играл очень агрессивно, можно сказать, забрал ракетку у него из рук. Потому что, если честно, против него это необходимо. Если позволить ему контролировать розыгрыши и темп игры, его невозможно обыграть. В этом плане он лучший в мире. Я должен был взять всё в свои руки, и, мне кажется, у меня получилось», — говорил немец на пресс-конференции.

Ник Кирьос тогда восхитился подачей Зверева, хотя и согласился, что Алькарас не был на своём уровне. «Алькарас был фаворитом этого матча, но я играл со Зверевым около девяти раз и знаю, что он боец. У него стиль игры, с помощью которого он может контролировать сильные подачи Алькараса. Мы давно не видели от Алькараса того, что было в этих первых двух сетах. Он был человеком – допускал так много невынужденных ошибок, нервничал.

На самом деле, я говорил всем своим друзьям, что у Зверева есть шанс победить. Алькарас выглядел на этом турнире человеком, он не был невероятным. А Зверев показал безупречный теннис. У него 85% на первой подаче. Подавать так сильно и эффективно в матче с таким возвращающим игроком, как Алькарас, просто нереально. Я со своей сильной подачей не думаю, что когда-либо подавал на 85%», — приводит его слова Eurosport.

А семикратная чемпионка ТБШ Жюстин Энен заявила, что Зверев в той встрече просто «задушил» Алькараса. «Уровень у Зверева сейчас сумасшедший. Он доминировал над Алькарасом и был агрессивен на корте. Он задушил Карлоса, и испанец испытывал серьёзные трудности. Карлос надеялся на большее после сложного завершения прошлого сезона и тяжёлого поражения на US Open. В матче со Зверевым он попал в ту же ловушку. Когда он не может в полной мере раскрыть свои творческие способности, когда дела идут не так, как он хочет, он теряет себя тактически. Карлосу ещё предстоит многому научиться. Третий сет он выиграл благодаря небольшому чуду. Все задавались одним вопросом в тот момент: сможет ли Карлос найти правильную структуру игры, которая перевернёт ситуацию. Вот чего ему не хватало — стабильности и точности», — цитирует её Eurosport.

Уимблдон-2024 и победа Медведева над Синнером в четвертьфинале — немного другая история. У Даниила было тогда преимущество в физике, ведь в четвёртом круге он прошёл дальше на снятии соперника — Григор Димитров отказался от борьбы, уступая 3:5 в первом сете. Но это не умаляет заслуг Медведева, обыгравшего тогдашнюю первую ракетку мира.

«В какой-то момент я почувствовал, что он двигается не слишком хорошо. Это каверзная штука, потому что, с одной стороны, хочется разыгрывать больше очков, чтобы заставить его побольше страдать. Ну, в хорошем смысле. А с другой – ты знаешь, что в какой-то момент он скажет себе: так, я больше не могу двигаться, значит, развернусь на полную мощь. Он так и сделал, у него были сетболы, когда он почти выиграл третий сет», — говорил Даниил в интервью на корте.

Синнер отметил умный теннис в исполнении Медведева. «Я ещё утром чувствовал себя не лучшим образом. Были некоторые проблемы, потом усталость ещё. Было тяжело. Не хочу умалять заслуги Даниила, он показал очень хороший, умный теннис», — говорил Янник на пресс-конференции после матча.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев одним из важных факторов победы называл подачу Даниила. «В этом матче у него 68% первой подачи, на 3% больше, чем у Синнера, однако если выкинуть второй сет, где Медведев проиграл две подачи, то в этом компоненте преимущество было у нашего игрока. Это, наверное, в первую очередь стало залогом успеха. Второе — Медведев провёл всю игру достаточно ровно и хорошо действовал с лёта. И, конечно, то, что Димитров снялся в предыдущем круге, помогло Даниилу физически выглядеть лучше. Эти три фактора и сказались на результате. По тактике всё было понятно, оба хорошо держат игру, поэтому и решили всё нюансы, о которых я сказал», — приводит его слова «РИА Новости Спорт».

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение, что Медведев и на приёме выглядел лучше Синнера. «В обмене ударами Даниил не уступал. Он вскружил голову сопернику. Игра была очень напряжённая, были длительные обмены ударами. Медведев здорово подавал и принимал, в этом он тоже превзошёл итальянца. На траве Синнер казался более универсальным игроком, но Медведев достойно отражал его атаки и абсолютно заслуженно победил», — цитирует его ТАСС.

