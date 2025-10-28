Рублёв и Хачанов прервали 5-матчевые серии поражений: Андрей и Карен — во 2-м круге Парижа

В конце октября — начале ноября в Париже проходит последний в сезоне турнир серии «Мастерс». Впервые он появился в календаре в 1969 году, а начиная с сезона-1986 проходит каждый год, и даже пандемийный 2020-й не стал исключением.

Первым российским участником финала Парижа стал Евгений Кафельников, который в 1996 году проиграл Томасу Энквисту. Самым успешным россиянином за всю историю турнира является Марат Сафин, трижды бравший трофей в столице Франции — в 2000, 2002 и 2004 годах. По одному титулу на счету Николая Давыденко (2006), Карена Хачанова (2018) и Даниила Медведева (2020). Чаще всех сильнейшим становился Новак Джокович — семь раз. А действующим чемпионом является Александр Зверев, который в прошлогоднем финале расправился с местным любимцем Уго Умбером — 6:2, 6:2.

В этот раз на турнир приехали все представители первой десятки, кроме Джоковича. Первые два номера посева получили Карлос Алькарас и Янник Синнер, а экс-чемпионы Хачанов, Медведев и примкнувший к ним Андрей Рублёв стали 10-м, 11-м и 12-м сеяными соответственно. В стартовый день играли двое наших. И первым из них был Рублёв, который вышел на корт с британским квалифаером Джейкобом Фирнли, 78-й ракеткой мира.

К этому матчу Рублёв подходил на серии из пяти поражений. Фирнли откровенно слабо провёл первый сет, допустив 18 невынужденных ошибок, шесть из которых были двойными. Нельзя сказать, что Рублёв доминировал, поскольку в большинстве геймов соперник ему всё-таки оказывал сопротивление, а однажды даже с брейк-пойнта пришлось уходить. Однако все важные очки взял россиянин, сделав три брейка в стартовой партии. В седьмом гейме Андрей принял на сет — 6:1 за 37 минут.

Во второй партии Фирнли к шести двойным добавил ещё пять. Но борьба тем не менее шла более-менее равная. Рублёв повёл 2:0, однако подтвердить брейк не смог, в первый и последний раз отдав подачу. В шестом гейме Андрей мог снова выйти вперёд, но упустил все три брейк-пойнта. А в 10-м гейме принял на матч и избежал нервной концовки — 6:1, 6:4 за 1 час 19 минут.

После игры Рублёв так объяснил последние неудачи. «Мне нужно просто отдохнуть, потому что… Просто отдохнуть, потому что слишком много… 20 с чем-то лет без остановок впахивать — здесь дело не в уверенности. Здесь просто нужно отдохнуть, и потом всё с уверенностью будет нормально. Это просто как уже перенасыщение.

Выиграю здесь ещё пару матчей – ну супер! Но глобально это ничего не поменяет. Мне всё равно надо отдохнуть, чтобы в следующем сезоне не провалиться», — сказал он в интервью на YouTube-канале BB Tennis.

Так Рублёв наконец-то прервал свою пятиматчевую серию поражений, тянувшуюся ещё с августа, с четвёртого круга US Open. Во втором круге Андрей сразится со стремительно прогрессирующим в этом сезоне 19-летним Лёнером Тьеном, который в первом круге выбил Нуну Боржеша (6:2, 7:6 (9:7)). Тьен в этом году уже пять раз играл с россиянами: с Медведевым у него баланс 2-1, а с Рублёвым — 1-1.

В поединке с участием 13-го сеяного Александра Бублика из Казахстана случился небольшой скандал. Бублик одолел австралийца Алексея Попырина — 6:4, 6:3. И после матча не пожал руку сопернику. Александру не понравилось, что Алексей не стал извиняться, когда ему дважды помог трос на брейк-пойнте.

«Если человек, вешая два троса, не извиняется, а празднует, как будто бы он что-то выиграл… Не вижу просто даже в этом ничего такого. Считаю, что любой адекватный человек сделал бы то же самое на моём месте, то есть если я когда-то поступил бы так же. Он может отпраздновать и потом извиниться. Я не тот человек, который цеплялся бы за это, но за это извиняются. Есть кодекс, есть какой-то этикет. Если один человек его не соблюдает, почему его должен соблюдать другой?» — сказал Бублик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

А матч с участием Карена Хачанова закрывал программу первого игрового дня. Соперником россиянина стал 21-летний американец Итан Куинн (Q), 71-я ракетка мира, после того как француз Бенжамен Бонзи, с которым Хачанову выпало играть по жребию, снялся до старта турнира. Как и Рублёв, Карен тоже подходил к турниру с грустной серией, начавшейся ещё на US Open, — пять поражений в пяти встречах.

Хачанов тоже смог прервать чёрную полосу. Сказалось превосходство в классе: в первом сете Куинн, допустивший 13 невынужденных ошибок, не ставил сверхзадач перед россиянином, ограничившимся пятью необязательными неточностями. Карен в стартовом гейме в упорной борьбе добыл брейк и тем самым задал тон всей партии. Итан смог взять лишь один гейм, когда счёт был 0:4 не в его пользу. Хачанов так и не дал ему выйти на брейк-пойнты, а сам трижды добивался брейка — 6:1 за 32 минуты.

