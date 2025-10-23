Мирра в шаге от непопадания на Итоговый в одиночке. Рыбакиной осталось выиграть один матч

Сегодня, 23 октября, на турнире WTA-500 в Токио проходили заключительные матчи второго круга. В борьбу вступила чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина, посеянная под вторым номером. Рыбакина, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, вышла на корт с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес, 22-й ракеткой мира. Фернандес начала турнир с победы над бывшим третьим номером мировой классификации Марией Саккари — 7:6 (7:5), 6:4.

Елена ещё до старта турнира осознавала всю его важность. Ситуация в Чемпионской гонке сложилась таким образом, что за восьмую путёвку на Итоговый казахстанская теннисистка сражалась с Миррой Андреевой, которая на этой неделе нигде не играет. Таким образом, всё в руках Елены: выходи в полуфинал — и готовься к Эр-Рияду. Однако сначала надо было пройти Фернандес. У канадки были свои планы: на минувшей неделе она завоевала титул в Осаке, так что с учётом победы над Саккари на старте Токио победная серия Лейлы перед матчем с Рыбакиной составляла шесть встреч.

В первом сете Рыбакина ни разу не подала навылет, но это не помешало ей забрать партию. До 4:3 включительно в пользу Елены теннисистки шли без брейк-пойнтов. В восьмом гейме казахстанская теннисистка взяла подачу соперницы, затем неожиданно отдала свой гейм, однако после этого сделала второй брейк подряд — 6:4 за 43 минуты.

Во втором сете преимущество Рыбакиной было более ощутимым, несмотря на то что процент попадания первым мячом у неё упал с 58 до 44. Елена исполнила шесть эйсов и не позволила Фернандес добраться до брейк-пойнтов. Брейк под ноль во втором гейме позволил Рыбакиной контролировать ход игры. И то, что в пятом гейме она упустила три брейк-пойнта, ни на что не повлияло. В девятом гейме Елена подала на матч — 6:4, 6:3 за 1 час 28 минут.

Рыбакина одержала уже 50-ю победу в сезоне. Столько же у Джессики Пегулы, а больше — у Арины Соболенко (59) и Иги Швёнтек (61). Полный состав участниц Итогового турнира определится после четвертьфинального матча казахстанской теннисистки с 19-летней канадкой Викторией Мбоко. Если Елена победит, то станет восьмой участницей Итогового; в противном случае в Эр-Рияд отберётся Мирра Андреева.

А 10-я ракетка мира Екатерина Александрова, посеянная третьей, сражалась с Жаклин Кристиан. В первом круге румынская теннисистка, занимающая 42-е место в мировой классификации, победила Алину Чараеву – 6:2, 6:3.

Александрова лишь в первом гейме позволила Кристиан выйти на брейк-пойнт, но отыграла его, а после этого уже без особых проблем удерживала подачу, хотя однажды пришлось дожимать соперницу с «ровно». На приёме россиянка также была хороша: Екатерина ещё в первой половине партии сделала два брейка и отдала единственный гейм уже тогда, когда вела 5:0. В седьмом гейме Александрова закрыла сет — 6:1 за 31 минуту.

В первой половине второй партии Екатерина не дала ни повода усомниться в своём превосходстве — особенно в своих геймах, в которых она отдала всего два очка. Как и в стартовом сете, россиянка сделала два ранних брейка. Однако Кристиан упиралась до конца. В седьмом гейме Александрова упустила три матчбола на приёме, подачу на матч начала с 0:30 — и всё же добилась своей цели, использовав второй матчбол (пятый с учётом предыдущих), — 6:1, 6:2 за 1 час 11 минут.

В 1/4 финала Александрова сразится с победительницей матча Вакана Сонобэ (Япония, WC) — Софья Кенин (США, 10). Сыграет на этой стадии и Анна Калинская, которая встретится с 20-летней чешкой Линдой Носковой.

Четвертьфиналы пройдут в пятницу, 24 октября, полуфиналы — 25 октября, финал — 26 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».