«Какие будут дальше турниры — решим по ходу». Рублёв — после успешного старта в Париже

В столице Франции в понедельник стартовали матчи основной сетки заключительного турнира категории ATP Masters 1000 в этом сезоне. Все трое участников турнира от России — Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв — вошли в посев, но не попали в топ-8, поэтому начинают соревнования с первого круга. Отметим, что розыгрыш-2025 — исторический: в этом году престижный турнир впервые за многие десятилетия сменил прописку, переехав с «Аккор Арены» в районе Берси на стадион «Пари-Ла-Дефанс» в коммуне Нантер.

В первом поединке Андрей Рублёв встречался с квалифаером Джейкобом Фирнли из Великобритании. Россиянин уверенно победил в двух сетах — 6:1, 6:4 за 1 час 19 минут и прервал серию из пяти поражений, которая длилась ещё с августа. Корреспондент «Чемпионата» пообщалась с Андреем до матча о том, как он ощущает себя на новом месте, а также после встречи — о его впечатлениях после старта.

– Андрей, как вам новая арена? Нравится?

– По сравнению с тем, что было, да, намного лучше.

– Потому что она просторнее?

– Нет, потому что наконец-то плюс-минус одинаковые условия на всех кортах. Если на старой арене был только классный центральный корт… Да, он там красивый, большой и так далее, но это всё. Дальше другие матчевые корты — такие, как будто ты играешь в бункере – маленькие потолки, маленькие забеги, всё маленькое, совсем другой звук от мяча из-за того, что в другом зале играешь. На тренировочных кортах нельзя было тренироваться, только если у тебя был матч, то ты мог там разминаться. Где-то вообще «дутики» были, где совсем другой звук от того, как ты бьёшь по мячику. И дальше пара тренировочных клубов были разбросаны в разных местах — причём по одному корту, то есть не было какой-то скученности и правильной последовательности. Здесь всё вместе, под одной крышей, есть классный центральный корт, дальше – второй, третий корт точно такие же, потому что это тот же зал, те же размеры потолков, те же забеги. Сейчас хотя бы можно сказать, что да, это действительно «Мастерс».

Плюс, если ты играешь в этот день, ты можешь также размяться здесь на тренировочных кортах, то есть это те же самые условия и хороший тренировочный клуб для игроков, кто не играет в эти дни матчи, где всё в одном месте. Ты спокойно там тренируешься. Это хороший большой клуб, тут много места.

– А что насчёт скорости кортов? Кажется, даже Алькарас назвал их медленными. Сегодня на тренировке услышала, как Даня Медведев и Саша Бублик жаловались, что ужасно медленно.

– Не знаю, надо сыграть матч, чтобы понять, потому что, когда я тренировался, для меня они были не особо медленные. Они всё равно быстроваты для меня, но, пока поединок не сыграешь, ты по-настоящему не поймёшь, потому что, когда там на адреналине, нервы и так далее, совсем по-другому всё воспринимается. Со стороны кажется, что медленно как будто, однако когда начинаешь играть, то уже не такие медленные.

– Что думаете по новому «Мастерсу» в Саудовской Аравии? Это хорошо, так как появится дополнительный большой турнир, или из-за довольно загруженного календаря это выглядит для вас пугающе?

– Да ничего я не думаю по этому поводу (улыбается). Там же взаимные условия: чтобы провести «Мастерс», Саудовская Аравия будет выделять большую сумму на развитие тенниса, которая уйдёт как в призовые, так и в бонус в конце года игрокам, на развитие новых стадионов на каких-то турнирах, где не хватает кортов. То есть, с одной стороны, да, есть плюсы, что будет какое-то ещё развитие, будут дополнительные финансы. С другой стороны, понятное дело, есть какие-то минусы, что будет дополнительный турнир. Непонятно, когда он будет. Всё это более скомканно, но всегда есть свои плюсы и минусы.