А член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко выделил максимальный уровень сосредоточенности Медведева. «Даниил сыграл на практически максимальной концентрации и превзошёл Янника по физике», — сказал Селиваненко в интервью «Чемпионату».

Поражение Алькараса от Ботика ван де Зандсхулпа во втором круге прошлогоднего US Open — самое необъяснимое и в то же время самое понятное. Да, вот такой парадокс. Казалось бы, такой игрок, как Карлос, просто не имеет права проигрывать на «Шлеме» 74-й ракетке мира. Но в том сезоне испанец выиграл «Ролан Гаррос» и Уимблдон, а потом проиграл Джоковичу в финале Олимпиады, после чего не справился с Гаэлем Монфисом в первом же матче в Цинциннати. И к US Open попросту выгорел. Он и сам говорил об этом после встречи.

«Чувствую, что вместо того, чтобы сделать шаги вперёд, я сделал их назад с точки зрения психологии. Не знаю почему. У меня было впечатляющее лето, я сделал шаг вперёд, но приехал сюда — и всё вернулось. Морально я не в порядке, не знаю, как реагировать на проблемы. У меня были моменты «отключения». Я всё ещё познаю себя, и, может быть, мне нужно больше времени. Возможно, я тот тип человека, который требует от себя больше, чем необходимо», — говорил Алькарас на пресс-конференции.

Тогда же Карлос высказал предположение, будто бы его главная проблема в том, что он не меняется. «Сейчас я думаю, что не меняюсь… Вот в чём проблема. Чувствовал ли я когда-нибудь, что не знаю, что делать во время матча? Да, такое случалось несколько раз. После каждого матча, в котором у меня возникала такая проблема, я всегда говорил одно и то же: «Я должен подумать об этом». Сейчас думаю, что не меняюсь. В этом и проблема. Если я не изменюсь, мне будет очень тяжело, если я хочу стать лучше», — считает теннисист. Но этот свой недостаток Карлос уже исправил.

Ван де Зандсхулп тогда говорил, что ему помогла агрессивная манера игры. «Сегодня попытался обыграть его, немного приподнявшись и подойдя очень близко к сетке, так что он не смог этого сделать. Я отлично поработал впереди», — сказал Ботик на пресс-конференции.

Поражение Алькараса от Новака Джоковича в четвертьфинале AO-2025 в нашем списке едва ли не самое удивительное. Джокович выступал на фоне проблем со здоровьем, испанец выиграл сет, однако не смог дожать оппонента. После матча Карлос признал свою ошибку. «Контролировал матч, но дал ему вернуться в игру. Это была моя главная ошибка сегодня. Во втором сете мне надо было действовать чуть лучше, чтобы ещё больше довести его до предела. Я видел, что у него трудности с движением во втором сете, надо было чуть больше давить, доводить до предела, а я этого не сделал. Потом он уже почувствовал себя лучше и стал здорово играть», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

А Джокович после матча разобрал свою игру. «В какой-то момент он стал налегать на дропшоты, пытался заставить меня бегать. Я тоже попадал в ситуации, когда соперник боролся с травмой, но продолжал играть. Соперник делает всё возможное, чтобы продолжить матч. И вдруг по ходу встречи он чувствует себя лучше. Ты начинаешь немного паниковать из-за своей игры. Понимаю это чувство. Да, как уже говорил в интервью на корте, я пытался разобраться в своём состоянии. Во втором сете чувствовал себя неважно, но сделал упор на удары. Я бил близко к линиям, мне просто нужно было быть более агрессивным. По ходу встречи чувствовал себя всё лучше и лучше, особенно в конце второго, весь третий и до середины четвёртого, который был лучшим в плане моего передвижения по корту. Честно говоря, я чувствовал, что это не так сильно меня ограничивает. Я ощущал себя почти нормально. Потом – да, в конце четвёртого сета было немного хуже, но всё равно всё было в порядке.

Послушайте, я ему сочувствую. Я понимаю, что неудобно играть с кем-то, о ком не знаешь, собирается он сняться или нет. Он двигается? Он бегает? Что происходит? Мне казалось, что он смотрит на меня больше, чем на себя. А я просто пытался следить за собой, за телом и в то же время концентрироваться на каждом розыгрыше в каждом гейме, старался удерживать подачу и оказывать давление на соперника. Вот что произошло», — говорил он на пресс-конференции.

