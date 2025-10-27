Готов бросить вызов Алькарасу и Синнеру? 19-летний бразилец взял первый титул на ATP-500

В 2025 год 19-летний бразилец Жоао Фонсека ярко ворвался после победы на молодёжном Итоговом турнире, а 26 октября он выиграл свой первый «пятисотник» на уровне ATP. Теннисные паблики в социальных сетях активно заявляют: «Звезда родилась. Запомните его имя. Будущее – это Жоао». Рассказываем про феноменального тинейджера, который готов составить конкуренцию Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу.

Жоао начал прошлый сезон за пределами топ-700 рейтинга ATP, а завершил 2024 год на 145-й позиции, отыграв почти 600 мест. Уже в 2025-м юный спортсмен стал чемпионом «челленджера» в Канберре, а затем успешно прошёл квалификацию на австралийском ТБШ. Таким образом, Фонсека стал первым с 2006 года тинейджером из стран Южной Америки, которому удалось пройти квалификацию на турнире «Большого шлема». К дебютному выступлению на ТБШ быстро прогрессирующий Жоао подходил с серией из 13 побед.

Первой сенсацией бразильца стала победа над восьмой ракеткой мира Андреем Рублёвым в стартовом круге Australian Open. Дальше второго круга Фонсека не прошёл, однако на следующем турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе завоевал титул, который стал для него первым на взрослом уровне.

Благодаря победе в столице Аргентины Жоао добился сразу нескольких важных достижений.

Стал самым молодым южноамериканцем с 1990 года, выигравшим турнир ATP.

Стал пятым теннисистом с 2001 года, который выиграл у четырёх соперников из Аргентины на пути к победе на турнире в столице страны Буэнос-Айресе (после Рафаэля Надаля, Гильермо Кории, Хуана Монако и Николаса Альмагро).

Стал первым теннисистом 2006 года рождения, кому удалось добраться до финала и взять титул.

Вошёл в четвёрку самых молодых чемпионов ATP в XXI веке — следом за Карлосом Алькарасом, Кеем Нисикори и Надалем.

Жоао Фонсека после победы в Буэнос-Айресе-2025 Фото: Marina Espeche/NurPhoto via Getty Images

«У Фонсеки не по годам фундаментальная игра. Очень хорошая подача, не столько по скорости, сколько по вариативности и по тому, как он направляет мяч в разные точки. Очень хороший второй удар после подачи. Двигается хорошо. Очень приличный и активный удар справа. Если говорить о его сильных качествах, то их довольно много. Для такого возраста слишком фундаментальная игра. Это создаёт предпосылки для его быстрого движения вперёд. Но в теннисе, как и в любом другом индивидуальном виде спорта, что-то прогнозировать наперёд сложно. Понятно, что все уже ему прочат место в топ-10, номера один в мире. Я бы поостерёгся. Слишком много факторов и внутри корта, и вне его влияют на происходящее. Поэтому прогнозировать скорость продвижения наверх, куда он дойдёт, не стал бы», — вот так в своё время прокомментировал успехи спортсмена заслуженный тренер России Борис Собкин.

На протяжении года Жоао продолжал обыгрывать теннисистов из первой тридцатки, в то время как сам находился за пределами топ-50. Помимо Андрея Рублёва (8) и Франсиско Серундоло (31), на его счету успешные поединки с Уго Умбером (14), Хубертом Хуркачем (28), Денисом Шаповаловым (26), Якубом Меншиком (19) и Алехандро Давидович-Фокиной (20).

Шаповалова, Меншика и Давидович-Фокину он обошёл на пути к титулу ATP-500 в Базеле, который завоевал в это воскресенье, 26 октября. Якуб с матча второго круга с Фонсекой снялся ещё до начала, а в следующем круге Денис, уступая по ходу встречи 6:3, 3:6, 1:4 в третьем сете, тоже не смог продолжить играть. С Алехандро Жоао сражался в финале, однако у испанца так и не получилось навязать борьбу. Юный теннисист победил со счётом 6:3, 6:4, в то время как Давидович-Фокина не смог оказаться сильнее соперника в своём уже пятом финале на уровне ATP. После матча он обратился к бразильцу со словами: «Сегодня ты показал невероятный теннис. Ты само воплощение этого вида спорта. Тебя точно ждёт блестящее будущее. Ты, несомненно, станешь следующим Ноле (Новаком Джоковичем. — Прим. «Чемпионата»), кто победит Карлоса и Янника».

