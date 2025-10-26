Синнер потерял сет, но завоевал титул. А 19-летний Фонсека взял крупнейший финал в карьере

Янник снова победил в Вене и обошёл Медведева по числу трофеев. А Белинда Бенчич выиграла уже второй турнир в статусе мамы.

В воскресенье, 26 октября, на турнирах ATP и WTA были разыграны сразу четыре титула. Самый статусный финал состоялся на мужском «пятисотнике» в Вене (Австрия), где за трофей сражались Янник Синнер и Александр Зверев, вторая и третья ракетки мира соответственно. Синнер, посеянный под первым номером, на пути к финалу не отдал ни партии, обыграв Даниэля Альтмайера, Флавио Коболли, Александра Бублика и Алекса де Минора. Зверев (2) в первом круге лишь на тай-брейке в третьем сете дожал британского квалифаера Джейкоба Фирнли, зато потом без потери партий прошёл Маттео Арнальди, Таллона Грикспора (отказ) и Лоренцо Музетти.

В личных встречах Зверев был впереди со счётом 4-3, однако в последние годы баланс качнулся в сторону Синнера, который, в частности, одержал победу в финале Australian Open этого года (6:3, 7:6 (7:4), 6:3). Победив в полуфинале Вены, Александр на корте и на пресс-конференции поделился ожиданиями от новой встречи с Янником. «Впервые сыграю с ним после Австралии? Мне кажется, это в основном моя вина. Он играл почти во всех возможных финалах, а я нет. Это будет серьёзное испытание. С нетерпением жду этого. Сыграю с одним из двух лучших теннисистов мира. Посмотрю, на каком я уровне. Нужно просто играть в свой лучший теннис, иначе шансов не будет. А там посмотрим, как пойдёт. Я пройду курс физиотерапии, а потом лягу спать. Что касается подготовки к матчу, мы подумаем об этом утром. Финал довольно ранний, так что особой подготовки не будет.

Он играет с той же скоростью, что и раньше, но не ошибается. В любой ситуации он всегда хорошо бьёт по мячу. По работе ног он один из лучших в мире, может быть, и лучший. У него невероятный контроль тела, и он всегда бьёт с балансом. Карлос [Алькарас] самый быстрый, но по позиции на корте, по работе ног, думаю, Янник первый», — сказал он.

Александр Зверев и Янник Синнер после финала Australian Open — 2025 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Зверев здорово вошёл в матч — не идеально, конечно, ведь брейк-пойнты у Синнера всё-таки имелись. Однако итальянец своими шансами не воспользовался. Исход всего сета определил четвёртый гейм, который Янник необъяснимым образом отдал с 40:0 на подаче. Александр добился брейка, а в шестом гейме мог ещё раз взять подачу соперника, но упустил двойной брейк-пойнт, поэтому разгромного счёта не получилось. Как бы то ни было, при 5:3 немецкий теннисист подал на партию, несмотря на обусловленное ошибками волнение, — 6:3 за 47 минут.

Во втором сете Синнер взялся за дело всерьёз, и у Зверева не нашлось достойного ответа. Нельзя сказать, что немец стал играть ощутимо хуже; другое дело, что итальянец был почти безупречен. Янник со старта партии стал предлагать оппоненту укороченные, которые больше ассоциируются с Карлосом Алькарасом. Сделав брейк во втором гейме, Синнер спокойно довёл дело до победы в партии — 6:3 за 44 минуты. Зверев же в этом сете так и не добрался до брейк-пойнтов.

Янник Синнер Фото: Christian Bruna/Getty Images

В решающей партии брейков долгое время не было, да и брейк-пойнтов оказалось всего два. У Синнера была возможность забрать чужую подачу, но он не реализовал двойной брейк-пойнт в пятом гейме. На своей подаче итальянец, восемь раз подавший навылет в этом сете, не давал Звереву шансов. А в 11-м гейме подоспел и брейк.

Янник после «ровно» дважды подряд смог затащить Александра в долгие розыгрыши, и оба они остались за изначальным фаворитом противостояния. После этого Синнер под ноль подал на титул — 3:6, 6:3, 7:5 за 2 часа 30 минут.

Вот так Синнер завоевал четвёртый титул в сезоне и 22-й — в карьере — позади остался Даниил Медведев с 21 трофеем. Итальянец выиграл 21-й матч подряд на крытом харде — эта его серия тянется ещё с финала Кубка Дэвиса 2023 года. Янник как победитель турнира в Вене заработал € 511 835 призовых, а Зверев как финалист — € 275 390.

На турнире ATP-500 в Базеле на титул претендовали испанец русского происхождения Алехандро Давидович-Фокина (8), занимающий 18-ю строчку в мировом рейтинге, и 19-летний бразилец Жоао Фонсека, 46-я ракетка мира. Оба теннисиста сражались за крупнейший трофей в карьере: Фонсека, победитель Открытого чемпионата Аргентины 2025 года, впервые играл в финале «пятисотника», а Давидович-Фокина ранее вообще никогда не побеждал в титульных матчах на уровне ATP, потерпев в них четыре поражения.

