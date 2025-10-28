«Мы едва сводим концы с концами». Синнер возглавил бунт из-за низких зарплат в теннисе

Вторая ракетка мира Янник Синнер раскритиковал турниры «Большого шлема» за отсутствие реакции на неоднократные просьбы обсудить призовые и социальные льготы для игроков с низким рейтингом, сообщает The Guardian.

Подробные предложения топ-10 теннисистов мира по изменению призового фонда были отклонены боссами мэйджоров ещё в августе, а просьба о встрече для обсуждения волнующих вопросов во время US Open также осталась без внимания.

Организаторы турниров «Большого шлема» сообщили игрокам, что не могут вести содержательные переговоры до тех пор, пока не будет урегулирован отдельный иск, поданный Ассоциацией профессиональных теннисистов (PTPA) – профсоюза под руководством легендарного Новака Джоковича. Они также упомянули продолжающиеся переговоры по теннисному календарю и планы создания так называемого Премиум-тура при финансовой поддержке Саудовской Аравии.

Синнер выразил разочарование в связи с отказом организаторов ТБШ обсуждать социальные выплаты, а также повторил призыв игроков к увеличению оклада. Соотношение призовых к общему доходу мэйджоров слишком низкое и составляет около 12-15% на всех четырёх «Шлемах», хотя «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Риме отдают спортсменам около 22% прибыли.

В прошлом году на Уимблдоне призовой фонд в размере £ 50 млн составил 12,3% от общей выручки турнира в размере £ 406,5 млн.

«У нас состоялись конструктивные переговоры с организаторами турниров «Большого шлема» на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, поэтому было обидно, когда они заявили, что не могут действовать по нашим предложениям, пока не будут решены другие вопросы. Календарь и планирование — важные темы, но ничто не мешает турнирам прямо сейчас заняться вопросами социального обеспечения игроков, такими как пенсии и здравоохранение. Турниры «Большого шлема» — крупнейшие события, приносящие бо́льшую часть дохода в теннисе, поэтому мы просим о справедливом финансировании всех игроков и о призовых, которые лучше отражают доходы этих турниров. Мы хотим сотрудничать с ТБШ, чтобы найти решения, которые принесут пользу всем теннисистам», — сказал Синнер в интервью The Guardian.

Янник Синнер Фото: Christian Bruna/Getty Images

Может показаться странным, что Синнер возглавил бунт игроков из-за низких зарплат в теннисе. Буквально только что Янник преодолел отметку в $ 50 млн призовых за карьеру, взяв титул на «пятисотнике» в Вене. Итальянец стал всего лишь восьмым теннисистом в истории, который смог заработать столь значительную сумму на корте. До него подобное делали только Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Серена Уильямс, Энди Маррей, Александр Зверев и Карлос Алькарас. На позапрошлой неделе итальянец стал чемпионом коммерческого выставочного турнира Six Kings Slam в Саудовской Аравии, пополнив свой счёт ещё на $ 6 млн. Итальянец вроде как не бедствует, однако именно его голос способен помочь игрокам с низким рейтингом, которых никто из высоких теннисных чинов вообще не станет слушать.

Ожидается, что Синнер будет не единственным топ-теннисистом, критикующим зарплату в теннисе во время «Мастерса» в Париже на этой неделе. По данным The Guardian, первая ракетка мира Карлос Алькарас должен последовать его примеру и сделает своё аналогичное заявление в столице Франции.

ATP и WTA ежегодно выплачивают игрокам в общей сложности $ 80 млн по различным статьям расходов, но в них не входят пенсии, медицинское обслуживание и пособие по беременности. Ещё многих волнует оклад на мэйджорах. Первые переговоры между руководителями турниров «Большого шлема» и теннисистами, а также их представителем Ларри Скоттом состоялись за три дня до начала «Ролан Гаррос». Янник Синнер, Каспер Рууд и Алекс де Минор выступали от ATP-тура, а Арина Соболенко, Кори Гауфф и Мэдисон Киз представляли WTA. Дальнейшие встречи Скотта с руководителями турниров «Большого шлема» состоялись в июле на Уимблдоне, где игроков представляли Александр Зверев и Белинда Бенчич. Ни к чему продуктивному эти переговоры не привели, что очень разочаровало теннисистов.

Уимблдон увеличил призовой фонд на 7% в этом году, доведя сумму до £ 53 млн. Однако бо́льшая часть надбавки досталась только четырём полуфиналистам в мужском и женском одиночном разряде. Чемпионы Синнер и Ига Швёнтек получили по £ 3 млн. Для остальных участников основной сетки увеличение составило 5%, хотя уровень инфляции в Великобритании за год достиг 3,5%. Рост заработной платы в реальном выражении практически отсутствовал.

Совет игроков WTA направил Всеанглийскому клубу лаун-тенниса и крокета предложение заметно увеличить выплаты теннисисткам, выбывшим до 1/8 финала, но оно было отклонено. Аналогичный диалог состоялся в августе с Федерацией тенниса США перед US Open, где призовой фонд достиг рекордных для «Шлемов» $ 90 млн, однако к теннисисткам вновь не прислушались.

«Я думаю, это важно для всей экосистемы спорта. Мы говорим не только о призовых для чемпиона, но и о том, чтобы деньги справедливо распределялись вплоть до участников квалификации. Мы хотим, чтобы турниры «Большого шлема» активнее инвестировали в тур в целом, не только в призовые. Важно думать о благополучии игроков, особенно с низким рейтингом. Наши игроки с рейтингом от 200-го по 300-е места вполне справедливо могут сказать: «Мы едва сводим концы с концами», — сказала третья ракетка мира Кори Гауфф.

Кори Гауфф Фото: Wanghe/Getty Images

Всё более ожесточенные споры по поводу призовых, пенсий и медицинских льгот, а также отсутствие консультаций по календарю стали определяющими факторами недовольства игроков в этом сезоне. Делегация ведущих теннисистов, включая Синнера и Гауфф, участвовала в переговорах с организаторами ТБШ, но все их пожелания были отвергнуты. Боссы мэйджоров ответили, что ничего не собираются предпринимать до конца судебного разбирательства с PTPA.

Ассоциация, созданная Новаком Джоковичем четыре года назад, в марте подала антимонопольный иск против ATP, WTA и Международной федерации тенниса (ITF), обвинив их в подавлении конкуренции, манипулировании призовыми и навязывании игрокам ограничительной системы рейтингов. Джокович не поставил свою подпись под иском, однако определённо может оказать влияние на других представителей PTPA. Возможно, снятие претензий этой организации к теннисным чиновникам действительно позволит сдвинуть с мёртвой точки ситуацию с призовыми.