Симоне Ваньоцци, тренер Синнера, говорил тогда, что Алькарасу не хватило опыта. «Они провели невероятный матч, в котором, возможно, Карлос немного поплатился из-за своей неопытности. Новое поколение выступает очень хорошо, но кто знает, как они будут играть, когда заполнят все пробелы», — приводит его слова Punto de Break.

Ну а проблемы со здоровьем окончательно накрыли Джоковича уже в полуфинале. Новак проиграл на тай-брейке Александру Звереву и снялся.

Обратили же внимание, что у Алькараса в нашем перечне три поражения, а у Синнера — всего одно? Выбить Янника из колеи ещё сложнее, чем Карлоса. И за последние два года сделать это на ТБШ из «остального мира» смог только Медведев.

Но это частности. А есть ли какие-то общие принципы, позволяющие повысить шансы на победу над Алькарасом/Синнером? Капитан сборной Казахстана Юрий Щукин высказал мнение, что для начала нужно как минимум изучить, как они тренируются, каким деталям уделяют внимание и так далее. А от теннисиста, желающего бросить вызов чемпионам, требуется выкладываться даже не на 100%, а на 110%. «Наверное, нужно как-то стремиться войти в их ритм — не знаю, допустим, уловить их какой-то режим тренировок, понимание игры. Ведь если посмотреть, к примеру, на Джоковича, то изначально Федерер и Надаль казались недосягаемыми, а Новак потом потихоньку догнал их. Потому что он тоже начал очень сильно углубляться во все эти детали. Все тогда узнали про его диету. Однако там было и всё остальное — тренеры, фитнес, он поменял команду.

И, наверное, ребятам, которые хотят играть на таком уровне, нужно чем-то жертвовать, чтобы полностью погрузиться в такое. Хотя я уверен, что все они выкладываются на 100% и даже больше. Но, наверное, этих усилий надо вкладывать ещё больше, если они хотят догнать таких игроков», — сказал Щукин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

38-летний Джокович, который в полуфинале US Open — 2025 проиграл Алькарасу в трёх сетах, подчёркивает, что для победы необходим должный уровень физической подготовки. «После второго сета у меня закончились силы. Играть в пятисетовом формате для меня очень и очень сложно. Я доволен своим уровнем игры, но дело в физической подготовке, понимаете ли», — говорил он на пресс-конференции.

Лоренцо Музетти, без особых шансов уступивший Синнеру в четвертьфинале того US Open (1:6, 4:6, 2:6), выделил необходимость вгрызаться зубами в малейшие шансы, которые так или иначе появляются по ходу встречи. «Думаю, с таким соперником, как он, нужно использовать те немногие шансы, которые он тебе даёт, а я не смог этого сделать. Честно говоря, никогда не играл с кем-то, кто так торопил меня в розыгрыше. Он всегда вёл ход игры», — сказал тогда Музетти на пресс-конференции.

В схожем ключе высказался Иржи Легечка, который тоже проиграл в 1/4 финала, только не Синнеру, а Алькарасу (4:6, 2:6, 4:6). «Думаю, самые важные вещи, которые ему нужно было сделать, он сделал лучше, чем я. Если хочешь победить его, нужно выиграть хотя бы несколько важных очков, а он выиграл их все. Даже когда я проводил действительно хорошие розыгрыши, даже когда пытался оказывать на него давление, выйти к сетке, изменить ритм, сделать что-то, он был на месте и находил ответ на все мои попытки. Ему всегда удавалось сделать что-то особенное. На турнирах «Большого шлема», когда он знает, что у него есть чуть больше сетов, чтобы найти свой ритм, он играет немного свободнее», — говорил чех на встрече с журналистами.

А помните, как Григор Димитров чуть было не победил Синнера на Уимблдоне? Болгарин выиграл первые два сета, однако снялся из-за травмы при счёте 2:2 в третьей партии, и дальше прошёл итальянец. На пресс-конференции Янник отметил подачу Григора и то, как Димитров приспособился к обстоятельствам. «Он подавал невероятно хорошо. Очень точно и очень быстро. Он очень, очень хорошо изменил игру. Было немного ветрено, и он воспользовался этим ветром наилучшим образом. Я чувствовал, что он очень хорошо подготовился к матчу, а реализовал свой план ещё лучше. Да, он играл в отличный теннис», — сказал Синнер.

