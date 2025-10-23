«Все будут поражены». Саудовской Аравии дали 10-й «Мастерс» — что об этом известно

Саудовская Аравия не перестаёт расширять своё присутствие в профессиональном спорте. В местном футбольном чемпионате выступают мировые звёзды во главе с Криштиану Роналду, в стране проводится Гран-при Формулы-1, проходят топовые боксёрские поединки. А также мощные теннисные турниры, которых теперь станет ещё больше. С 2023 года в Джидде проходит молодёжный Итоговый чемпионат ATP, в столице страны Эр-Рияде с прошлого сезона — Итоговый турнир WTA. В 2024-м появился громкий выставочный турнир Six Kings Slam (англ. «Шлем шести королей»), и оба раза — в прошлом году и в этом — чемпионом становился Янник Синнер, получавший за это по $ 6 млн.

А в сезоне-2028 в календаре ATP появится 10-й турнир серии «Мастерс», который пройдёт в Саудовской Аравии. В каком городе, пока не сообщается, но можно предположить, что это могут быть те же Эр-Рияд или Джидда. Впервые с момента образования категории в 1990 году «Мастерсов» станет 10. На протяжении этого срока некоторые турниры выпадали из календаря, другие появлялись им на смену, однако общее количество всегда оставалось неизменным — девять. На данный момент семь из девяти «Мастерсов» являются 12-дневными, и лишь Париж и Монте-Карло укладываются в одну неделю, причём последний не является обязательным. По всей видимости, таким же на первых порах будет и саудовский «Мастерс»: одиночная сетка на 56 участников с bye для топ-8 в первом круге и одна неделя, чтобы выявить сильнейшего. Женского турнира, как и в Париже и Монте-Карло, поначалу не будет, но он может появиться позже.

«Всё, что мы можем сказать на данном этапе, — «Мастерс» будет в начале сезона. В первой половине сезона», — рассказал президент ATP Андреа Гауденци во время видеоконференции с журналистами. Он добавил, что идеально было бы поставить турнир в Саудовской Аравии на период вскоре после Australian Open, то есть где-то на первую половину февраля. «Точная дата в календаре ещё не определена. Очевидно, что февраль — один из вариантов. Это возможно, однако пока ещё не решено», — сообщил Гауденци. В феврале, к слову, у женщин проходят турниры в Дохе и Дубае.

Предматчевое шоу на Six Kings Slam Фото: Clive Brunskill/Getty Images

А в SURJ Sports Investments, компании, принадлежащей Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF), тесно сотрудничающему с ATP и WTA, предположили, что с течением времени турнир может стать 12-дневным и объединённым, то есть не только мужским, но и женским. «Есть преимущества в том, что мужчины и женщины играют одновременно. Я знаю, что это приводит к росту продаж билетов и ряду других коммерческих факторов, от которых мы, безусловно, хотели бы извлечь больше выгоды. Но всё это в будущем. Мы, конечно, никогда не скажем «никогда» и рассмотрим эту возможность, если таковая появится», — сказал во время видеоконференции Дэнни Таунсенд, генеральный директор SURJ Sports Investments.

Любопытно, что введение в календарь нового «Мастерса» состоялось на фоне непрекращающихся жалоб ведущих игроков на календарь. Недавно Анеке Руне, мать получившего тяжёлую травму (разрыв ахилла) Хольгера Руне, обрушилась с яростной критикой на ATP. «Существует слишком много обязательных турниров. Турниры, в которых игроки обязаны участвовать. За отказ выступить на них они подвергаются серьёзному финансовому наказанию. У теннисистов просто нет времени должным образом восстановиться в течение сезона. То, что могло бы быть неделей лёгких тренировок и зарядок, теперь превратилось в напряжённую турнирную неделю с матчами через день, в то время как на каждом турнире проводятся обязательные мероприятия для СМИ. Нет отдыха – ни физического, ни умственного», — приводит её слова датское издание BT.

Однако Гауденци подчеркнул, что появление саудовского «Мастерса» единогласно было одобрено советом, в состав которого входят четыре представителя игроков, четыре представителя организаторов турниров и сам Гауденци. «Это чрезвычайно сложная проблема, которую, можно сказать, практически невозможно решить, пока не появится кто-то, кто будет контролировать весь календарь. Однако игрокам не так-то просто говорить «мы играем слишком много», когда в конечном итоге они сами выбирают, когда и где играть. Хотя я согласен, что межсезонье слишком короткое», — заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что саудовцы пытались перекупить лицензию на проведение «Мастерса» у Майами и Мадрида, однако эти планы потерпели неудачу. А в пресс-релизе по саудовскому турниру президент ATP отметил, что теннисисты и болельщики будут «поражены». «Это момент гордости для нас и результат многолетней работы. Саудовская Аравия продемонстрировала искреннюю приверженность теннису — не только на профессиональном уровне, но и в деле более широкого развития этого вида спорта на всех уровнях. Амбиции PIF в отношении этого вида спорта ясны, и мы верим, что и болельщики, и игроки будут поражены тем, что их ждёт впереди. Укрепление наших престижных мероприятий способствует рекордному росту и преобразованиям во всём туре, и мы благодарны нашим партнёрам из PIF и SURJ за помощь в достижении этого роста и за то, что они разделяют нашу концепцию», — сказал босс организации.

Важный момент: журналист Хосе Морон в соцсети X (ранее Twitter) сообщил, что с появлением нового «Мастерса» календарь ATP будет немного перестроен. «Насколько я понимаю, сейчас ведётся работа по уменьшению количества ATP-250, увеличению количества «пятисотников», усилению «челленджеров» в экономическом плане и реструктуризации календаря, чтобы всё хорошо вписалось. Пока ничего конкретного. Учитывая всё время, которое у них есть, я полагаю, что они реализуют это в течение года или полутора лет», — написал он.