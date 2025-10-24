«Провалила концовку сезона». Теннисный мир обсуждает упущенный Миррой шанс на Итоговый

Андреева не смогла попасть на турнир в Эр-Рияде в одиночке, несмотря на два титула WTA-1000.

В день четвертьфиналов на турнире в Токио окончательно определился состав участниц Итогового чемпионата WTA — 2025, который, как и год назад, пройдёт в Эр-Рияде. На нём выступят Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Кори Гауфф, Аманда Анисимова, Джессика Пегула, Мэдисон Киз, Елена Рыбакина и Жасмин Паолини.

Рыбакина в последний момент обошла Мирру Андрееву в гонке за путёвку на Итоговую восьмёрку — сместила россиянку на девятую строчку рейтинга и лишила её возможности попасть в топ-8 в одиночке по результатам сезона. Всё решалось в четвертьфинальном матче Елены на «пятисотнике» в Токио с канадкой Викторией Мбоко. Мирра в столицу Японии не приехала, поэтому ей оставалось лишь надеяться на проигрыш представительницы Казахстана. Однако та взяла своё и уверенно одолела Мбоко со счётом 6:3, 7:6, обеспечив себе поездку в Саудовскую Аравию.

Теперь Андреева оказалась в запасе в одиночке, но всё равно выступит на Итоговом, правда, гарантированно лишь в парном разряде с Дианой Шнайдер.

Многие эксперты и журналисты уже успели высказаться о непопадании Мирры на турнир, при том что у неё были все шансы войти в восьмёрку сильнейших. Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский заявил, что концовка сезона у россиянки получилась совсем неудачной. «Скажу прямо — Мирра провалила концовку сезона. Это не только по игре, но и по психологическому состоянию. На последних турнирах постоянно были срывы, много эмоций. Мирра совершенно потеряла уверенность. Это связано не с игрой, а с комфортным состоянием внутри себя.

Я не знаю, какие у них отношения внутри команды. Со стороны мы можем судить только по выступлениям. Может, у них где-то напряжённость. Может, слишком много давления на Мирру со стороны прессы. От неё очень много ожиданий, и было высказано вперёд чуть ли не до того, что пора выиграть турнир «Большого шлема». И давление сказалось», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов также выразил своё мнение об участии Рыбакиной, а не Андреевой на турнире. «И всё-таки Рыбакина, закидывая чемоданы и тяжело дыша от ускорения, забирается в последний вагон. Интересный опыт для Мирры. Возможно, где-то и отрезвляющий, но от этого не менее интересный», — написал Турсунов на своей странице в социальных сетях.

Любопытно сложилась ситуация вокруг россиянки — Мирра не попала на Итоговый чемпионат, несмотря на то что в этом году выиграла два титула WTA-1000 и дважды доходила до четвертьфинала на ТБШ. Итальянский журналист Джованни Пелаццо подметил высокий уровень соревнований в женском теннисе: «Вторая половина сезона Андреевой не оправдала ожиданий, но попадание в восьмерку сильнейших с 4319 очками показывает, насколько высок уровень женского тенниса. Финал WTA обещает быть гораздо более интригующим, непредсказуемым и зрелищным по сравнению с мужским турниром».

А Рыбакина в текущем сезоне ни на одном ТБШ не смогла выйти в четвертьфинал — впервые с 2020 года. Любопытно распределение очков теннисисток по категориям:

Турниры «Большого шлема»:

Мирра Андреева — 1230 очков;

Елена Рыбакина — 850 очков.

WTA-1000:

Мирра Андреева — 2725 очков;

Елена Рыбакина — 1915 очков.

WTA-500:

Мирра Андреева — 364 очка;

Елена Рыбакина — 1585 очков.

Очевидно, что в контексте квалификации в Эр-Рияд решающими стали «пятисотники».

Ещё один итальянский журналист Джорджио Спалутто отметил, что Мирра до Уимблдона набрала 4024 очка. И для гарантированного попадания на Итоговый турнир ей было достаточно получить даже менее 400 очков. Но не вышло.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук также прокомментировал ситуацию Андреевой: «Это нормальный этап развития. Конечно, всем хочется, чтобы прогресс шёл только вверх, однако так не бывает. Мирра — очень молодая, ей ещё нужно пройти через разные испытания, научиться справляться с трудностями, а не только стремиться к вершине. Теперь у неё появилась новая задача — удержаться от тех, кто идёт ниже в рейтинге. Но ниже не значит слабее. Если раньше соперницы её побаивались, то теперь выходят на корт с полной самоотдачей.

Эра беззаботности, когда Мирра без оглядки прогрессировала, прошла. Теперь каждая встреча — настоящая борьба. Нужно уметь играть в любых условиях: когда трибуны давят, когда судьи ошибаются, когда покрытие не подходит. Это тот самый момент, когда закаляется характер и формируется настоящая спортсменка», — подчеркнул он.

Итоговый чемпионат WTA пройдёт в Эр-Рияде с 1 по 8 ноября. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».