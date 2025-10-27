Медведев, Рублёв и Хачанов ещё бьются за Итоговый — однако есть «но». Рейтинговые расклады

В женском туре борьба за места на Итоговом чемпионате уже завершилась – увы, не в пользу россиянок, но хотя бы Мирра Андреева и Екатерина Александрова получили статус первой и второй запасных в одиночном разряде. Кроме того, Мирра в паре с Дианой Шнайдер, а также Вероника Кудерметова с Элисе Мертенс сыграют в Эр-Рияде (женский Итоговый второй год подряд проходит именно там) в паре.

У мужчин же наступила решающая неделя Чемпионской гонки. Правда, после «Мастерса» в Париже, который стартовал в понедельник, 27 октября, и даёт до 1000 очков в рейтинге (чемпиону), состоятся ещё два турнира ATP-250 (Афины, заменившие Белград, и Метц), но они на отбор в Турин, где проводится мужской Итоговый, существенно не повлияют, поскольку дают намного меньше очков (соответственно по 250 для победителей).

Расклад в гонке на данный момент таков, что повлиять на расстановку сил внутри топ-8 по итогам Парижа могут только два теннисиста, не входящих в неё – Феликс Оже-Альяссим и Каспер Рууд. У идущего восьмым Лоренцо Музетти 3685 очков (с учётом добавки минимальных 10 очков за Париж – столько он получит, если проиграет стартовый матч), и меньше чем на 1000 очков из играющих на этом «Мастерсе» теннисистов от него отстают только два уже упомянутых спортсмена. Джек Дрейпер гипотетически тоже боролся бы за Итоговый, однако британец, занимающий сейчас в Чемпионской гонке 10-ю строчку, достаточно давно закончил сезон из-за травмы. Та же участь недавно постигла и Хольгера Руне, который надолго выбыл из строя, порвав ахилл.

Однако в теннисном мире уже не первый месяц ходят слухи, согласно которым Новак Джокович не поедет в Турин. Здоровье серба не идеально, у него были проблемы и на «Мастерсе» в Шанхае, и на выставочном «Шлеме шести королей», где он не доиграл матч за третье место с Тейлором Фрицем – правда, этот поединок не даёт вообще ничего, так что мотивация теннисистов участвовать именно в нём сомнительна. Вероятно, саудовским шейхам стоит проработать этот вопрос – ведь сейчас все шесть участников гарантированно получают по $ 1,5 млн, и только чемпион увеличивает эту сумму аж до $ 6 млн. Соответственно, уступившие в полуфиналах лишаются шансов бороться за главный приз и проводят дополнительный поединок, в котором победитель получает ровно то же самое, что и проигравший.

Но вернёмся к Джоковичу и борьбе за Турин. С Парижа Новак уже снялся, хотя планирует сыграть на следующей неделе в Афинах. Это объяснимо – лицензия на турнир принадлежит его семье, просто в этом году соревнования переехали из Белграда в столицу Греции по политическим причинам. Новак поддержал протестующих и тем самым фактически встал в оппозицию к сербской власти, за чем в итоге и последовало решение как о переносе турнира в Афины, так и о переезде самого Джоковича с семьёй в Грецию. А вот будут ли у Новака желание, мотивация и силы сразу после Афин лететь в Турин – большой вопрос. Серб не делал никаких официальных заявлений на этот счёт, однако, как говорится, дыма без огня (обычно) не бывает. Рекорд по количеству титулов на Итоговом турнире (семь против шести у Роджера Федерера) Джокович уже установил, и едва ли сейчас этот старт для него важнее возможности сберечь силы на будущие сезоны и просто провести время с семьёй.

