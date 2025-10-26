«Когда Лена в форме, её трудно обыграть». Рыбакина запрыгнула в последний вагон на Эр-Рияд

Представительница Казахстана — единственная среди сильнейших, кто не играл в этом сезоне ни в одном крупном финале — ТБШ или WTA-1000.

Всего через несколько дней в Эр-Рияде стартует Итоговый турнир WTA. И только сейчас стал известен окончательный состав всех участниц. На нём выступят Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Кори Гауфф, Аманда Анисимова, Джессика Пегула, Мэдисон Киз, Елена Рыбакина и Жасмин Паолини.

Рыбакина в последний момент обошла Мирру Андрееву в гонке за путёвку на Итоговый турнир — сместила россиянку на девятую строчку Чемпионской гонки WTA и лишила её возможности попасть в топ-8 в одиночке по результатам сезона.

Текущий год для представительницы Казахстана складывается весьма успешно. Она победила на «пятисотниках» в Страсбурге и Нинбо, а также выходила в полуфиналы на «тысячниках» в Дубае, Цинциннати и Монреале. Примечательно, что Елена — единственная из восьмёрки сильнейших, кто не играл в этом сезоне ни в одном финале крупного турнира — ТБШ или WTA-1000. Рыбакина также не смогла выйти в четвертьфинал ни одного «Большого шлема» — впервые с 2020 года. Но, несмотря на это, по количеству четвертьфиналов на уровне WTA она располагается на третьем месте (12). Больше раз в 2025 году в 1/4 финала выходили только Ига Швёнтек (14) и Арина Соболенко (13).

Существенные приобретения очков у спортсменки состоялись на соревнованиях WTA-500, которые оказались решающими в контексте квалификации в Эр-Рияд.

Турниры «Большого шлема» — 850 очков;

WTA-1000 — 1915 очков;

WTA-500 — 1585 очков.

Нельзя не отметить и статистику теннисистки по недавним выигранным матчам. После поражения от Соболенко в Ухане она забрала шесть поединков и завоевала титул в Нинбо. Интересно, что последние четыре победы Елена одержала над игроками, у которых она не вела до этого по счёту личных встреч.

Жасмин Паолини: проигрывала 2-3;

Екатерина Александрова: проигрывала 1-3;

Лейла Фернандес: проигрывала 1-2;

Виктория Мбоко: 1-1.

Рыбакиной очень важно было победить в этих встречах, иначе квалификация на Итоговый оказалась бы под угрозой. В связи с этим 2025-й многие называют годом возрождения спортсменки. Капитан сборной Казахстана Юрий Щукин высоко оценил перспективы Елены выиграть турнир в Эр-Рияде, заявив, что теннисистка вполне может стать чемпионкой: «У Лены есть все шансы выиграть Итоговый турнир. Она неоднократно побеждала всех теннисисток из восьмёрки: Соболенко, Швёнтек, Гауфф. Лена может любую обыграть. Да, она так же может и проиграть, но не удивлюсь, если она выиграет турнир», — сказал Щукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Он добавил, что на данном этапе саму Елену очень сложно победить: «Лена — стабильный игрок топ-10. То, что у неё был такой срыв в прошлом году, немного её подкосило. У неё потенциал игры на пятёрку рейтинга. Когда Лена набирает форму, её очень трудно обыграть. Она достойно смотрится в восьмёрке лучших и попала туда не случайно. Учитывая, что с такими игроками работает целая команда, её восстановят к Итоговому турниру. Когда ты выигрываешь матчи, бывает, что усталость уходит сама собой».

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов также выразил своё мнение об участии Рыбакиной в турнире. «И всё-таки Рыбакина, закидывая чемоданы и тяжело дыша от ускорения, забирается в последний вагон. Интересный опыт для Мирры. Возможно, где-то и отрезвляющий, но от этого не менее интересный», — написал Турсунов на своей странице в социальных сетях.

Итоговый чемпионат WTA пройдёт в Эр-Рияде с 1 по 8 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».