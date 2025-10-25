Медведев попал в четверть к Музетти, Рублёв — к Синнеру. Обзор сетки «Мастерса» в Париже

До этого Даниил сыграет с Мунаром и, возможно, с возвращающимся в тур Димитровым. У Рублёва в третьем круге Шелтон, а у Хачанова — де Минор.

В Париже на следующей неделе пройдёт последний, девятый «Мастерс» в сезоне. Этот турнир проводится с 1969 года и в том числе из-за своего места в календаре является самым непредсказуемым соревнованием такой категории. Хотя он входит в число обязательных стартов, в отличие от весеннего «Мастерса» в Монте-Карло, нередко топ-теннисисты снимались либо заранее, либо уже по ходу турнира, чтобы сэкономить силы перед Итоговым чемпионатом ATP.

Кроме того, усталость игроков к концу сезона также способствует частым сенсациям. Новаку Джоковичу каким-то образом удалось победить здесь целых семь (!) раз, но, помимо него, лишь два теннисиста поднимали над головой трофей хотя бы трижды – это Борис Беккер и Марат Сафин. Андре Агасси и Пит Сампрас побеждали на этом «Мастерсе» по два раза, Роджер Федерер и Энди Маррей – по одному, а Рафаэль Надаль и вовсе не выигрывал этот турнир. Кстати, Джокович, Федерер, Агасси и Илие Настасе – единственные теннисисты, которым удалось победить и здесь, и на «Ролан Гаррос». А защитить титул на «Мастерсе» смог только Новак, причём дважды подряд (2013-2015). Также нужно отметить, что это успешный турнир для россиян. Помимо Сафина (2000, 2002, 2004), здесь выигрывали Николай Давыденко (2006), Карен Хачанов (2018) и Даниил Медведев (2020).

В этом году турнир переехал – теперь он будет проходить не в Берси, а в Нантере, западном пригороде Парижа. Восточную часть Нантера можно назвать деловым центром французской столицы – там расположено немало высотных зданий с корпорациями крупных международных компаний. При этом арена в Берси была историческим местом проведения этого турнира, на ней прошли все розыгрыши, кроме самого первого – то есть все с 1970 года. А ещё именно там в 2002-м сборная России завоевала свой первый Кубок Дэвиса, победив Францию на грунте, но это уже совсем другая история.

Давайте изучим турнирную сетку первого парижского «Мастерса» в Нантере. Играть здесь будут все здоровые топ-теннисисты, кроме Новака Джоковича – да и то серб здоров условно, поскольку какие-то проблемы в Шанхае и на выставочном турнире «Шести королей» у него были. При этом Новак на этом отрезке сезона ставит в приоритет соревнование категории ATP-250 в Афинах, которое пройдёт сразу после Парижа. Проводится оно по лицензии, принадлежащей семье серба – фактически турнир просто переехал из Белграда в Афины, так же, как сделал, очевидно, и сам Джокович. А вот сыграет ли серб на Итоговом чемпионате, стартующем в Турине на следующий день после финала Афин, пока неясно.

Также из игроков первой десятки в Париже не выступят Джек Дрейпер и Хольгер Руне. Британец уже достаточно давно объявил, что досрочно закончил сезон, а датчанин получил разрыв ахилла во время турнира в Стокгольме и, разумеется, надолго выбыл из строя. Кроме них, из топ-20 на «Мастерсе» не будет только Томми Пола, занимающего сейчас как раз 20-ю строчку – однако это тоже не сюрприз, американец из-за проблем со здоровьем не играет с US Open. Зато свой первый турнир после матча с Янником Синнером на Уимблдоне проведёт Григор Димитров.

Болгарин оказался в турнирной сетке совсем рядом с Даниилом Медведевым. Чтобы их встреча состоялась, Григору нужно победить местного теннисиста с мощнейшей подачей – Джованни Мпетчи Перрикара. Даниил же в первом круге сыграет с Хауме Мунаром, который сейчас уже вышел в полуфинал Базеля, а до того был в 1/8 финала US Open и «Мастерса» в Шанхае. В третьем круге Медведев потенциально идёт на Лоренцо Музетти, в данный момент занимающего восьмую строчку в Чемпионской гонке. При этом итальянец уже оказался вне зоны досягаемости Даниила, опережая его больше чем на 1000 очков (именно столько даёт титул «Мастерса»), но если держать в голове возможное снятие Джоковича, то шансы отобраться на Итоговый у Медведева ещё есть. В четвертьфинале Даниил может сразиться с Александром Зверевым, а в полуфинале – с Янником Синнером.

Андрей Рублёв оказался ближе к Синнеру, в одной четверти сетки. Правда, с учётом серии Андрея из пяти поражений (аналогичная статистика сейчас и у Карена Хачанова) встреча с Янником в четвертьфинале под большим вопросом. Рублёв на старте сыграет с кем-то из квалификации, а затем может встретиться с Лёнером Тьеном или Нуну Боржешем. В третьем круге же россиянин потенциально идёт на Бена Шелтона.

Андрей Рублёв Фото: Mathias Schulz/ZUMA/ТАСС

Карену Хачанову на старте достался Бенжамен Бонзи – тот самый француз, который выбил Медведева в первых кругах Уимблдона и US Open. Правда, неделю назад в Брюсселе Бонзи получил травму, после чего снялся с турнира в Базеле, так что пока неясно, насколько он готов к домашнему «Мастерсу». Во втором круге Карен может сыграть с Жоао Фонсекой или Денисом Шаповаловым. В третьем круге потенциальным соперником Хачанова является Алекс де Минор, а в четвертьфинале – Тейлор Фриц или Александр Бублик.

В верхней четверти сетки, где россиян нет, компанию Карлосу Алькарасу в качестве сеяных составили Каспер Рууд, Феликс Оже-Альяссим и Иржи Легечка. Интересно, что совсем рядом в сетке оказались двоюродные братья, в середине октября сенсационно разыгравшие между собой финал шанхайского «Мастерса». Чтобы Валантен Вашеро и Артур Риндеркнеш снова встретились, монегаску нужно победить Легечку, а французу – кого-то из квалифаеров. А в третьем круге победитель потенциального братского дерби почти наверняка сразится с Алькарасом.