Так Фонсека завоевал второй титул в сезоне и в карьере. «Пятисотник» в Швейцарии — пока главный его трофей. Жоао впервые стал 28-й ракеткой мира.

Также теперь он второй самый молодой чемпион Базеля в истории — после Джима Курье в 1989 году. И первый бразилец, завоевавший титул не ниже уровня ATP-500 (либо эквивалентного ему), после знаменитого Густаво Куэртена, который в 2001 году стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати. За титул в этом швейцарском городе Жоао заработал € 471 825 призовых, а его соперник, остановившийся в шаге от трофея, — € 253 875.

Жоао Фонсека после победы на турнире в Базеле-2025 Фото: Zuma/TASS

Бразильский теннисист — победитель одного юниорского ТБШ в одиночном разряде (US Open – 2023) и бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге ITF. Любопытно, что в детстве Фонсека занимался не только теннисом, но и футболом, а также уделял время джиу-джитсу и дзюдо. Кристиано Фонсека, его отец, довольно быстро понял, что у сына огромный потенциал. «Когда ему было два года, мы думали: этот мальчик не такой, как все. Помню, как приехал мой учитель йоги, стал играть с Жоао в мяч и сказал мне: «Этот мальчик другой. Рефлексы у него другие, а координация лучше, чем у обычного человека». Уже в его раннем возрасте мы поняли, что он не такой, как все», — сказал он.

На взрослом Итоговом Жоао выступал в качестве спарринг-партнёра на тренировках таких игроков, как Янник Синнер, Карлос Алькарас и Даниил Медведев. «То были особенные две недели. Это потрясающий опыт, который мы получили, находясь рядом с этими парнями, топ-8 в мире, и узнав их как следует. Увидеть их предматчевую подготовку, разминку… Все они очень классные. А тренировки – просто невероятные. Можно увидеть уровень, на котором мечтаешь играть», — говорил юный бразилец.

Талант Фонсеки отмечают многие топовые теннисисты, в том числе и Алькарас с Синнером. «Что я могу сказать? Просто невероятно. То, как он сыграл свой первый матч на «Большом шлеме» против игрока топ-10, невероятно. Как он подготовился и справился с нервами в поединке – это фантастика. Это тот парень, с которым надо быть осторожнее. Он выиграет «Шлем». Сейчас только начало года, и он пока просто выиграл матч на «Большом шлеме», но он будет чемпионом. Мы увидим, что Жоао Фонсека очень скоро станет топом», — заявил тогда Карлос.

А Янник в разговоре с изданием Punto de Break заметил, что бразилец уже вполне зрелый спортсмен: «У Жоао невероятный талант, он особенный игрок. Я играл с ним несколько лет назад, такие игроки сразу выделяются. Я желаю ему всего наилучшего, он хороший человек, молодой, но уже зрелый как физически, так и ментально».

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев тоже пророчит Жоао большое будущее: «Он мне очень нравится и как игрок, и как личность. Он наверняка попадёт в топ-10 или топ-5, но ничего не происходит в одночасье. Это случится не сейчас и не завтра», — приводит слова Зверева Bola Amarela.

А 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович тепло высказался о перспективах спортсмена: «Я следил за его развитием. Мне нравится, как он играет в важные моменты. Мужественный, очень чисто бьющий, универсальный игрок. Я поклонник его игры, наблюдал за ним ещё в прошлом году. Кажется, в одном из своих интервью для ATP я говорил, что вижу в его теннисе что-то от своей игры, особенно когда я был в его возрасте. Ты бесстрашно идёшь на удары, показывая, на что ты способен.

У него определённо есть всё необходимое [в игре]. Он показал это вчера вечером на большом корте, что он готов пойти очень далеко. Без сомнения, у него светлое будущее, если он продолжит в том же духе», — сказал Джокович.

Сам Фонсека говорит, что просто хочет играть в теннис, потихоньку идя к своей большой мечте — стать лучшим: «Я мечтаю играть в туре – в настоящем туре, где играют ребята из топ-50. «Мастерсы», турниры ATP 500, 250. Я хочу, чтобы это стало моей жизнью. Конечно, я хочу быть №1, выигрывать «Шлемы», титулы. Но мечтаю я просто о том, чтобы играть в теннис – и мечта сбывается. Иногда я это проговариваю – это же действительно мечта. Я не говорю, что точно стану №1, но я работаю, чтобы этого достичь. Может получиться, может не получиться. Но это моя мечта, и я очень много работаю».