– У вас есть ощущение, что интерес к теннису в России сейчас на очень высоком уровне, что медийно всё стало освещаться лучше и больше? Рилсы с теннисистами залетают в соцсетях, ваши матчи комментируют футболисты и рэперы, мастер-классы собирают толпы людей. Или вы этого не замечаете, будучи игроками?

– Я не замечаю, так как не особо слежу и не погружён в это, немного в соцсетях вижу. Возможно, из-за того, что сейчас у нас все спортивные события только внутри России, за рубежом мало что есть, мало кто играет. Теннис – это один из тех видов спорта, который остался за рубежом, это во-первых. И плюс внутри страны, мне кажется, пытаются всё по максимуму как-то разнообразить, лишний раз интерес повысить, иначе это может всё полностью загнуться. Поэтому появляются всякие медиабаскетбол, медиафутбол, уже даже медиатеннис был. Падел очень сильно развиваться стал. И, конечно, за счёт этого всего, мне кажется, и интерес к теннису тоже подскакивает. Какой-то интерес в пространстве медиа к спорту стал появляться в России. И, конечно, те виды спорта, где спортсмены могут представлять свою страну за рубежом, привлекают внимание.

В стартовом поединке в Париже Рублёв прервал серию поражений из пяти встреч, по сути, Андрей «пропустил» всю азиатскую серию. Россиянин рассказал о победе над Джейкобом Фирнли в послематчевом интервью на корте.

— Это первая победа за долгое время, с Открытого чемпионата США. Уверена, что это вас радует. Но что порадовало больше всего?

— Что касается сегодняшнего выступления, прежде всего хочу сказать, что у меня был отличный соперник, он умеет играть действительно хорошо, победил в неплохих матчах в этом году, а я смог немного прибавить и сыграть уверенно, особенно, как вы сказали, после затяжного периода без побед. Победить в таком матче на харде — это хорошее чувство.

Далее наш теннисист ответил ещё на несколько вопросов «Чемпионата».

– Андрей, поздравляем с победой. Какие ощущения от покрытия после матча?

– Хорошее покрытие, где можно играть. Оно и не быстрое, и я бы не сказал, что безумно медленное. Покрытие хорошее, которое, как мне кажется, должно быть. Теннис — всё-таки игровой вид спорта, где используются тактики, где важна физика, где важно твоё мышление. Тут плюс-минус должны быть такие корты, иначе, когда быстрые корты, там ни тактики, ничего нет — думать не надо, кто лучше. Даже не кто лучше, а просто кто в этот день подал и ударил два удара, больше попал не думая. Иногда у меня такое тоже прокатывало, и мне помогали такие условия. Когда были очень быстрые покрытия, я побеждал, потому что я не был готов играть. И как раз то, что в два удара можно было бить, у меня получалось выиграть турнир. Но это не тот теннис, ради которого ты тренируешься, в который хочется, наверное, играть и видеть.

– Ваш следующий соперник Лёнер Тьен в этом году был на слуху у российских болельщиков, в основном из-за матчей с Даниилом Медведевым. Но вы тоже уже дважды играли в сезоне. Какие ожидания от этого матча? Может быть, спросите совета у Дани, который с ним недавно играл.

– Никаких ожиданий. Что спрашивать, я и сам с ним играл два раза.

– Вы недавно говорили, что сейчас лучше проиграть несколько матчей подряд, но постараться изменить стиль игры, чем продолжать делать то, что уже не работает. Вы долго шли к этому или осознание пришло резко, как по щелчку?

– Да всё вместе, и сам где-то, наверное, понимал, и Марат многое тоже дал понять — всё вместе.

– Марат продолжит ездить на турниры?

– Впереди предсезонка, какие будут дальше турниры — решим по ходу.

– Вы рассказал накануне, что вам нужен перерыв от тенниса. Будете отдыхать прямо до старта Australian Open?

– Не знаю, как пойдёт. Если хорошо будет во время отдыха, то, может, перерыв и затянется.