В Вене состоится ремейк финала AO. А Рыбакина в Токио снялась после отбора на Итоговый

День полуфиналов в теннисе состоялся в субботу, 25 октября. На женских турнирах в Токио и Гуанчжоу, а также на мужских соревнованиях в Вене и Базеле определились сильнейшие за эту неделю.

Первыми стали известны финалистки последнего женского «пятисотника» в году. На турнире в Токио собралась солидная топ-4: Линда Носкова, Елена Рыбакина, Белинда Бенчич и Софья Кенин. Все входят в топ-25 мирового рейтинга.

Первыми на корт должны были выйти Носкова (№17) и Рыбакина (№7), но этого не случилось. Елена снялась ещё до начала встречи из-за проблем со спиной. Так или иначе, свою задачу в Токио представительница Казахстана выполнила – для отбора на Итоговый ей нужно было добраться до полуфинала. И она это сделала. А Линда на отказе соперницы вышла в третий финал в сезоне и шестой – в карьере.

Соперница молодой чешки должна была определиться в поединке Бенчич (№13) – Кенин (№25). Для девушек эта встреча стала третьей, а в прошлых двух победу одержала Софья. Это могло бы стать неутешительным прогнозом для Белинды, однако новый матч с американкой она прошла стойко.

Бенчич разобралась с Кенин за 2 часа 15 минут и со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:2. Для 28-летней швейцарской теннисистки этот финал стал 20-м в карьере и вторым – в году. Ранее в этом сезоне Белинда добралась до решающей стадии на «пятисотнике» в Абу-Даби и выиграла тот турнир.

Параллельно на женском турнире серии WTA-250 в Гуанчжоу Лулу Сун (№116), Клэр Лю (№305), Чжан Шуай (№122) и Энн Ли (№44) тоже разыграли путёвки в финал. Каждая из них когда-то боролась за титул на уровне WTA, но добраться до трофея смогли только Чжан (Лион-2022, Гуанчжоу-2013, 2017) и Ли (Тенерифе-2021).

Первый полуфинальный поединок провели Лулу Сун и Клэр Лю. Девушки сыграли друг с другом впервые. По ходу недели Лулу одержала победу над первой сеяной Джессикой Бузас Манеро (7:6, 7:6), Ван Яфань (6:3, 6:1) и Кэти Макнелли (3:6, 6:3, 6:4). Клэр же прошла Александру Эалу (2:6, 6:4, 6:4), Анну Бондарь (6:3, 6:4) и Эллу Зайдель (4:6, 6:0, 6:4). На корте австралийка провела 4 часа 55 минут, а американка – 6 часов 9 минут.

Два совершенно разных сета сыграли девушки: первый Сун взяла с «баранкой», а во втором хоть и лидировала с ранним брейком, однако из-за своих же неточностей довела дело до тай-брейка. Так Лулу всё же оказалась сильнее и одержала победу за 1 час 52 минуты и с итоговым счётом 6:0, 7:6 (7:3).

Второй полуфинал Гуанчжоу состоялся между девушками, которые ранее уже встречались друг с другом. В первом круге Australian Open – 2021 Энн Ли одолела Чжан Шуай (6:2, 6:0). Тот матч продлился всего 47 минут.

Новый поединок оказался ещё короче – лишь 32 минуты. Всё дело в плохом самочувствии Чжан Шуай. Тяжело она передвигалась по корту и уступала 2:5. В этот момент китаянка взяла медицинский тайм-аут, но продолжить встречу из-за проблем с поясницей не смогла. Энн Ли вышла на Лулу Сун в финале Гуанчжоу.

Во второй половине дня стартовали мужские полуфиналы на турнирах серии ATP-500 в Вене и Базеле. Сильнее и мощнее состав оказался в Австрии, где путёвки в решающую стадию разыграли Янник Синнер (№2), Алекс де Минор (№7), Александр Зверев (№3) и Лоренцо Музетти (№8).

Первыми на корт вышли Синнер и де Минор. Их история встреч богатая, но неутешительная для Алекса: он уступает со счётом 0-11. В последний раз парни пересекались месяц назад в полуфинале Пекина – тогда австралиец впервые забрал у итальянца сет, однако до победы так и не добрался. Янник в той встрече победил (6:3, 4:6, 6:2), а следом взял и титул.

Новый поединок с австралийцем Синнер начал в качестве лидера и за 14 минут забрал первые четыре гейма кряду. Скорость мысли Янника оказывалась быстрее классно работающих ног Алекса. В итоге де Минор отыграл лишь один брейк из двух и стартовую партию уступил — 3:6. Всё решили ошибки: австралиец набрал за стартовую партию по активно выигранным мячам и невынужденным 7/16, итальянец — 7/11. Но вынужденных неточностей у Алекса тоже было предостаточно.

