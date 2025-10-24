Все участницы Итогового-2025: Мирра — запасная в одиночке и сыграет с Дианой в паре

Состав участниц Итогового чемпионата WTA — 2025, который, как и год назад, пройдёт в Эр-Рияде, полностью определён. 18-летняя Мирра Андреева в последний момент выбыла из заветной восьмёрки — её обошла Елена Рыбакина. Тем не менее Андреева и её подруга Диана Шнайдер давно отобрались на турнир в парном разряде, а в одиночке, помимо Мирры, в запас попала Екатерина Александрова. Кто же выступит на турнире?

Арина Соболенко (Беларусь) — 9990 очков

Соболенко сейчас лидер в женском теннисе. Поражения случаются даже у неё — но у кого их нет? В этом сезоне белорусская теннисистка выиграла три турнира с участием всех сильнейших — столько крупных титулов нет ни у кого. Арина завоевала трофей на US Open, получив за это 2000 очков, а также стала лучшей на «тысячниках» в Майами и Мадриде — ещё по 1000 очков. За финалы Australian Open и «Ролан Гаррос» первая ракетка мира заработала по 1300 очков.

Соболенко выигрывала оба хардовых мэйджора, причём не по разу, а по два, однако Итоговый турнир, проходивший в последние годы в разных городах (2021-й — Гвадалахара, 2022-й — Форт-Уэрт, 2023-й — Канкун, 2024-й — Эр-Рияд), ей пока не покорялся. Арина в пятый раз подряд примет участие в финальном состязании года. В 2022-м белоруска проиграла в финале Каролин Гарсии, и пока это лучший её результат. В последние два сезона Соболенко заканчивала Итоговый на стадии полуфинала.

Ига Швёнтек (Польша) — 8303 очка

Швёнтек в этом году выиграла Уимблдон (2000 очков), так что теперь ей, как и Карлосу Алькарасу, остаётся взять Australian Open, чтобы собрать «Карьерный шлем». Титул в Цинциннати принёс польке 1000 очков, а полуфиналы Australian Open и «Ролан Гаррос» — по 780. Проблемы Иги позади: в какой-то момент по ходу сезона она провалилась в нижнюю половину первой десятки, однако теперь уверенно держится на второй строчке.

Как и для Соболенко, для Швёнтек нынешний Итоговый станет пятым подряд. В 2023-м Ига завоевала титул, разгромив в финале Джессику Пегулу – 6:1, 6:0. А год назад не смогла выйти из группы, хотя выиграла два матча.

Кори Гауфф (США) — 6573 очка

Гауфф в этом сезоне стала чемпионкой «Ролан Гаррос» (2000 очков), а также заработала 1000 очков за титул на «тысячнике» в Ухане. Финалы Мадрида и Рима принесли ей по 650 очков. До топ-2 американка пока не дотягивает, однако третью строчку удерживает довольно уверенно. Кори дебютировала на Итоговом в сезоне-2022, а в этот раз ей предстоит защита титула. В прошлогоднем финале она оказалась сильнее Чжэн Циньвэнь – 3:6, 6:4, 7:6 (7:2).

Аманда Анисимова (США) — 5897 очков

Анисимова выдала прорывной сезон – сразу два финала «Шлема»! Такие результаты на Уимблдоне и US Open принесли ей по 1300 очков. Титулы в Дохе и Пекине дали русской американке ещё по 1000. На Итоговом Аманда, разумеется, сыграет впервые — раньше об этом и речи не шло.

Джессика Пегула (США) — 5183 очка

Пегула, финалистка US Open — 2024, в этом сезоне не выиграла ни одного турнира с участием всех сильнейших, а на «Шлемах» даже до титульных матчей не доходила. Однако стабильно высокий уровень выступлений позволил ей занять высокое пятое место в Чемпионской гонке. Главное достижение американки в плане очков в этом году — полуфинал US Open, за который она получила 780 очков. Финалы в Майами и Ухане принесли ей по 650, а титулы на «пятисотниках» в Чарльстоне и Бад-Хомбурге — по 500 очков.

На Итоговом Пегула сыграет в четвёртый раз подряд. В 2023-м она добралась до финала, где была разгромлена Игой Швёнтек – 1:6, 0:6, а год назад не вышла из группы.