Во втором сете Карен без нервов довёл матч до победы. Как и в первой партии, он отдал лишь один гейм, только брейков на сей раз было два, а не три. В седьмом гейме Хачанов с третьего матчбола закрыл встречу — 6:1, 6:1 за 1 час 2 минуты.

Во втором круге Хачанов сразится либо с Денисом Шаповаловым, либо с Жоао Фонсекой.

А у женщин стартовали три турнира категории WTA-250. Один из них — Цзюцзян (Китай), в основную сетку которого попали пять россиянок. С 2014 по 2023 год этот турнир проводился в Наньчане, и наши девушки пока не доходили здесь до финальной стадии. Действующей чемпионкой является Виктория Голубич, которая в прошлогоднем финале одолела Ребекку Шрамкову (6:3, 7:5).

18-летняя Алина Корнеева, занимающая 155-е место в рейтинге WTA, вышла на корт с китаянкой Ханьюй Го (Q), 179-й ракеткой мира. В первом сете Корнеева хорошо подавала (81% попадания первым мячом) и закономерно победила. В восьмом гейме россиянка сделала второй брейк, после чего подала на партию — 6:3.

Однако после этого у Алины сломалась подача: чуть более 50% попадания первым мячом и 12 двойных ошибок за два сета. Вторую партию она начала с 2:0, но потом получила скрытую «баранку» — 2:6. В решающем сете Корнеева не подала на матч при 5:4, после чего Го дожала её на тай-брейке — 3:6, 6:2, 7:6 (8:6) за 2 часа 14 минут.

72-й номер рейтинга WTA Полина Кудерметова, посеянная четвёртой, играла с немкой Тамарой Корпач, располагающейся на 159-й строчке. Кудерметова-младшая в упорной борьбе отдала первые три гейма, после чего снялась, и дальше прошла Корпач — 3:0 (отказ) за 23 минуты.

Зато порадовала Анастасия Захарова (8), 99-я ракетка мира, игравшая с Эной Сибахарой — японка идёт 193-й в рейтинге. Захарова здорово проводила свои геймы, набрав 81% очков на первой подаче, а на второй — аж 86%. У россиянки только в самом первом её гейме были проблемы, однако она спаслась с 0:30, а в дальнейшем лишь изредка отдавала очки, и в таких условиях у Сибахары не было возможности хотя бы помечтать о брейк-пойнтах. Анастасия в первом сете довольствовалась одним брейком, а во второй партии трижды брала чужую подачу. И проследовала в 1/8 финала — 6:4, 6:1 за 1 час 9 минут.

Во втором круге Захарова сразится с 21-летней Доминикой Шальковой из Чехии, 151-м номером мировой классификации.

А во вторник, 28 октября, свои матчи первого круга проведут Анна Блинкова и Елена Приданкина.

* * *

Также на этой неделе в Китае проходит турнир в Гонконге, который регулярно проводится с 2014 года, за исключением пандемийного отрезка. В 2017-м титул здесь завоевала Анастасия Павлюченкова, а действующей чемпионкой является Диана Шнайдер, которая в прошлогоднем финале разгромила Кэти Бултер — 6:1, 6:2.

В этот раз Шнайдер не защищает титул, а первые четыре номера посева получили Белинда Бенчич, Лейла Фернандес, Виктория Мбоко и Софья Кенин — довольно представительный состав для WTA-250. В основную сетку попали три россиянки: Анна Калинская (6), Камилла Рахимова, которые сразятся в дерби во вторник, 28 октября, и 19-летняя дебютантка соревнований WTA Кристиана Сидорова, пробившаяся на турнир через квалификацию.

В первом круге Сидоровой, занимающей 541-е место в мировой классификации, предстояло играть с немкой Евой Лис, 44-й ракеткой мира. Сенсации не случилось. В первом сете Сидорова получила «баранку» — 0:6. Во второй партии россиянка смогла навязать борьбу более опытной сопернице и сразу взяла её подачу, но той удался обратный брейк — 1:1. В дальнейшем брейк-пойнты были только у Лис, которая показывала плохую реализацию, однако в восьмом гейме всё же забрала чужую подачу, после чего закрыла матч — 6:0, 6:3 за 1 час 11 минут.

Наконец, в Индии должен был начаться турнир в Ченнае, который с 2003 по 2008 год проводился сначала в Хайдарабаде, а потом в – Бангалоре. В 2007 году чемпионкой стала Ярослава Шведова, выступавшая тогда за Россию (впоследствии спортсменка перешла под флаг Казахстана), а в 2008-м — Серена Уильямс.

Основная сетка Ченная представлена тремя россиянками. В первый игровой день из-за дождя не удалось провести ни одной встречи, так что все матчи первого круга состоятся во вторник, 28 октября. Россиянки Полина Яценко и Алина Чараева сразятся в дерби, а Татьяна Прозорова выйдет на корт с лидером посева Зейнеп Сёнмез.

Все эти турниры завершатся 2 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».