Де Минор оставался терпеливым — и это помогало ему держаться на плаву и снова отыграть брейк во втором сете. Но только один. На несколько камбэков в рамках партии Алексу не хватило класса в сравнении с Янником. Синнеру понадобилось меньше полутора часов, чтобы взять верх над де Минором — 6:3, 6:4.

Два года назад Янник уже брал титул в Вене – то же самое он постарается сделать и в этот раз. Выйдя в свой 31-й финал в карьере, Янник ожидал победителя следующей встречи.

А дальше сразились Зверев и Музетти. Несмотря на разное, хоть и незначительно отличающееся положение в рейтинге, Лоренцо ведёт в противостоянии с Александром (3-1). Единственная победа, которую одержал немец, случилась на отказе итальянца в Мадриде три года назад. Кстати, на харде парни играли лишь раз – в четвертьфинале Вены в прошлом году. Тогда Лоренцо победил в трёх сетах (2:6, 7:6, 6:4).

Новую встречу Зверев начал неважно. Впрочем, как и Музетти. Много брака было в игре обоих, однако первым в седьмом гейме задрожал Лоренцо, а Александр этим воспользовался, приободрился и быстро забрал стартовый сет (6:3). То же самое случилось и во второй партии, только несколькими геймами позднее — при счёте 5:5 на подаче Музетти. Вновь в важный момент пережало итальянца, пара его невынужденных ошибок — и Зверев вышел подавать на матч.

И сделал это со второй попытки. Для Александра это 300-я победа на харде в карьере. По данному показателю немец идёт третьим среди игроков, рождённых после 1990 года. Перед ним – Григор Димитров (318) и Даниил Медведев (322)). Зверев вышел в 40-й финал в карьере, в котором сразится с Янником Синнером.

Несколько странными выдались последние дни на «пятисотнике» в Базеле. Ещё на стадии 1/4 финала три матча из четырёх завершились отказами игроков: свои поединки не смогли завершить из-за плохого самочувствия Феликс Оже-Альяссим, Денис Шаповалов и Каспер Рууд.

В итоге за выход в полуфинал сразились Жоао Фонсека (№46), Хауме Мунар (№42), Уго Умбер (№24) и Алехандро Давидович-Фокина (№18).

19-летняя звезда Жоао Фонсека свой первый полуфинал «пятисотника» провёл с Хауме Мунаром, который до этого четыре раза подряд не мог выйти в решающую стадию. Друг с другом парни встретились впервые.

Стартовый сет у парней выдался упорнейший: ни один не отдавал свою подачу. Всё пришлось решать на тай-брейке, где Фонсека оказался чуть более собранным и удачливым — 7:6 (7:4).

Чуть иначе сложилась партия №2, в которой Жоао немного просел по концентрации, отдал свою подачу, но в восьмом гейме сделал брейк. А затем – ещё один. И одержал победу в двух сетах с итоговым счётом 7:6, 7:5.

Фонсека стал первым финалистом турнира серии ATP-500 из Бразилии! В лайв-рейтинге он уже дебютировал в топ-35. В случае победы юноша может взойти на 28-ю строчку.

Завершился этот игровой день поединком Давидович-Фокины и Умбера. Испанец в этом противостоянии лидировал (2-1). Хотя ему всё же стоило опасаться француза: Уго с прошлогоднего «Мастерса» в Париже на крытом харде выиграл 16 матчей из 18, а ещё завоевал титул в Марселе и вышел в финал Стокгольма. Так что Алехандро предстояло приложить много усилий в этот раз.

Борьба была упорная, каждый брал свою подачу, но Умбера сильно тревожила поясница, временами ему было тяжело ходить. И всё же Уго продолжал бороться, добрался даже до тай-брейка, однако там максимум выжать из себя не смог. Давидович-Фокина, напротив, прибавил, заиграл активнее и забрал партию со счётом 7:6 (7:4).

Во втором сете боль в спине совсем накрыла Умбера. При счёте 1:3 он переговорил с командой и отказался от продолжения борьбы — это снятие стало четвёртым в Базеле за сутки. Прошлый поединок Давидович-Фокина, кстати, тоже забрал на отказе соперника — Каспера Рууда.

Алехандро так вышел в пятый финал в карьере (четвёртый — в текущем сезоне). Ни одного титула пока не выиграл Алехандро, но у него будет ещё одна попытка завтра во встрече с Жоао Фонсекой.

За развязкой турниров в Токио, Гуанчжоу, Вене и Базеле следите на «Чемпионате».