Синнер показал новую девушку после триумфа в Вене. Красотка была в финале «Мисс Вселенная»

Янник перестал скрывать отношения с известной датской моделью Лайлой Хасанович, которая ушла к нему от сына Шумахера.

Вторая ракетка мира Янник Синнер обыграл Александра Зверева (3:6, 6:3, 7:5) в финале «пятисотника» в Вене. Янник добыл 21-ю подряд победу на крытом харде и завоевал свой четвёртый титул в сезоне.

Синнер в отличном настроении поедет на «Мастерс» в Париже, где постарается продолжить ударный отрезок на своём любимом покрытии.

Церемония награждения после финала в Вене, как обычно, включала шаблонные речи теннисистов с благодарностью организаторам и поздравлениями в адрес друг друга, но было в ней нечто особенное. Синнер публично подтвердил, что встречается с датской моделью Лайлой Хасанович.

«Обращаюсь ко всем, кто находится здесь – семье, моей девушке, друзьям, всей моей команде, и к тем, кто смотрит дома. Огромное спасибо за поддержку», — сказал Янник во время речи.

Лайла Хасанович рядом с матерью Янника Синнера на трибунах в Вене Фото: Кадр из трансляции

Информация об отношениях Синнера и Хасанович появилась ещё в начале лета, но теннисист и модель предпочитали хранить молчание по этому поводу. В апреле Лайла рассталась с Миком Шумахером – сыном легендарного гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Янник искал новую пару с начала года, когда предположительно расстался с российской теннисисткой Анной Калинской. Его видели в компании модели Лары Лието, но ничего серьёзного из этого не вышло.

Вскоре у Синнера сложились отношения с Лайлой Хасанович. Спешить с их подтверждением итальянец не стал. Датскую модель видели на его матчах во время «Ролан Гаррос», Уимблдона и US Open, однако объявить о романе Янник решил только в Вене, где Хасанович сидела на трибунах прямо рядом с его родителями — Ханспетером и Зиглиндой.

25-летняя Хасанович – популярная в Дании модель с боснийскими корнями. Она выходила в финал конкурса «Мисс Вселенная» от страны. Лайла живёт в Копенгагене и активно работает в модной индустрии, на её аккаунт в соцсетях подписано 392 тысячи человек.

С 2020 года Лайла встречалась с футболистом сборной Дании Йонасом Виндом, после чего три года состояла в отношениях с гонщиком Миком Шумахером. Всё выглядело очень серьёзно и шло к свадьбе. Модель была допущена в «ближний круг» семьи Шумахеров. Она стала единственной девушкой Мика, которая лично навещала его отца Михаэля после трагедии.

Лайла Хасанович ранее встречалась с Миком Шумахером Фото: Hoch Zwei/ZUMA/ТАСС

После неожиданного разрыва в апреле 2025 года Хасанович и Шумахер удалили все совместные публикации в соцсетях и отписались друг от друга. Позднее оба зарегистрировались в закрытом приложении для знакомств, доступном только для знаменитостей и медийных персон. Возможно, именно таким образом Лайла познакомилась с Янником Синнером.

Как долго продлится роман Синнера с Хасанович? Сказать сложно, но публичное объявление об отношениях свидетельствует о серьёзности намерений Янника и Лайлы. Они присматривались друг к другу в течение нескольких месяцев, после чего перестали бояться публичности. Хасанович наверняка поедет поддерживать Синнера на «Мастерс» в Париже, а затем и на Итоговый турнир ATP в Турине, после чего возлюбленные смогут насладиться небольшим отпуском перед стартом теннисного сезона-2026.