В первом сете теннисисты подарили друг другу массу брейк-пойнтов, несмотря на то что первая подача у них работала как надо. У Фонсеки процент попадания первым мячом в стартовой партии составил 78%, у Давидович-Фокины — и того больше, 83%. Тем не менее своими шансами лучше распорядился именно бразилец. Он вёл 3:0 с брейком, в пятом гейме упустил преимущество, сразу после чего ещё раз взял подачу соперника — 4:2. В восьмом гейме Жоао упустил два сетбола на приёме, но не стал унывать и сразу после этого подал на сет, реализовав второй сетбол, — 6:3 за 41 минуту.

Вторую партию Фонсека начал с брейка и не дал поводов усомниться, что он сегодня сильнее. В этом сете у Давидович-Фокины не было возможностей сделать ответный брейк. В оставшейся части партии Жоао держал подачу, в девятом гейме ещё и матчбол на приёме упустил, а в 10-м под ноль подал на титул — 6:3, 6:4 за 1 час 26 минут.

Так Фонсека завоевал второй титул в сезоне и в карьере. 19-летний бразилец впервые оказался сильнейшим на «пятисотнике» — пока это главный его трофей. Жоао впервые в карьере станет 28-й ракеткой мира. Давидович-Фокина, несмотря на поражение в титульном матче, тоже обновит личный рекорд в рейтинге ATP и станет 15-м.

Фонсека стал вторым самым молодым чемпионом Базеля в истории — после Джима Курье в 1989 году. И оказался первым бразильцем, завоевавшим титул не ниже уровня ATP-500 (либо эквивалентного ему), после знаменитого Густаво Куэртена, который в 2001 году стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати. За титул в этом швейцарском городе Жоао заработал € 471 825 призовых, а его соперник, остановившийся в шаге от трофея, — € 253 875.

На женском «пятисотнике» в Токио за трофей сражались 13-я ракетка мира Белинда Бенчич (5) и 20-летняя чешка Линда Носкова (6), занимающая 17-е место в рейтинге WTA. Бенчич, олимпийская чемпионка Токио-2020, проделала гораздо более сложный путь к финалу. Швейцарская теннисистка выбила из турнирной сетки таких сильных соперниц, как Каролина Мухова и Софья Кенин, одержав над ними трёхсетовые победы. Что касается Носковой, то она провела лишь один полный матч, обыграв Маккартни Кесслер во втором круге (5:7, 6:3, 6:4). В первом круге Линда имела bye, в четвертьфинале Анна Калинская снялась при счёте 0:6, 0:1, а в полуфинале Елена Рыбакина не стала выходить на корт, выполнив задачу попадания на Итоговый чемпионат.

Бенчич уже в первом гейме отыграла все три брейк-пойнта, а потом уверенно держала подачу и в итоге забрала сет. После 2:2 швейцарка взяла четыре гейма подряд, сделав два брейка на этом отрезке, — 6:2 за 32 минуты.

Во второй партии Носкова смогла оказать более серьёзное сопротивление, однако и этого ей не хватило. Чешка в пятом гейме добралась до брейк-пойнтов, но упустила все пять шансов взять подачу соперницы; более того, впоследствии она не использовала ещё два брейк-пойнта. А Бенчич хватило одного брейка, сделанного в восьмом гейме. После этого она подала на титул — 6:2, 6:3 за 1 час 22 минуты.

Так Бенчич завоевала второй титул в сезоне и 10-й – в карьере. Швейцарка выиграла уже второй турнир после паузы в карьере, связанной с беременностью и рождением ребёнка, — после Абу-Даби-2025. Благодаря этой победе Белинда вернётся на 11-е место в рейтинге WTA. А Носкова, несмотря на поражение в финале, впервые в карьере станет 13-й ракеткой мира. Примечательно, что у Линды уже пять поражений в шести титульных матчах на уровне WTA. Призовые Бенчич и Носковой за этот турнир составили $ 164 тыс. и $ 101 тыс. соответственно.

Наконец, на турнире WTA-250 в Гуанчжоу (Китай) в финале играли 116-я ракетка мира Лулу Сун (Q) из Новой Зеландии и американка Энн Ли (2), 44-я ракетка мира. В первом сете Ли понадобилось целых шесть сетболов, чтобы забрать партию. Четыре из них она упустила в 10-м и 12-м геймах, когда принимала на сет, а ещё один — на тай-брейке. Там американка всё же дожала соперницу — 7:6 (8:6) за 1 час 6 минут. Вторая партия заняла в два раза меньше времени. Ли трижды брала чужую подачу, а сама отдала лишь один свой гейм и в восьмом гейме подала на титул — 7:6 (8:6), 6:2 за 1 час 42 минуты.

Ли завоевала второй титул в карьере — первый за четыре года, после Тенерифе-2021. Энн впервые в карьере станет 33-й ракеткой мира. Сун, несмотря на неудачу в финале, вернётся на 87-ю строчку. Американка как чемпионка турнира заработала $ 36 300 призовых, а новозеландка как финалистка — $ 21 484.

На следующей неделе пройдут три турнира категории WTA-250. В Гонконге, Цзюцзяне и Ченнае выступят 10 россиянок. А главным событием конца октября — начала ноября станет «Мастерс» в Париже, где выступят, в частности, Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Карлос Алькарас, Янник Синнер.