Мэдисон Киз (США) — 4395 очков

Киз начала сезон с сенсационного титула на Australian Open (2000 очков). До этого американка никогда не становилась сильнейшей на ТБШ. Мэдисон неровно выступала в этом году, и тот финал в Мельбурне так и остался для неё вторым и последним в сезоне — до этого была ещё победа на «пятисотнике» в Аделаиде (500 очков). За четвертьфинал «Ролан Гаррос» Киз заработала 430 очков, а за полуфинал в Индиан-Уэллсе — 390.

На Итоговом Киз сыграет во второй раз в карьере. Мэдисон отобралась на турнир в 2016 году, когда он проходил в Сингапуре, но не смогла тогда выйти из группы.

Елена Рыбакина (Казахстан) — 4350 очков*

* Если Рыбакина победит в полуфинале в Токио, у неё станет 4480 очков, а в случае завоевания титула — 4655.

В этом году Рыбакина ни на одном ТБШ не смогла выйти в четвертьфинал — впервые с 2020 года. Так что главные очковые приобретения состоялись не на «Шлемах» и даже не на «тысячниках», а на «пятисотниках». За титулы в Страсбурге и Нинбо казахстанская теннисистка получила по 500 очков. За полуфиналы в Дубае, Канаде и Цинциннати Елена заработала по 390, а финишный рывок, сделанный в Токио, позволил ей опередить в Чемпионской гонке Жасмин Паолини и Мирру Андрееву. И если итальянка осталась в восьмёрке, то россиянка её покинула.

Рыбакина в третий раз подряд выступит на Итоговом. Но ни в 2023-м, ни в 2024-м ей не удавалось выйти из группы.

Жасмин Паолини (Италия) — 4325 очков

В предыдущем сезоне Паолини дважды побывала в финалах «Шлемов» (на «Ролан Гаррос» и на Уимблдоне), но в этот раз ей не удалось удержать столь высокий уровень на ТБШ. Итальянка лишь однажды вышла во вторую неделю, и основные её очковые приобретения состоялись на «тысячниках». Титул в Риме принёс ей 1000 очков, финал в Цинциннати — 650, полуфиналы в Майами и Ухане — по 390. За счёт этого Жасмин во второй раз подряд пробилась на Итоговый. Год назад она не смогла выйти из группы.

Запасные: Мирра Андреева – 4319 очков, Екатерина Александрова – 3375 очков

Чтобы пробиться в восьмёрку, Андреевой не хватило даже двух титулов на «тысячниках» — в Дубае и Индиан-Уэллсе (по 1000 очков за каждый). Сказалась провальная азиатская серия: Пекин Мирра покинула на стадии 1/8 финала, а турниры в Ухане и Нинбо заканчивались для неё после первого же матча. Также в число запасных попала Екатерина Александрова, которая брала своё на «пятисотниках»: титул в Линце (500 очков) и финалы в Монтеррее, Сеуле и Нинбо (все — по 325), ну и полуфинал «тысячника» в Дохе принёс ей 390 очков.

Состав корзин

На данный момент он выглядит так:

первая корзина — Соболенко и Швёнтек;

вторая — Гауфф и Анисимова;

третья — Пегула и Киз;

четвёртая — Рыбакина и Паолини.

Однако если Рыбакина в Токио выиграет ещё хотя бы один матч и станет финалисткой, они с Киз поменяются местами.

Елена Рыбакина Фото: Koji Watanabe/Getty Images

Парный разряд

Жасмин Паолини станет единственной теннисисткой, которая сыграет на Итоговом в обоих разрядах. В парном разряде они с Сарой Эррани квалифицировались с первого места, выиграв «Ролан Гаррос», Доху, Рим и Пекин. Выступят на турнире и три россиянки: Вероника Кудерметова сыграет в паре с бельгийкой Элисе Мертенс, а Мирра Андреева — с Дианой Шнайдер. Кудерметова и Мертенс в этом сезоне выиграли Уимблдон, а Андреева и Шнайдер — Майами и Брисбен.

Состав корзин

Кроме того, вторыми запасными являются россиянка Александра Панова и китаянка Ханьюй Го.

Когда жеребьёвка и сам турнир?

На официальном сайте WTA указано, что жеребьёвка состоится за три дня до начала соревнований, то есть в среду, 29 октября. Сам Итоговый чемпионат пройдёт с 1 по 8 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».