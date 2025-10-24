«Мастерс» в Париже сменил прописку. Турнир пройдёт на крупнейшей арене Европы — там улётно

C 27 октября по 2 ноября состоится «Мастерс» в Париже – последний крупный турнир сезона в ATP-туре перед Итоговым. Соревнования с этого года принимает новая локация.

«Мастерс» в столице Франции переезжает с «Аккор Арены» в районе Берси и будет проходить на стадионе «Пари-Ла-Дефанс» в коммуне Нантер. Организаторы заверяют, что это позволит турниру выйти на новый, более качественный уровень.

Почему французский «Мастерс» покинул Берси, где неизменно проходил с 1986 года? Переезд предпринят с целью предоставления теннисистам более просторной площадки с большим количеством качественных кортов, а также для улучшения расписания.

В этом плане «Аккор Арена» действительно не впечатляла. Постоянных кортов там не было, поскольку стадион являлся многоцелевым. Там проводили концерты, а также мероприятия по другим видам спорта (бокс, хоккей, гандбол, баскетбол и другие). На недельный период «Мастерса» в крытом зале просто возводили несколько временных кортов. Центральная площадка могла принять 15 609 зрителей, что прилично по теннисным меркам, но на новом месте всё ещё лучше.

«Пари-Ла-Дефанс Арена» — крупнейший концертный зал и крытый стадион многоцелевого использования в Европе, строительство которого продолжалось в 2013-2017 годах. В 2024-м во время летних Олимпийских игр на стадионе прошли соревнования по плаванию и водному поло. Площадка доступна в различных конфигурациях: для спорта вместимость составляет максимальных 32 000 человек, для концертов — 45 000.

Вид на арену «Пари-Ла-Дефанс» с улицы Фото: atptour.com

В здании также размещается 33 000 м² офисных пространств, 300 студенческих комнат, магазины, пивоварня и ресторан изысканной кухни. Арена была построена как домашний стадион для регбийного клуба «Расинг 92» на смену их старому стадиону «Ив дю Мануар», но предназначена она для различных видов спорта. Конкретно на теннисе центральный корт способен принять 17 500 человек. Это крупнейший показатель в мире для закрытых залов и второй в целом. Более крупную вместимость на теннисных матчах может обеспечить только Центральный корт имени Артура Эша на US Open в Нью-Йорке (23 771 зритель). На «Пари-Ла-Дефанс Арене» также есть два корта вместимостью по 4000 человек каждый и одна вспомогательная площадка на 300 зрителей.

Директор «Мастерса» в Париже Седрик Пьолин доволен переездом на новую арену и рассказал о других особенностях турнира, в частности затронул такую актуальную в последнее время тему скорости покрытий, которые якобы специально замедляют для сведения Карлоса Алькараса и Янника Синнера в финалах.

«Мы решили по сравнению с прошлым годом слегка замедлиться и максимально приблизиться по скорости корта к Итоговому турниру ATP в Турине, который начнётся неделей позже. У нас будет нечто полностью единообразное с точки зрения покрытия на всех четырех кортах.

Мы также решили увеличить игровую поверхность для комфорта игроков. Это выгодно отличается от Берси, где дополнительные корты были немного тесноваты. У нас есть стремление развиваться» — сказал Пьолин.

Вид сверху на центральный корт новой арены «Мастерса» в Париже Фото: atptour.com

Одна особенность «Пари-Ла-Дефанс Арены» осталась неизменной по сравнению с Берси – практически отсутствует разделение между боковыми трибунами и кортом. Болельщиков будет слышно очень хорошо, особенно на матчах французских игроков. Новая арена станет местом проведения французского «Мастерса» как минимум в течение 10 лет. Именно на такой срок подписан контракт с ATP, хотя Пьолин опасается, что в обозримом будущем турнир может лишиться своего статуса и превратиться в «пятисотник». Это стало ещё более вероятным после официально подтверждения проведения нового «Мастерса» в Саудовской Аравии с 2028 года.

В 2025-м парижский «Мастерс» не досчитается нескольких топовых игроков. Главной потерей станет рекордсмен по количеству титулов семикратный чемпион турнира Новак Джокович. Легендарный серб уже приучил всех к своим регулярным снятиям с крупных соревнований, не считая «Шлемов». В этом году 38-летний Новак решил выступить на соревнованиях категории АТР-250 в Афинах, но в своём заявлении обнадёжил французских болельщиков потенциальным возвращением в Париж в следующем году. Выступление Новака на новой арене проведения «Мастера» было бы очень важным и символическим моментом.

Зато в нынешнем сезоне в Париже сыграют лучшие теннисисты современности Карлос Алькарас и Янник Синнер. Карлос на этой неделе пропускает «пятисотники» в Вене и Базеле. Он уже активно тренируется на новой арене в столице Франции с чемпионом 2018 года россиянином Кареном Хачановым, который тоже приехал сюда заранее. К слову, Алькарас снова сменил свой имидж, став ещё более ярким и концентрированным блондином.

Карлос Алькарас на «Мастерсе» в Париже предстанет ещё более ярким блондином Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Финал между испанцем и итальянцем является достаточно вероятным, однако далеко не гарантированным событием. У Алькараса и Синнера нет истории успеха на крытом харде в столице Франции. Янник здесь вообще лишь раз доходил до третьего круга. Карлос максимум добирался до четвертьфинала в 2022 году, а в остальных случаях вылетал во втором-третьем кругах.

Не исключено, что сейчас они тоже решат поберечь силы перед Итоговым и дадут шанс на титул тому, кто в нём нуждается больше. Например, россиянину Даниилу Медведеву, у которого осталась фактически последняя возможность поехать в Турин не в качестве запасного – поднять над головой кубок в Париже.