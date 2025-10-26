Эрика Андреева взяла долгожданный титул! А Оксана Селехметьева обеспечила дебют в топ-100

Анастасия Тихонова тоже завершила неделю с трофеем. А всего восемь россиян сыграли в финалах в воскресенье.

Какая неделя выдалась для молодых российских теннисистов на уровне ITF! В это воскресенье, 26 октября, сразу на восьми турнирах разных уровней – от W15 до WTA-125 – сразились наши спортсмены. В их числе – Эрика Андреева, Оксана Селехметьева и другие.

Стартовал день финалов с матча 18-летней россиянки Дарьи Егоровой (№710 в рейтинге) и 21-летней белоруски Дарьи Хомутянской (№549) на турнире серии W15 в Ташкенте. Егорова совсем недавно стала переходить во взрослый теннис, но и по юниорам она тоже заявляла о себе. Дарья выступала в основе юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос», а ещё в сезоне-2021 вместе с Миррой Андреевой и Алиной Корнеевой выиграла командный Кубок Европы среди теннисисток до 14 лет.

В прошлом году Егорова стала выступать на взрослых турнирах, взяла два титула в 2024-м, и ещё два – в 2025-м. До трофея в Ташкенте, увы, Дарья добраться так и не смогла – уступила со счётом 2:6, 2:6. Но турнир в Узбекистане стал для россиянки первым с апреля – полгода теннисистка пропустила из-за травмы.

Дарья Егорова Фото: Из личного архива Дарьи Егоровой

Ещё один финал с участием россиянки состоялся на турнире той же категории в Шарм-эль-Шейхе, где за титул поборолась 18-летняя Валерия Артемьева. Сейчас она стоит №1049 в мире.

На про-уровне Артемьева заиграла совсем недавно, весной прошлого года. Ни одного титула по взрослым Валерия пока не завоевала. В Египте пока тоже не удалось – она уступила 15-летней китаянке Синьрэн Сан (1:6, 0:6).

У парней на соревнованиях серии M15 в Хорватии за трофей поборолся Святослав Гулин (№387). Но 22-летний россиянин проиграл молодому боснийцу Андрею Недичу (№353) – 3:6, 1:6.

Не удалось завоевать титул и 24-летней Екатерине Рейнгольд (№317). Россиянка без потери сета прошла турнир серии W35 в Китае, однако в финале уступила украинке Катарине Завацкой (№407) – 5:7, 6:3, 2:6. При этом в текущем сезоне Рейнгольд уже выиграла три турнира ITF в одиночке. А ещё один – в паре с Еленой Приданкиной – на соревнованиях серии WTA-125 в Цзинане.

Не удалось в этот игровой день добраться до победы и Екатерине Хайрутдиновой (№617). 21-летняя россиянка, обучающаяся в американском университете, потерпела поражение от Франчески Пейс (№489) на турнире W35 в Нормане (штат Оклахома). Хотя во втором сете у Екатерины была возможность перевести матч в решающую партию — она вела 5:2 и упустила пять шансов одним ударом закрыть второй сет в свою пользу. Встреча завершилась на тай-брейке победой 20-летней итальянки — 6:3, 7:6 (7:5).

А вот Эрика Андреева (№334) чувствовала себя отлично на турнире W75 в Гамбурге! Россиянка не играла с Уимблдона – к тому моменту у неё накопилось девять поражений подряд и, вероятно, потревожила травма колена, которая дала о себе знать ещё в матче с Миррой в Штутгарте.

На прошлой неделе Андреева-старшая провела первый матч на турнире WTA-125 в Цзинане, в котором уступила Арине Родионовой. А в Гамбурге на W75 на этой неделе провела несколько убедительных поединков. В финале Эрика одолела 19-летнюю испанку Кайтлин Кеведо (№156) – 6:4, 6:2. И выиграла долгожданный титул – первый с турнира W15 в Шарм-эль-Шейхе четыре года назад. А ещё продвинулась в рейтинге на 71 позицию и заняла 263-ю строчку. Так и до квалификации на ТБШ недалеко!

На турнире такой же категории – W75 в Сагенее (Канада) – в финале приняла участие Анастасия Тихонова (№328). Её соперницей стала Виктория Грунчакова (№227). Словацкая теннисистка, кстати, шесть лет назад играла на уровне топ-50 WTA в одиночке, а в паре была №27 и даже взяла пять титулов. Но россиянка своей оппонентке не оставила ни шанса.

Тихонова одержала уверенную победу со счётом 6:3, 6:2 и завоевала первый одиночный титул с 2023 года! Всего их в активе у Анастасии теперь шесть. Эта победа позволила 24-летней россиянке вернуться в топ-300 и остановиться в рейтинге на 272-й позиции.

Анастасия Тихонова Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Крупнейший финал среди всех россиянок на этой неделе провела Оксана Селехметьева (№113). За второй титул на турнире WTA-125 россиянка сразилась с итальянкой Лукрецией Стефанини (№152). Девушки встречались дважды на уровне ITF – оба поединка пришлись на сезон-2021 и завершились победой россиянки.

Новая встреча исключением не стала. И оказалась невероятно быстрой – всего за 1 час 8 минут и со счётом 6:1, 6:1 Селехметьева переиграла Стефанини. Благодаря этой победе Оксана уже в понедельник дебютирует в топ-100 и займёт 96-е место. Она станет 11-й россиянкой в первой сотне рейтинга WTA!

А на следующей неделе несколько молодых россиянок сразятся в основе турниров серии WTA-250. Татьяна Прозорова, Полина Яценко и Алина Чараева сыграют в Ченнае; Анна Калинская, Камилла Рахимова и Кристиана Сидорова выступят в Гонконге; Алина Корнеева, Анастасия Захарова, Полина Кудерметова, Анна Блинкова и Елена Приданкина сразятся в Цзюцзяне.

