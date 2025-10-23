Муте взял у Медведева реванш за Алма-Ату! Последний россиянин выбыл с турнира в Вене

Ремейк финала Алма-Аты состоялся на турнире серии ATP-500 в Вене! Даниил Медведев (№14) и Корентен Муте (№36) в четверг, 23 октября, вновь встретились друг с другом. Прошлый их поединок состоялся буквально четырьмя днями ранее в Казахстане.

Благодаря победе в Алма-Ате Медведев повёл в противостоянии с Муте:

Мальорка-2021, ATP-250, трава, победа Даниила (6:4, 6:2);

Вашингтон-2025, ATP-500, хард, победа Корентена (1:6, 6:4, 6:4);

Алма-Ата-2025, ATP-250, хард, победа Даниила (7:5, 4:6, 6:3).

После матча Муте тепло обратился к Медведеву:

«Мы играем с самого детства, принесли много жертв. Говорю не только о себе, но и обо всех игроках. Мы часто покидаем дом в очень юном возрасте, оставляем наши семьи, друзей, чтобы быть здесь и следовать за своими мечтами. Нам повезло быть здесь. Горжусь собой, своей командой и горжусь тобой, Даниил», — сказал Корентен на церемонии награждения.

Матч в Вене начался для Медведева непросто: первую же свою подачу он упустил из-за крайне активных действий Муте. Корентен действовал в своём стиле, хитрил, шёл к сетке и играл остро. Даниил же стартовал в этом поединке в чуть более разобранном состоянии, чем и пользовался француз.

Первый затяжной гейм случился уже при 3:2 на подаче Муте. Много сил вложили оба, затягивали друг друга в обмены, но всё закончилось в пользу француза после того, как он подал с руки. Затем Медведев обратился к судье на вышке с жалобой на качество мячей, однако ничего поделать с этим было пока нельзя – пришлось Даниилу подавать так. Получилось всё удачно. А следом – уже новыми мячами – он сделал обратный брейк! Причём не самым привычным образом – Корентен при счёте «меньше» допустил двойную ошибку и отдал гейм сам.

Был счёт 5:6, 15:30 на подаче Муте, но, как и в Алма-Ате, забрать стартовый сет 7:5 Медведев не смог – всё пришлось решать на тай-брейке. Казалось, что Корентен в этом поединке волновался даже больше, чем в финале Казахстана несколько дней назад.

Однако этот мандраж не помешал французу в концовке первого сета. Всё же и россиянин не был на 100% спокоен – в переходе при 3:3 на тай-брейке Даниил высказал судье Фергюсу Мёрфи из-за предупреждения за затяжку времени, которое получил несколькими минутами ранее. Как следствие: россиянин вёл на тай-брейке 3:1, проиграл шесть очков подряд и отдал сет Муте. Корентен за 1 час 14 минут забрал стартовую партию – 7:6 (7:3).

Корентен Муте Фото: WU HAO/EPA/ТАСС

В перерыве между сетами Медведев вызвал на корт супервайзера и выговорился ему. Хотя, конечно, по всем правилам Мёрфи на тай-брейке не сделал ничего некорректного. Даниил тогда перед подачей действительно вышел за рамки отведённого времени.

Упорный первый гейм выдался на подаче Муте на старте второго сета, в котором француз отыграл два брейк-пойнта. Такая же сложная мини-партия сложилась следом, когда подавал Медведев. И он тоже смог не довести дело до брейка.

При счёте 1:2 Медведев пожаловался на боли в правой ноге и взял медицинский тайм-аут. Муте в этот момент тоже вызывал врача и попросил какую-то таблетку. Даниилу полностью перемотали стопу, после чего он вернулся на корт и тут же сделал брейк! Правда, сразу после этого проиграл свою подачу и стал временами переговариваться с сидящим в боксе Томасом Юханссоном.

В восьмом гейме Медведев вновь позволил Муте сделать брейк — на этот раз, чтобы француз вышел подавать на матч при счёте 5:3. Но Даниил сыграл ровно так же, как это делал в важные моменты Корентен — регулярно стал выходить к сетке. И сделал счёт 5:4. Только вот подать на то, чтобы остаться в матче, россиянин не смог.

Медведев во второй раз в карьере уступил Муте (6:7, 4:6). Дальше Корентен отправится в четвертьфинал Вены к Лоренцо Музетти или Томасу Мартину Этчеверри, а Даниил — на «Мастерс» в Париж.

В гонке на Итоговый россиянин остановится на 12-й строчке, однако по результатам этой недели его могут сместить назад Александр Бублик или Алехандро Давидович-Фокина.

За результатами гонки и всеми событиями с текущих турниров следите на «Чемпионате».