Медведев — во 2-м круге Парижа: Даниил впервые за 4 года выиграл матч на этом «Мастерсе»

Во вторник, 28 октября, на «Мастерсе» в Париже закончились матчи первого круга и начались встречи второго. В борьбу на турнире вступил чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, посеянный под 11-м номером. В соперниках у него оказался испанец Хауме Мунар, 36-я ракетка мира.

Медведев и Мунар уже играли друг с другом в этом сезоне. На «Мастерсе» в Майами россиянин потерпел поражение со счётом 2:6, 3:6. Так что сегодня Даниил мог отомстить сопернику за ту неудачу. Медведев в первом же гейме сделал брейк (в основном на ошибках соперника), после чего Мунару неожиданно понадобился медицинский перерыв — испанец содрал себе кожу на пальцах.

Медицинский перерыв Хауме Мунара Фото: Кадр из трансляции

Повреждение вроде бы не повлияло на конкурентоспособность Мунара, но Медведев в любом случае был сильнее. Россиянин, который в первом сете собрал 12 активно выигранных очков при всего трёх невынужденных ошибках, лучше смотрелся в игре на задней линии, не стал довольствоваться одним брейком и вообще отдал только один гейм, третий. В пятом гейме Даниил снова взял чужую подачу, а в седьмом добился брейка под ноль (Хауме дал двойную на сетболе) — 6:1 за 29 минут.

В начале второй партии инициатива неожиданно перешла к Мунару, который без особых трудностей забирал свои геймы, а на приёме создал немало проблем Медведеву, пусть и не добрался до брейк-пойнтов. В шестом гейме Даниил осознал, что пора что-то менять, стал активнее атаковать, вышел на тройной брейк-пойнт, два шанса не использовал, а на третьем перетерпел оппонента в вязком розыгрыше и вырвался вперёд — 4:2.

Этого преимущества россиянину хватило для итоговой победы. При 5:3 Медведев подавал на матч и в этом гейме использовал первый же матчбол — 6:1, 6:3 за 1 час 10 минут.

Так Медведев, чемпион Парижа-2020, впервые за четыре года одержал победу в матче на этом турнире. В 2021-м Даниил дошёл здесь до финала, после чего были три поражения во втором круге (всё это время россиянин попадал в первую восьмёрку посева и имел bye в первом круге). Кроме того, в седьмой раз за последние восемь лет Медведеву покорилась отметка в 40 побед за сезон (в пандемийном 2020-м Даниил выиграл 28 встреч).

Во втором круге Медведев проведёт матч с Григором Димитровым, победившим Джованни Мпетчи Перрикара со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

А Андрей Рублёв (12) играл с 19-летним Лёнером Тьеном из США — это уже второй круг. В этом году теннисисты успели обменяться победами: в Вашингтоне победил Тьен (7:5, 6:2), а в Цинциннати сильнее оказался Рублёв (7:6 (7:4), 6:3).

На момент публикации материала матч ещё не начался.

На турнире WTA-250 в Гонконге в первом круге состоялось российское дерби с участием 35-й ракетки мира Анны Калинской, посеянной под шестым номером, и Камиллой Рахимовой, занимающей 106-ю строчку в мировой классификации. В Вашингтоне в этом году Калинская победила Рахимову со счётом 6:2, 6:3. В этот раз Анна тоже не отдала Камилле ни партии.

В первой половине стартового сета у Калинской было явное преимущество. Из первых шести геймов Анна забрала пять, а могла и все шесть, но не использовала двойной брейк-пойнт в третьем гейме. После 1:5 Рахимова ушла с сетбола и даже отыграла один брейк, однако со второй попытки её соперница подала на партию — 6:4 за 42 минуты.

Второй сет, как и первый, Калинская начала с брейка, однако в шестом гейме лишилась преимущества — 3:3. В концовке Анна дожала соотечественницу. В девятом гейме Рахимова, ведя 30:0, отдала подачу, после чего Калинская подала на матч — 6:4, 6:4 за 1 час 27 минут.

Во втором круге Калинская сразится с 36-летней Чжан Шуай, бывшей 22-й, а ныне 107-й ракеткой мира.

В первом круге Цзюцзяна — это ещё один «250-ник» — 95-я ракетка мира Анна Блинкова встретилась с француженкой Хлоэ Паке, располагающейся в середине третьей сотни. В первом сете Блинкова добилась успеха за счёт брейка, сделанного в пятом гейме. У Паке и до, и после этого имелись брейк-пойнты, однако она ими не воспользовалась. Россиянка в девятом гейме упустила сетбол на приёме, а в 10-м под ноль подала на партию — 6:4 за 49 минут.

Второй сет сложился более спокойно. Блинкова в третьем гейме взяла подачу соперницы, а в седьмом сделала ещё один брейк — 5:2. С первой попытки Анна не подала на матч, однако со второй смогла закончить встречу — 6:4, 6:4 за 1 час 32 минуты. Во втором круге российскую теннисистку ожидает матч с венгеркой Анной Бондарь (6), 74-й ракеткой мира.

205-я ракетка мира Елена Приданкина, попавшая в сетку Цзюцзяня в качестве лаки-лузера, противостояла китаянке Юань Юэ, 113-му номеру рейтинга WTA. Первый сет остался за Приданкиной. После 2:2 россиянка отыграла все три брейк-пойнта, а потом сделала два брейка и в итоге взяла четыре гейма подряд — 6:2 за 47 минут. Во второй партии Елена не смогла развить успех. Она трижды отдавала подачу, и один брейк на этом отрезке ей ничем не помог — 6:3 в пользу Юань за 39 минут.

В решающем сете теннисистки дошли до 5:5, сделав по четыре брейка. Приданкина оказалась чуть сильнее: в 12-м гейме она отыграла двойной матчбол на приёме, а на тай-брейке использовала первый же свой матчбол — 6:2, 3:6, 7:6 (7:5) за 2 часа 47 минут. Во втором круге Елена выйдет на корт с 53-й ракеткой мира Викторией Голубич, второй сеяной. Швейцарская теннисистка защищает здесь титул.

А на многострадальном турнире WTA-250 в Ченнае за два дня до сих пор не сыграно ни одного матча — дожди накрыли этот индийский город, ранее известный как Мадрас. Прогноз на завтра обещает солнечную погоду, поэтому есть надежда, что Татьяна Прозорова наконец-то сыграет с первой сеяной Зейнеп Сёнмез из Турции, а Полина Яценко и Алина Чараева сразятся в дерби.

«Мастерс» в Париже, турниры в Гонконге, Цзюцзяне и Ченнае завершатся 2 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».