У Андре и Штеффи уже двое взрослых детей, а их отношения лишь крепнут с течением времени.

«Лучшая пара на свете». Агасси и Граф в браке ровно 24 года — они всё ещё безумно влюблены

24 года назад состоялась свадьба легенд тенниса Андре Агасси и Штеффи Граф. Американец и немка, на двоих выигравшие 30 турниров «Большого шлема», по-прежнему счастливо живут вместе и растят двух уже довольно взрослых детей.

Есть все основания утверждать, что отношения Штеффи и Андре лишь крепнут с течением времени, а их чувства становятся лишь сильнее.

55-летний Агасси довольно активен в социальных сетях после завершения карьеры, в отличие от менее публичной Граф. Для Андре годовщина свадьбы является значимой датой, о чём он напомнил своему миллиону подписчиков.

«24 года с этой замечательной женщиной. С годовщиной, Штеффи. Ты мой единорог!» — написал Агасси под фото с женой.

22 октября 2001 года Андре Агасси и Штеффи Граф отгуляли свадьбу в родном городе американца Лас-Вегасе. Праздничная церемония теннисистов сначала была назначена на 12 сентября, но из-за известных трагических событий в Нью-Йорке днём ранее пришлось всё отложить более чем на месяц.

Андре Агасси и Штеффи Граф в 2001 году Фото: Dan Callister/Getty Images

Гуляния в Лас-Вегасе были очень скромными и почти закрытыми. Пригласили только самых близких людей.

«Мы очень счастливы, что вступили в брак и начинаем новую жизнь. То, что церемония была частной и не очень пышной, отображает наши чувства», — сказали молодожёны в коротком пресс-релизе для СМИ.

В тот момент свадьба Агасси и Граф привлекла к себе огромное внимание, но мало кто отводил им долгую счастливую жизнь вместе. В первую очередь из-за бунтарского нрава Андре. В 1997 году Агасси женился на американской актрисе Брук Шилдс, однако едва ли не сразу понял, что она не является подходящей для него избранницей. Скандальный процесс развода занял пару лет, за которые Андре успел влюбиться в Штеффи. Казалось, что это сиюминутное увлечение американца и довольно сдержанная немка быстро ему разонравится, но всё оказалось ровно наоборот. Благодаря Штеффи американец остепенился и стал образцовым семьянином.

Агасси и Граф шли под венец, когда теннисистка была на последнем месяце беременности. Буквально через четыре дня, а именно 26 октября 2001 года, Штеффи родила сына Джейдена. Сейчас 23-летний парень на профессиональном уровне занимается бейсболом, выступая на позиции питчера в клубе Лиги развития МЛБ «Махоуни Вэлли Скрапперс».В главную бейсбольную лигу планеты Джейден Агасси пока не пробился, но зато на международном уровне он выступает за сборную Германии – родину своей матери. Последние три года Джейден встречается со спортивным менеджером Кэтрин Холт. Не исключено, что пара скоро отгуляет свадьбу, а Андре и Штеффи будут нянчить внуков.

Джейден Агасси и Кэтрин Холт Фото: Из личного архива Джейдена Агасси

3 октября 2002 года на свет появилась Джаз Агасси. Дочь Андре и Штеффи сейчас работает фитнес-тренером. Она состоит в отношениях с бейсболистом Паркером Акино.

Есть немалая вероятность, что Агасси и Граф в ближайшее время придётся отмечать свадьбы сразу двух детей. Соответственно, количество внуков будет таким же.

Джаз Агасси и Паркер Акино Фото: Из личного архива Джаз Агасси

«Для нас всегда было важно воспитывать детей так, чтобы мы могли участвовать в их жизни и ни о чём не беспокоиться», — говорил Агасси в одном из интервью в этом году.

Похоже, подобный момент для Андре и Штеффи наступил. Дети уже в таком возрасте, что сами вполне могут позаботиться о себе. Это позволяет родителям посвятить больше времени себе.

Агасси и Граф около 20 лет после свадьбы вели довольно закрытый образ жизни, однако в последние годы ситуация изменилась. Андре и Штеффи стали всё чаще выходить на корт в выставочных матчах. Они ездили в Румынию, Китай, Вьетнам. Конечно, легенды радуют публику и в США. Агасси и Граф дважды подряд выиграли престижный турнир по пиклболу Pickleball Slam. В 2024 году одолели Марию Шарапову и Джона Макинроя, а в нынешнем сезоне справились с более молодыми Энди Роддиком и Эжени Бушар. В обоих случаях забрали домой по $ 1 млн призовых, что очень неплохо за пару часов игры на корте. А соперники стали их близкими друзьями. Например, Бушар одной из первых отреагировала на публикацию Агасси в честь годовщину свадьбы с Граф.

«Лучшая пара на свете», — отметила Эжени.

Пиклбол доставляет Агасси и Граф огромное удовольствие. Андре даже основал агентство Agassi Sports Entertainment (ASE), целью которого официально названо «расширение возможностей и выход на новые рынки всех видов спорта с ракетками». Он тренировался с первой ракеткой мира по пиклболу Анной Ли Уотерс и даже принял участие в профессиональном US Open по этому виду спорта, хотя титул с дебютной попытки взять не удалось.

«С большим энтузиазмом отношусь к возможностям развиваться в пиклболе. Теперь я вовлечён в этот вид спорта в качестве инвестора и игрока. Я полюбил всё, что пиклбол может предложить многим людям. В первую очередь он способствует укреплению здоровья тела и разума. Рядом со Штеффи всё даётся легко. Пиклбол стал для нас прекрасной отдушиной в спортивном и личностном плане. Возможность заняться чем-то вместе, а не просто бесцельно играть на теннисном корте, является просто замечательной», — говорил Андре во время турне по Китаю весной этого года.

Андре Агасси и Штеффи Граф успешно играют в пиклбол вместе Фото: Ethan Miller/Getty Images

С классическим теннисом у Агасси и Граф тоже сохраняется связь. Для Штеффи это в первую очередь участие в выставочных матчах, а вот Андре постепенно врывается в любимый вид спорта несколько шире. Летом он стал консультантом датского теннисиста Хольгера Руне, который, к сожалению, досрочно закончил нынешний сезон из-за разрыва ахилла.

В сентябре Андре стал капитаном сборной мира на Кубке Лэйвера и с первой же попытки привёл её к сенсационной победе над командой Европы во главе с первой ракеткой планеты Карлосом Алькарасом. Мир одолел Европу со счётом 15:9. Итоговый успех во многом предопределила сенсационная победа Тейлора Фрица над Алькарасом. Добыта она была в том числе благодаря невероятной энергетике Андре, который активно раздавал указания со скамейки и заряжал всех подопечных дополнительной уверенностью.

«Когда видишь, как ребята на скамейке заряжаются энергией, когда такая легенда спорта, как Андре, который вскакивает со своего места и болеет за меня, — невозможно не загореться и не выложиться на полную», — сказал Фриц после завоевания титула.

Можно не сомневаться, что Агасси и Граф в будущем отпразднуют 30-ю годовщину свадьбы и не только, а параллельно будут радовать публику своими выходами на корт в выставочных матчах. У самой титулованной теннисной пары всех времён даже близко не намечается разлада – напротив, чувства Андре и Штеффи друг к другу словно становятся только сильнее с возрастом.