Семикратный чемпион ТБШ Матс Виландер предположил, что для победы над топами необходимо играть быстрее, чем они. «Чтобы победить его, нужно играть быстрее него, потому что, если вы играете в его темпе, вы не победите Карлоса Алькараса», — говорил Виландер во время US Open.

Андрей Ольховский предположил, что другим теннисистам для побед над Алькарасом и Синнером необходимо прибавлять в скорости, стабильности и психологии. «Синнер и Алькарас — суперталантливые теннисисты. Остальным нужно равняться на них, прибавлять в скорости и стабильности, а также в психологии, которая сказывается в решающий момент. Но это очень сложно», — поделился мнением Ольховский в интервью «Чемпионату».

Наталья Вихлянцева высказала предположение, что доминирование Алькараса и Синнера может пойти на пользу другим теннисистам, которые будут тянуться за лидерами и за счёт этого прогрессировать. «Вопрос в том, как реагируют другие теннисисты — хотят ли они быть похожими на двух фаворитов. Синнер и Алькарас не должны гасить в других игроках желание прогрессировать, а наоборот — показывать, что можно изменить подачу, форхенд, бэкхенд. Нужно продолжать работу над собой, чтобы доходить до определённых высот. Как раз эта доминация Синнера и Алькараса может пробуждать в игроках волю к борьбе и стремление. Не считаю, что это может оказывать плохое воздействие на теннисный мир и болельщиков. Что ни говори, всегда все ждут финал Синнер — Алькарас. Все приходят на них. Я несказанно рада, что после времён Федерера и Надаля сейчас у нас есть Алькарас и Синнер», — поделилась она своим мнением в интервью «Чемпионату».

Вторит ей Надежда Петрова, которая подчёркивает, что игрокам, желающим догнать топов, предстоит проделать большой объём работы. «Не знаю, стоит ли сравнивать Синнера и Алькараса с Джоковичем, Надалем и Федерером. Смогут ли они такое же долгое время провести на этой высоте? Но то, что появились новые лидеры, здорово для тенниса и нового поколения детей, только начинающих играть. У них появились кумиры, звёзды, на которых они могут равняться.

И для действующих игроков это стимул идти тренироваться, становиться быстрее, сильнее, мощнее, чтобы обыгрывать Синнера и Алькараса. Они подняли теннис на новый уровень. Другим, чтобы соответствовать, нужно проделывать большой объём работы. Это здорово — думаю, мы увидим молодых и дерзких парней, которые будут кидать заявочки этим двум», — сказала Петрова в интервью «Чемпионату».

Алькарас и Синнер — дуэль или ждём третьего?

Федереру и Надалю пришлось какое-то время подождать, пока на их уровень выйдет Джокович. Когда Новак выиграл свой первый ТБШ (Australian Open — 2008), у Роджера их было уже 12. 3 июля 2011 года серб стал трёхкратным чемпионом мэйджоров, выиграв Уимблдон, а на следующий день впервые возглавил мировой рейтинг. Федерер к тому моменту был 16-кратным победителем ТБШ (прежний рекорд Пита Сампраса в 14 титулов уже побит!), Надаль — 10-кратным.

И прямо сейчас не видно нового такого «Джоковича», который способен если не догнать, то хотя бы открыть погоню за Алькарасом и Синнером. Одно время казалось, что им может стать Хольгер Руне, который, как и Карлос, на два года младше Янника. Руне раньше итальянца выиграл свой первый «Мастерс» (Париж-2022 против Канады-2023), по ходу сезона-2023 был четвёртым в мире. Однако Янник совершил качественный скачок, а Хольгер не только не прибавил, но и регрессировал. И в последнее время его сравнения с Алькарасом и Синнером ничего, кроме смеха, не вызывали.

А теперь и вовсе стало не до смеха. На минувшей неделе случилось грустное событие, которое ставит крест если не на карьере Руне, то на его среднесрочных перспективах уж точно. 22-летний датчанин получил разрыв ахилла и вернётся в строй не ранее чем через полгода, а более реалистичные оценки времени простоя — от 9 до 12 месяцев. А потом ведь ещё потребуется время, чтобы набрать форму. И когда мы увидим прежнего Хольгера, который будет в состоянии, скажем, выйти хотя бы в четвертьфинал «Шлема»?» В 2027 году? Это в лучшем случае.

