«У меня здесь особенные воспоминания». Хачанов – после уверенного старта в Париже

В понедельник на турнире ATP Masters 1000 в Париже чемпион 2018 года Карен Хачанов играл на центральном корте последним запуском. Соперником россиянина был квалифаер Итан Куинн из США, занявший место Бенжамена Бонзи, вынужденного сняться до старта соревнований из-за травмы. Хачанов за 1 час одержал безоговорочную победу, отдав Куинну лишь два гейма – 6:1, 6:1. Так Хачанов вслед за Андреем Рублёвым прервал серию из пяти поражений, выиграв первый матч с августа.

Корреспондент «Чемпионата» пообщалась с россиянином сразу после матча – о впечатлениях от новой арены любимого турнира Карена, потенциальном сопернике в следующем круге и логике проведения 10-го «Мастерса» на Ближнем Востоке.

– Карен, поздравляем с победой. Как вам атмосфера на главном корте новой арены? Многие игроки отмечают, что здесь всё круче, кроме центрального корта. Большинству он скорее нравился там.

– Про центральный корт – правда, да, у меня, опять же, с ним особенные воспоминания. Центральный корт в Берси был одним из самых красивых, наверное, в мужском туре, особенно для турниров в зале. Но, честно сказать, этот стадион ещё больше, то есть он ещё массивнее. Просто, мне кажется, это тоже вопрос немножко времени, чтобы как-то привыкнуть к новому месту. Когда турнир переезжает на другой стадион, всё равно как-то всё чуть ощущается по-новому.

– Дальше вашим соперником будет либо Денис Шаповалов, либо Жоао Фонсека. Уже есть какие-то ожидания, мысли о следующем матче?

– Тяжело сказать, они играли сейчас между собой в Базеле. Шаповалов в третьем сете снялся, Фонсека выиграл турнир, поэтому ожиданий вообще никаких нет. Буду смотреть, кто победит. Они абсолютно разного формата игроки: один — левша, другой – правша. Один идёт с победной серией, можно сказать, на подъёме.

– Но устал, возможно.

– Ну, устал, да, хотя пропустил Китай, поэтому, может быть, и чуть более свеж, так что очень много факторов. Во вторник у меня тренировочный день, потому что мои соперники ещё не сыграли. Я не хочу сейчас обдумывать, переобдумывать. Просто буду готовиться так же, чтобы продолжать как-то ловить игру, как получилось сегодня.

– Что думаете о новом «Мастерсе» в Саудовской Аравии? Это ещё больше перегружает календарь или, наоборот, круто, что будет дополнительный большой турнир?

– Ну, я бы сказал, что круто, что будет ещё один большой турнир, потому что это очень логично сделать такую серию на Ближнем Востоке – Доха, Дубай, Саудовская Аравия. Опять же, они тоже не хотят просто добавлять турниры: ATP всё равно обсуждает то, чтобы выкупить «250-ки», сократить турниры поменьше и играть «Мастерсы», «Большие шлемы» и там «пятисотники», например. Поэтому посмотрим, как это будет выглядеть. Я думаю, это так же, как когда ввели вот этот новый формат, что некоторые «Мастерсы» у нас 12-дневные, 10-дневные… К этому надо привыкнуть, надо посмотреть, каким будет расписание, с какого года это начнётся, и тогда уже, наверное, оценивать, насколько это плюс или минус.

– Планируете ехать в Санкт-Петербург на «Трофеи Северной Пальмиры»?

– Да, я уже подтвердил, что приеду в Питер в этом году также.

– Для вас это больше возможность выступить перед домашними трибунами или скорее часть подготовки к следующему сезону?

– У нас сейчас нет турниров в России, они запрещены. Из-за этого я не раз отмечал, что турнир в Алма-Ате чувствуется так по-домашнему, туда приезжает нас поддержать очень много болельщиков из разных городов России, поэтому хотелось бы сыграть перед ними. Наши болельщики смотрят на нас по телевизору целый год, так что даже на выставочный турнир в Россию хочется всё равно приехать, всех увидеть, с детьми сфотографироваться, поиграть мастер-классы. Мне кажется, это важно. И к тому же после отдыха это как начало предсезонки, в какой-то степени будет плюсом тоже начать уже играть, тренироваться. Я так делал как минимум последние два года.

– Будем ждать в Санкт-Петербурге, а пока желаем удачи здесь, в Париже.

– Спасибо.