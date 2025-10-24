Рыбакина вышла в полуфинал Токио! И лишила Мирру шанса попасть на Итоговый в одиночке

Насыщенно начался пятничный игровой день! Утром 24 октября девушки на турнире серии WTA-500 в Токио разыграли первые путёвки в полуфинал. Приняли участие и несколько российских теннисисток.

Первым запуском на корт вышла Анна Калинская (№38), она в четвертьфинале японского «пятисотника» противостояла Линде Носковой (№17). До этого девушки пересекались лишь раз – в квалификации турнира в Аделаиде два года назад. И тогда победа осталась за молодой чешкой (3:6, 6:2, 7:6 (9:7)).

В основной сетке девушки встретились впервые. До этого четвертьфинального поединка Калинская в Токио прошла лаки-лузера Сюзан Ламенс (6:3, 6:1) и в ярком трёхсетовике одолела Диану Шнайдер (7:6, 2:6, 7:6). А Носкова ранее одержала победу над Маккартни Кесслер (5:7, 6:3, 6:4). Первый круг чешская спортсменка преодолела без борьбы как шестая сеяная.

Но на этот раз на корте девушки провели меньше 40 минут. Непростым выдался для Носковой стартовый гейм, в котором она допустила много невынужденных – даже пару двойных – и сама же отыграла аж шесть брейк-пойнтов Калинской! Небольшой спойлер: это были единственные в матче шансы Анны зацепиться за то, чтобы взять подачу чешской соперницы.

Неважно чувствовала себя в этот день россиянка: тяжело передвигалась по корту, совсем не обрабатывала мяч. В итоге первый сет она уступила с «баранкой», во втором проиграла гейм и снялась. Но незадолго до этого, при счёте 0:5 в стартовой партии, взяла медицинский тайм-аут – поясница побеспокоила Анну.

Носкова вышла в пятый полуфинал в сезоне на победительницу следующего матча Мбоко/Рыбакина. А Калинская в рейтинге поднялась на четыре позиции и заняла 34-ю строчку.

Любопытным выдался и следующий матч – Елена Рыбакина (№7) против Виктории Мбоко (№23). Несмотря на юный возраст канадской теннисистки, она в третий раз в карьере встретилась с представительницей Казахстана. Счёт в их противостоянии – 1-1.

Вашингтон-2025, WTA-500, второй круг, победа Рыбакиной (6:3, 7:5)

Монреаль-2025, WTA-1000, полуфинал, победа Мбоко (1:6, 7:5, 7:6)

Кстати, именно в Монреале Виктория взяла свой первый и пока единственный титул на уровне WTA. Только вот после этой сенсационной победы, которую канадка одержала как обладательница уайлд-кард, найти стабильную волну Мбоко так и не смогла. Токио стал первым турниром, на котором 18-летняя теннисистка смогла победить впервые с триумфа на домашнем «тысячнике».

Перед встречей с Рыбакиной Мбоко переиграла Бьянку Андрееску (6:3, 6:3) и Еву Лис (6:1, 6:1). Елена же на правах второй сеяной прошла стартовый круг без борьбы, а дальше не оставила шансов Лейле Фернандес (6:4, 6:3).

К поединку с канадкой Рыбакина подошла с победной серией из пяти матчей и необходимостью победить, чтобы отобраться в Итоговую восьмёрку в Эр-Рияд. За это место параллельно, не выступаю на этой неделе на турнирах, боролась и Мирра Андреева. Но всё зависело от того, выйдет Елена в полуфинал Токио или нет.

И Рыбакина делала всё возможное для того, чтобы преодолеть стадию 1/4 финала в Токио. Обе девушки начали матч довольно активно, но Елена за счёт больше хладнокровности и опыта делала это четчё и размереннее своей соперницы. Мбоко же спешила, хотела завершить розыгрыш в один-два удара и ошибалась. Это помогло представительнице Казахстана уже во втором гейме сделать брейк и пронести его через всю партию.

Стартовый сет Рыбакина забрала за 38 минут, со счётом 6:4 и 9/5 по виннерам и невынужденным ошибкам. Мбоко по тем же показателям набрала 8/7.

Вторая партия прошла по чуть иному сценарию. Канадка более стойко действовала на подаче, была включена в игру, и нередко случалось, что каждая спортсменка под ноль забирала свой гейм. Рыбакина ещё находилась под чуть большим давлением, так как играла весь сет в роли догоняющей по счёту. Но на её самоощущении это никак не сказалось – до 12-го гейма на своей подаче Елена проиграла лишь одно очко! Только при счёте 5:6 немного задрожала, довела дело до брейк-пойнта Мбоко, но всё же перевела игру в тай-брейк, где была великолепна.

Рыбакина одержала победу с итоговым счётом 6:3, 7:6 (7:4). На этой ей понадобился 1 час 26 минут.

Эта победа позволила Елене обойти Мирру Андрееву в гонке на Итоговый, сместить россиянку на девятую строчку и лишить её возможности попасть в топ-8 в одиночке по результатам сезона. При этом важно помнить, что в Эр-Рияд Мирра поедет в любом случае – только в парном разряде с Дианой Шнайдер.

Рыбакина же продолжит выступление на «пятисотнике» в Токио и дальше сыграет с Линдой Носковой. А чуть позднее за свою путёвку в 1/2 финала поборется Екатерина Александрова.