Бен Шелтон, Лоренцо Музетти, Джек Дрейпер — всё это молодые теннисисты из первой десятки. Но они даже старше Алькараса, хотя и младше Синнера, а в финалах «Шлемов» ещё не играли. Чтобы вклиниться в борьбу лидеров, им надо брать своё здесь и сейчас, а не через несколько лет. Чуть больше времени в запасе у 19-летних Лёрнера Тьена и Жоао Фонсеки, балансирующих в районе топ-40.

Борис Собкин, комментируя ситуацию, высказал мнение, что лучше бы появился кто-то третий, кто был бы в состоянии на равных сражаться с новой «Большой двойкой», но даже Тьена и Фонсеку, не говоря уже об остальных, в эту категорию записывать пока рановато. «Они по рейтингу повыше остальных. Есть тот же Атман, которому 23 года. Он чуть постарше их, однако тоже показывает на некоторых турнирах хорошие результаты, бьётся с Синнером чуть ли не на равных, как все считают. Но много ещё ребят, помимо Тьена и Фонсеки, которые вполне могут достаточно быстро подойти к высокому уровню. Однако пока даже Тьен и Фонсека от десяточки-то довольно далеко. И, кроме авансов, я сейчас ничего такого не вижу. Вижу, что ребята талантливые, способные, что у них есть перспективы, но прямо как их сейчас уж подняли до небес… Не вижу причин так делать. Пока это теннисисты по меркам сотни среднего уровня», — сказал Собкин в интервью «Чемпионату».

В то же время российский специалист не списывает со счетов таких игроков, как Зверев, Шелтон и Дрейпер, которые ещё не брали ТБШ, но, по мнению тренера, могут это сделать. «Почему-то все сбрасывают со счетов того же Сашу Зверева и так далее. У него сейчас, безусловно, спад, это понятно. И на то есть, я считаю, субъективные причины. Все почему-то забывают и списывают со счетов Шелтона, Дрейпера — а это все ребята крепкие. Они могут набрать приличную форму и где-то, даже на «Большом шлеме», выстрелить. Поэтому давайте дождёмся того, что будет в следующем году. Не хочу забегать и не хочу пророчить лидерство Яннику и Карлосу на годы вперёд», — добавил Собкин.

Андрей Ольховский не считает, что кто-то в ближайшее время сможет приблизиться к Алькарасу и Синнеру, но не видит в этом ничего плохого для тенниса. «Не думаю, что в ближайшее время кто-то сможет приблизиться к уровню Синнера и Алькараса. Этот год показал, что они на голову сильнее остальных. Время покажет, но это случится точно нескоро. Я и не могу назвать кого-то, кто мог бы подойти к ним по уровню. Ни у кого нет таких стабильных результатов.

Я считаю, что доминация Синнера и Алькараса — это хорошо для тенниса. Звёзды — всегда здорово, это привлекает внимание зрителей. Средний уровень тенниса сейчас очень высокий, наверное, лучший за все годы. Ребята идут плотно, показывают хороший теннис, однако эти двое всё равно выделяются», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

Виктор Янчук признал, что во времена Федерера, Надаля и Джоковича было интереснее, поскольку их было трое, а из молодых теннисистов выделил американца Бена Шелтона. «Когда было трое лучших теннисистов — Федерер, Джокович и Надаль — было интереснее. Сейчас есть лишь Алькарас и Синнер. Но конкуренция есть, и на подходе молодёжь. Тот же Алькарас иногда проигрывает матчи, Синнер надёжнее, однако ничто не гарантирует им победы в отдельных матчах. Соперники подстраивается и выкладывается на полную в игре с ними. Синнеру и Алькарасу всё равно приходится отбиваться — победы даются с трудом, иногда — с большим.

