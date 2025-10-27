Последний рывок Медведева на Итоговый чемпионат ATP. Расписание турниров ноября

Теннисный тур вышел на финишную прямую. В ноябре состоится последний турнир серии «Мастерс» — в Париже, а также Итоговые чемпионаты ATP и WTA в Турине и Эр-Рияде. Кроме того, пройдёт финальная восьмёрка в Кубке Дэвиса. Где же сыграют ведущие теннисисты мира?

ATP Masters 1000. Париж (Франция). 27 октября — 2 ноября

Хард, помещение.

Топ-участники: Карлос Алькарас (первая ракетка мира на дату заявки на турнир), Янник Синнер (2), Александр Зверев (3), Тейлор Фриц (4), Бен Шелтон (6), Алекс де Минор (7), Лоренцо Музетти (9), Карен Хачанов (10), Андрей Рублёв (14), Даниил Медведев (18).

Полный заявочный лист.

«Мастерс» в Париже появился в календаре ATP-тура в 1969 году. Рекордсменом по количеству титулов тут является Новак Джокович – семь. Несколько раз в столице Франции отличались и россияне – Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Карен Хачанов (2018), Даниил Медведев (2020). До финала также доходили Евгений Кафельников (1996, 2001), те же Сафин (1999) и Медведев (2021). В нынешнем году в заявке значатся три россиянина – Медведев, Хачанов и Андрей Рублёв. Отметим, что впервые за многие десятилетия соревнования с привычного стадиона в Берси перебрались в деловой парижский пригород Дефанс на новую комфортабельную арену.

WTA-250. Гонконг (Гонконг). 27 октября — 2 ноября

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Белинда Бенчич (16/WC), Виктория Мбоко (23), Лейла Фернандес (25), Софья Кенин (26), Анна Калинская (29), Майя Джойнт (36), Эмилиана Аранго (50), Кэти Бултер (54), Камилла Рахимова (89), Кристина Сидорова (535/Q).

Полный заявочный лист.

Чемпионская гонка WTA завершена. Три турнира категории 250, проходящие на стыке октября и ноября, закончатся уже после старта Эр-Рияда, поэтому это отличный шанс проявить себя тем, кто пока далёк от топ-10. Женский турнир в Гонконге появился в 1980 году, а потом после нескольких перерывов возобновился в 2014-м. Чемпионкой-2017 была россиянка Анастасия Павлюченкова. В 2019-м соревнования не состоялись из-за протестов в городе, а в 2020-2022 годах – из-за ковида. В 2023-м победила Лейла Фернандес, а в следующем сезоне – Диана Шнайдер. В нынешнем розыгрыше сетку возглавила Белинда Бенчич. В числе участниц оказались и россиянки – Анна Калинская, Камилла Рахимова и Кристина Сидорова, впервые пробившаяся из квалификации в основу турнира WTA.

WTA-250. Цзюцзян (Китай). 27 октября — 2 ноября

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Энн Ли (47), Алисия Паркс (60), Юлия Путинцева (63), Виктория Голубич (70), Анна Блинкова (71), Полина Кудерметова (76), Камила Осорио (83), Юлия Стародубцева (86), Анастасия Захарова (87), Алина Корнеева (191/LD), Елена Приданкина (202/LL).

Полный заявочный лист.

Турнир в Наньчане появился в календаре WTA-тура в 2016-м. А с 2024 года он разыгрывается в Цзюцзяне. Чемпионкой на новом месте стала Виктория Голубич. В сетке-2025 оказались сразу пять россиянок – Анна Блинкова, Полина Кудерметова, Анастасия Захарова, Алина Корнеева и Елена Приданкина. Но две из них уже сошли с дистанции – Кудерметова и Корнеева.

WTA-250. Ченнай (Индия). 27 октября — 2 ноября

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Донна Векич (69), Франческа Джонс (72), Лючия Бронцетти (73), Зейнеп Сёнмез (82), Кимберли Биррелл (85), Леолия Жанжан (93), Диан Парри (101), Джаниче Чен (102), Алина Чараева (142), Татьяна Прозорова (185), Полина Яценко (190).

Полный заявочный лист.

Турнир в Индии периодически то появляется, то пропадает в WTA-туре. С 2003-го по 2005-й он проводился в Хайдарабаде, в 2006-2008-м – в Бангалоре. В 2022-м турнир состоялся в Ченнае, и чемпионкой тогда стала Линда Фрухвиртова. И вот в 2025-м это соревнование снова оказалось в календаре. В сетке оказалось сразу три россиянки – Татьяна Прозорова, Алина Чараева и Полина Яценко. Причём последняя дебютирует на уровне WTA-тура, а дебют Чараевой состоялся неделей ранее – она пробилась в основу Токио через квалификации. Сейчас девушки в первом круге сыграют друг с другом, так что у кого-то из них будет ещё и первая победа.

WTA Finals. Итоговый чемпионат WTA. Эр-Рияд (Саудовская Аравия). 1-8 ноября

Хард, помещение.