И если мы виртуально выносим Новака за скобки, то последним проходным местом в Турин в Чемпионской гонке становится уже не восьмое, а девятое. Его сейчас занимает Оже-Альяссим, набравший 3205 очков. Феликс вроде бы набрал отличный ход, после четвертьфинала Шанхая выиграл ATP-250 в Брюсселе, но не смог доиграть четвертьфинал Базеля с Хауме Мунаром. Кстати, идущий в гонке 11-м Рууд тоже снялся по ходу своего четвертьфинального поединка в Базеле, а вообще отказами там завершились три из четырёх матчей этой стадии. В ситуации, когда каждое очко на счету, сложно предположить, что Феликс и Каспер могли отказаться продолжать борьбу просто потому, что решили поберечь себя перед Парижем. Насколько серьёзны их проблемы со здоровьем – неясно, однако едва ли на «Мастерсе» они будут на пике формы.

Феликс Оже-Альяссим Фото: Daniela Porcelli/Sports Press Photo/Getty Images

Виртуальный отказ Джоковича, конечно, расширяет пул претендентов на Турин – причём значительно. При таком раскладе шансы, помимо Оже-Альяссима и Рууда, сохраняют ещё Даниил Медведев, Алехандро Давидович-Фокина, Александр Бублик, Андрей Рублёв, Иржи Легечка и Карен Хачанов. У Даниила на 340 очков больше, чем у Карена, так что вероятность заскочить в последний вагон у этой шестёрки, конечно, очень разная. Так, если Феликс хотя бы один матч выиграет, то Карен уже потеряет даже теоретически шансы обогнать его в гонке по итогам Парижа. Понятно, что в любом случае самому Хачанову необходимо завоевать здесь титул, повторив свой успех 2018 года, чтобы оказаться впереди канадца – даже если тот сразу вылетит.

Медведев и Давидович-Фокина – единственные из этой шестёрки, кому может хватить финала, чтобы обогнать Оже-Альяссима. Для этого тоже нужно, чтобы Феликс сразу вылетел (либо вовсе снялся с турнира). Кстати, первый соперник канадца – прошедший квалификацию Франсиско Комесанья, и, если травма Феликса не слишком серьёзна, едва ли аргентинец будет претендовать на победу в этом матче. Остальной четвёрке точно нужно выигрывать «Мастерс», и сказать про это во много раз проще, чем сделать. Ведь в турнире участвуют и Алькарас, и Синнер, и Зверев – и никто из них точно не собирается играть вполноги на решающих стадиях просто потому, что сопернику потенциально будут нужнее очки для квалификации в Турин.

Положение в Чемпионской гонке ATP. Рейтинг на 27 октября

№ +/- Теннисист Очки Турниров сыграно 5 Фриц 3845 22 6 Шелтон 3780 22 7 де Минор 3745 22 8 Музетти 3685 19 9 Оже-Альяссим 3205 25 10 Дрейпер X (не играет) 2990 11 11 Рууд 2835 20 12 Руне X (не играет) 2590 19 13 Медведев 2570 23 14 +3 Давидович-Фокина 2545 25 15 Бублик 2480 27 16 -2 Рублёв 2430 26 17 -1 Легечка 2325 22 18 -1 Хачанов 2230 22

Давайте также выделим, до какой стадии должен дойти Оже-Альяссим, чтобы лишить преследователей шансов обогнать себя по итогам турнира даже при завоевании титула. Про Хачанова мы уже говорили, что он потеряет шансы в случае одной победы Феликса. Если канадец дойдёт до четвертьфинала, то точно «отвалится» и Легечка – у него тогда будет 3395 очков, а Иржи может набрать максимум 3315. А если канадский теннисист выйдет в полуфинал, то шансов лишатся все шестеро, включая Медведева. Правда, уже в третьем круге Феликсу «светит» матч с Каспером Руудом, а в четвертьфинале он идёт на Карлоса Алькараса, так что полуфинал для него тоже выглядит очень непростой задачей.

Что касается Афин и Метца, то в заявочных списках на эти турниры из претендентов на Итоговый значатся Хачанов с Меншиком (Греция) и Оже-Альяссим с Бубликом (Франция). Понятно, что при необходимости кто-то может запросить уайлд-кард, но сомнительно, что это будет делать тот же Медведев. Даниил и так играет в Париже шестую неделю подряд, а если ещё выступить в Афинах или Метце и благодаря этому отобраться в Турин, то получится восемь турниров кряду — а это слишком много, отдыхать тоже нужно.