Наблюдать за Синнером и Алькарасом очень интересно — эти двое сильно оторвались от других. Но, возможно, кто-то ещё и подберётся. Кто именно — сказать трудно. Однако во Франции есть несколько хороших молодых игроков, американец Шелтон — интересный игрок. Они пока сыроваты и не набрали достаточного мастерства, но не все быстро прыгают. Однако все молоды и будут прибавлять. Трудно кого-то выделить, но практика показывает, что кто-то всё равно вырывается. Не думаю, что Синнер и Алькарас будут долго стоять у руля. Конечно, конкуренция им будет — в течение двух-трёх лет кто-то появится», — такое мнение высказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Елена Веснина предсказала, что в ближайшие пять лет вряд ли кто-то нарушит доминирование Карлоса и Янника. «Если Синнер и Алькарас здоровы, я слабо вижу кого-то, кто мог бы с ними конкурировать. Но в любом случае всем нужно прибавлять: Звереву, Медведеву, Рублёву — всем, кто сейчас в десятке. Алькарас и Синнер выглядят так, будто у них нет слабых мест, поэтому пока мы будем наблюдать именно за их противостоянием. Играть на их уровне очень сложно, и в перспективе ближайших пяти лет я не вижу таких теннисистов.

Синнер и Алькарас не роботы. Они не могут на каждом турнире выкладываться на все 100%. Когда они в оба форме, шансов у кого-то выиграть мало. Но вероятность, что кто-то из них вылетит, всё равно есть. Один из них может быть не в лучшем состоянии, есть травмы. Но для тенниса это здорово. Противостояние Синнера и Алькараса напоминает мне Сампраса и Агасси, Федерера и Надаля, Надаля и Джоковича. Это круто, мне нравится смотреть теннис на высшем уровне. Когда ты понимаешь, что на кону стоит не просто титул, а нечто большее — история», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

Наталья Вихлянцева тоже считает, что конкуренты у Карлоса и Янника появятся не раньше чем через четыре года. «В ближайшем будущем появятся конкуренты у Алькараса и Синнера. Но это не два года, а четыре-пять лет. Тогда кто-то сможет навязать им конкуренцию. Всё-таки мы видим хороших игроков: Тейлор Фриц, Бен Шелтон, Александр Зверев. Они где-то рядом, могут навязать борьбу. Приблизиться может Джек Дрейпер. Но у других игроков чаще случаются травмы — это главная проблема. Поэтому выделила бы четыре-пять лет», — такое мнение высказала Вихлянцева в интервью «Чемпионату».

Надежда Петрова довольно высоко оценивает шансы Шелтона. «Если говорить о потенциальных конкурентах Алькараса и Синнера, мне очень нравится Бен Шелтон. Если бы не травма, у него был бы великолепный сезон, хотя и так он заявил о себе очень громко. К тому же он левша, у него пушечный удар и хорошая подача. Если Шелтон повзрослеет в голове, будет правильно распределять свои силы и продолжать хорошую работу вне корта, он может стать неприятным фактором для этой двойки сильнейших. Может стать и третьим. Бен молодой, амбициозный, бесстрашный.

На данный момент сложно судить, сможет ли Шелтон встать в один ряд или даже перегнать Синнера и Алькараса. Нужно посмотреть на его следующий сезон, покажет ли он такой стабильный теннис. Но по физическим данным, перемещению по корту он ничуть не уступает этим ребятам», — поделилась она мнением в интервью «Чемпионату».

А Ник Кирьос прямо заявил, что один из «Шлемов» в предстоящем сезоне заберёт Зверев или Медведев, чемпион US Open — 2021. «Зверев или Медведев выиграет турнир «Большого шлема» в 2026 году. Думаю, эти двое будут голодны до побед. Синнер и Алькарас, конечно, настоящие титаны. Но, думаю, Медведеву и Звереву уже надоело, что те выигрывают все турниры «Большого шлема». Так что, возможно, кто-то из них», — приводит слова Кирьоса Tennis World USA.

Алькарас и Синнер явно не остановятся на 10 ТБШ на двоих. Но это не значит, что остальные должны заранее сдаваться. Свой шанс наверняка может появиться у каждого, если уж Ботик ван де Зандсхулп сумел победить Карлоса на US Open. Кроме того, фаворитов в любой момент могут подстеречь проблемы со здоровьем. Однако надеяться и тем более рассчитывать на это не стоит. К поединкам с Big 2 нужно готовиться так, словно это матч всей жизни. Тогда и только тогда можно претендовать на победу. Не исключено, что на пути к титулу придётся обыгрывать их обоих. Но и такое в недавнем прошлом бывало. Дель Потро на US Open — 2009 прошёл Надаля и Федерера, Вавринка на AO-2014 — Джоковича и Надаля, на «РГ»-2015 — Федерера и Джоковича. Так что вдохновляющие примеры есть.