Список участниц: Арина Соболенко (1), Ига Швёнтек (2), Кори Гауфф (3), Аманда Анисимова (4), Джессика Пегула (5), Елена Рыбакина (6), Мэдисон Киз (7), Жасмин Паолини (8).

Запасные – Мирра Андреева (9), Екатерина Александрова (10).

Полный заявочный лист.

Итоговый чемпионат WTA разыгрывается с 1972 года, и с тех пор он сменил более десятка городов и почти столько же стран. С 2019-го был подписан 10-летний контракт с Шэньчжэнем (Китай). Но в новом месте успели определить чемпионку только один раз. В 2020-м турнир был пропущен из-за ковида, а затем соревнования временно проводили в Гвадалахаре (2021), Форт-Уэрте (2022) и Канкуне (2023). С 2024-го был подписан трёхлетний контракт с Эр-Риядом (Саудовская Аравия). В восьмёрку сильнейших уже несколько лет не может пробиться ни одна россиянка, однако в этом сезоне обе запасных представляют как раз Россию – Мирра Андреева и Екатерина Александрова.

ATP-250. Афины (Греция). 2-8 ноября

Хард, помещение.

Топ-участники: Новак Джокович (5), Карен Хачанов (10), Иржи Легечка (19), Стефанос Циципас (25), Лучано Дардери (29), Брэндон Накашима (32), Александр Мюллер (39), Алексей Попырин (40).

Полный заявочный лист.

Турнир занял место соревнования в Белграде, права на которое принадлежат семье Новака Джоковича. Сам знаменитый серб числится среди участников, хотя место в календаре максимально неудобное для Итогового чемпионата ATP. Заявился туда и Карен Хачанов. Правда, как он сказал, многое будет зависеть от выступления в Париже.

ATP-250. Метц (Франция). 2-8 ноября

Хард, помещение.

Топ-участники: Феликс Оже-Альяссим (13), Александр Бублик (17), Флавио Коболли (22), Уго Умбер (26), Таллон Грикспор (31), Кэмерон Норри (33), Габриэль Диалло (35), Лёнер Тьен (36).

Полный заявочный лист.

Турнир в Метце появился в 2003 году, а чемпионом среди прочих становился и россиянин Дмитрий Турсунов (2008). В розыгрыше-2023 до финала добрался Александр Шевченко, позднее перешедший под флаг Казахстана. А чемпионом тогда стал француз Уго Умбер. Действующим победителем является ещё один местный теннисист – Бенжамен Бонзи. По несчастному совпадению – оба снялись с «Мастерса» в Париже из-за травм. Не исключено, что снимутся с турнира и лидеры заявочного списка – Феликс Оже-Альяссим и Александр Бублик, ведущие борьбу за попадание на Итоговый чемпионат в Турине.

ATP Finals. Итоговый чемпионат ATP. Турин (Италия). 9-16 ноября

Хард, помещение.

Список участников: Янник Синнер, Карлос Алькарас, Новак Джокович, Александр Зверев.

Полный заявочный лист.

Итоговый чемпионат ATP проводится с 1970 года. Как и у женщин, он за эти 50 с лишним лет переезжал в множество городов. С 2021-го соревнования разыгрываются в Турине. Рекордсменом по количеству титулов является Новак Джокович – семь. Шесть побед было у Роджера Федерера, по пять – у Ивана Лендла и Пита Сампраса. Отличались на Итоговом и россияне – Николай Давыденко (2009) и Даниил Медведев (2020), а до финала доходили Евгений Кафельников (1997) и те же Давыденко (2008) с Медведевым (2021). Перед стартом «Мастерса» в Париже-2024 пока определилась лишь половина участников нынешнего розыгрыша Итогового чемпионата ATP – Янник Синнер, Карлос Алькарас, Новак Джокович и Александр Зверев. Но, по некоторым сведениям, серб не хочет ехать в этом году в Турин, что в данном случае сделает проходным на Итоговый не только восьмое место в Чемпионской гонке ATP, но и девятое. Шансы на него остаются и у Даниила Медведева.

Кубок Дэвиса. Финал-8. Болонья (Италия). 18-23 ноября

Хард, помещение.

Список участников: Италия (хозяин, чемпион-2024), Германия, Франция, Чехия, Австрия, Бельгия, Испания, Аргентина.

Кубок Дэвиса разыгрывается с 1900 года. За это время среди прочих трижды отличилась и сборная России (2002, 2006, 2021). Напомним, с розыгрыша-2022 россияне и белорусы отстранены от всех командных соревнований в теннисе. В этом году в «Финал Восьми» без отбора попали только итальянцы – как хозяева этого турнира и действующие чемпионы. Прошлогодние финалисты нидерландцы начали отбор со второго круга и проиграли сразу аргентинцам. Южноамериканцы, как и другие пять участников прошлогоднего «Финала Восьми», участвовали в двухэтапном отборе. В итоге состав восьмёрки обновился наполовину. Места сохранили только Италия, Испания, Германия и Аргентина. Традиционно за свои сборные стараются выступать все сильнейшие теннисисты. Однако лидер итальянцев Янник Синнер отказался в этом году от защиты титула, чем вызвал шквал недовольства у себя на родине.