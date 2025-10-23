«А нужен ли Мирре Итоговый?» Чемпионка ТБШ советует российской звёздочке сделать перерыв

Набирает обороты турнир WTA-500 в Токио. В четверг проходили заключительные матчи второго круга. В основную сетку «пятисотника» попали четыре россиянки — Екатерина Александрова, Анна Калинская, Диана Шнайдер и Алина Чараева, прошедшая через квалификацию. Однако после двух кругов в игре остались только Александрова и Калинская.

Главной новостью перед началом соревнований стало отсутствие Мирры Андреевой, которая на данный момент занимает девятое место в рейтинге. Для неё Токио стал бы отличным шансом для уверенного попадания на Итоговый турнир в Эр-Рияде. Ситуация в Чемпионской гонке сложилась так, что за восьмую путёвку теннисистка сражалась с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, находящейся на седьмой строчке. При условии отсутствия Мирры на «пятисотнике» в Японии Рыбакиной нужно было лишь два выигранных матча, чтобы гарантированно поехать в столицу Саудовской Аравии.

Один у неё теперь уже есть. Посеянная под вторым номером в Токио Елена начинала борьбу с матча второго круга с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес, 22-й ракеткой мира, которую обыграла со счётом 6:4, 6:3.

«Я чувствую себя немного уставшей, не могу этого отрицать, но я готова к последнему толчку. Готова отдать всё, что у меня есть. Я очень довольна тем, как прошла моя прошлая неделя, и пытаюсь перенести этот уровень сюда. Хочу поблагодарить всех за поддержку», — сказала она после встречи.

Рыбакина одержала уже 50-ю победу в сезоне. Столько же у Джессики Пегулы, а больше — у Арины Соболенко (59) и Иги Швёнтек (61). Полный состав участниц Итогового турнира определится после четвертьфинального матча казахстанской теннисистки с 19-летней канадкой Викторией Мбоко. Если Елена победит, то станет восьмой участницей Итогового; в противном случае в Эр-Рияд отберётся Андреева.

Таким образом, Мирра находится в шаге от непопадания на турнир в одиночке. К обсуждениям неудач Андреевой присоединились экс первые ракетки мира Линдсей Дэвенпорт и Трэйси Остин. Они признались, что переживают за 18-летнюю спортсменку.

«Да, на самом деле было тяжело наблюдать за Андреевой, которая так здорово начала год. Я думаю, после Уимблдона она устала, так как было много поражений. Ей 18 лет, она была мишенью какое-то время. Мне кажется, что проигрыш в четвертьфинале «Ролан Гаррос», из-за которого она была такой эмоциональной, отнял у неё много сил и оставил много шрамов», — сказала Остин, выступая на Tennis Channel.

Дэвенпорт поддержала точку зрения Трэйси, предположив, что Андреева слишком много играла для участия в финале WTA, и посоветовала тренеру Мирры Кончите Мартинес завершить сезон, чтобы хорошо подготовиться к 2026 году. «Да, на самом деле после Уимблдона её сезон сложился не так, как она хотела, на неё было оказано большое давление. Однако вам нужно смотреть на будущее шире. Не похоже, что этой осенью ей нужно было так много играть. Ей 18 лет, она так молода, и, скорее всего, станет чемпионкой турнира «Большого шлема». Я просто удивляюсь, почему она так упорно добивалась выхода в финал в этом году. Мирра всё еще подросток, и вероятно, мысленно вы надеетесь, что она будет играть ещё как минимум 10-15 лет. Но когда вы смотрите на неё на корте, она выглядит абсолютно измученной. Я думаю, что в какой-то момент нужно взглянуть на ситуацию в целом, действительно ли это того стоит? Может быть, просто приведём её в порядок морально и подготовим к следующему сезону», — добавила Линдсей.

В отличие от Рыбакиной, которая «сама решает свою судьбу», как выразилась Дэвенпорт, Андреевой остается только ждать. Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский невысоко оценил шансы Мирры: «Я думаю, что Андреевой будет очень трудно попасть на Итоговый турнир. Рыбакина значительно прибавила в концовке сезона, и прямо сейчас она сильнее Мирры. Ей надо выиграть всего два матча, где она будет фаворитом. Но в женском теннисе всякое случалось, посмотрим, справится ли Рыбакина психологически», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Впрочем, не исключена возможность попадания россиянки на турнир даже с девятого места – в случае снятия одной из участниц. А также независимо от того, что произойдёт с квалификацией в одиночном разряде, Мирра уже готова выступить на Итоговом в Эр-Рияде, но в парном разряде, поскольку она прошла квалификацию вместе с Дианой Шнайдер.