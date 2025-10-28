Скидки
Париж, Гонконг, Цзюцзян, Ченнай-2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Даниил Медведев победил, как сыграл Рублёв

Медведев — во 2-м круге Парижа: Даниил впервые за 4 года выиграл матч на этом «Мастерсе»
Александр Насонов
Даниил Медведев
Калинская в Гонконге взяла российское дерби, а Приданкина в Цзюцзяне ушла с двойного матчбола.

Во вторник, 28 октября, на «Мастерсе» в Париже закончились матчи первого круга и начались встречи второго. В борьбу на турнире вступил чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, посеянный под 11-м номером. В соперниках у него оказался испанец Хауме Мунар, 36-я ракетка мира.

Рублёв и Хачанов спокойно выиграли свои стартовые матчи:
Медведев и Мунар уже играли друг с другом в этом сезоне. На «Мастерсе» в Майами россиянин потерпел поражение со счётом 2:6, 3:6. Так что сегодня Даниил мог отомстить сопернику за ту неудачу. Медведев в первом же гейме сделал брейк (в основном на ошибках соперника), после чего Мунару неожиданно понадобился медицинский перерыв — испанец содрал себе кожу на пальцах.

Медицинский перерыв Хауме Мунара

Медицинский перерыв Хауме Мунара

Фото: Кадр из трансляции

Повреждение вроде бы не повлияло на конкурентоспособность Мунара, но Медведев в любом случае был сильнее. Россиянин, который в первом сете собрал 12 активно выигранных очков при всего трёх невынужденных ошибках, лучше смотрелся в игре на задней линии, не стал довольствоваться одним брейком и вообще отдал только один гейм, третий. В пятом гейме Даниил снова взял чужую подачу, а в седьмом добился брейка под ноль (Хауме дал двойную на сетболе) — 6:1 за 29 минут.

В начале второй партии инициатива неожиданно перешла к Мунару, который без особых трудностей забирал свои геймы, а на приёме создал немало проблем Медведеву, пусть и не добрался до брейк-пойнтов. В шестом гейме Даниил осознал, что пора что-то менять, стал активнее атаковать, вышел на тройной брейк-пойнт, два шанса не использовал, а на третьем перетерпел оппонента в вязком розыгрыше и вырвался вперёд — 4:2.

Этого преимущества россиянину хватило для итоговой победы. При 5:3 Медведев подавал на матч и в этом гейме использовал первый же матчбол — 6:1, 6:3 за 1 час 10 минут.

Так Медведев, чемпион Парижа-2020, впервые за четыре года одержал победу в матче на этом турнире. В 2021-м Даниил дошёл здесь до финала, после чего были три поражения во втором круге (всё это время россиянин попадал в первую восьмёрку посева и имел bye в первом круге). Кроме того, в седьмой раз за последние восемь лет Медведеву покорилась отметка в 40 побед за сезон (в пандемийном 2020-м Даниил выиграл 28 встреч).

Во втором круге Медведев проведёт матч с Григором Димитровым, победившим Джованни Мпетчи Перрикара со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

Париж. 1-й круг
28 октября 2025, вторник. 16:55 МСК
Хауме Мунар
36
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

А Андрей Рублёв (12) играл с 19-летним Лёнером Тьеном из США — это уже второй круг. В этом году теннисисты успели обменяться победами: в Вашингтоне победил Тьен (7:5, 6:2), а в Цинциннати сильнее оказался Рублёв (7:6 (7:4), 6:3).

На момент публикации материала матч ещё не начался.

Париж. 2-й круг
28 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Лёнер Тьен
39
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
17
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

На турнире WTA-250 в Гонконге в первом круге состоялось российское дерби с участием 35-й ракетки мира Анны Калинской, посеянной под шестым номером, и Камиллой Рахимовой, занимающей 106-ю строчку в мировой классификации. В Вашингтоне в этом году Калинская победила Рахимову со счётом 6:2, 6:3. В этот раз Анна тоже не отдала Камилле ни партии.

WTA-250. Гонконг-2025. Турнирная сетка

В первой половине стартового сета у Калинской было явное преимущество. Из первых шести геймов Анна забрала пять, а могла и все шесть, но не использовала двойной брейк-пойнт в третьем гейме. После 1:5 Рахимова ушла с сетбола и даже отыграла один брейк, однако со второй попытки её соперница подала на партию — 6:4 за 42 минуты.

Второй сет, как и первый, Калинская начала с брейка, однако в шестом гейме лишилась преимущества — 3:3. В концовке Анна дожала соотечественницу. В девятом гейме Рахимова, ведя 30:0, отдала подачу, после чего Калинская подала на матч — 6:4, 6:4 за 1 час 27 минут.

Во втором круге Калинская сразится с 36-летней Чжан Шуай, бывшей 22-й, а ныне 107-й ракеткой мира.

Гонконг. 1-й круг
28 октября 2025, вторник. 12:55 МСК
Анна Калинская
35
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Камилла Рахимова
106
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

В первом круге Цзюцзяна — это ещё один «250-ник» — 95-я ракетка мира Анна Блинкова встретилась с француженкой Хлоэ Паке, располагающейся в середине третьей сотни. В первом сете Блинкова добилась успеха за счёт брейка, сделанного в пятом гейме. У Паке и до, и после этого имелись брейк-пойнты, однако она ими не воспользовалась. Россиянка в девятом гейме упустила сетбол на приёме, а в 10-м под ноль подала на партию — 6:4 за 49 минут.

Второй сет сложился более спокойно. Блинкова в третьем гейме взяла подачу соперницы, а в седьмом сделала ещё один брейк — 5:2. С первой попытки Анна не подала на матч, однако со второй смогла закончить встречу — 6:4, 6:4 за 1 час 32 минуты. Во втором круге российскую теннисистку ожидает матч с венгеркой Анной Бондарь (6), 74-й ракеткой мира.

Цзюцзян. 1-й круг
28 октября 2025, вторник. 06:05 МСК
Анна Блинкова
95
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Хлоэ Паке
244
Франция
Хлоэ Паке
Х. Паке

205-я ракетка мира Елена Приданкина, попавшая в сетку Цзюцзяня в качестве лаки-лузера, противостояла китаянке Юань Юэ, 113-му номеру рейтинга WTA. Первый сет остался за Приданкиной. После 2:2 россиянка отыграла все три брейк-пойнта, а потом сделала два брейка и в итоге взяла четыре гейма подряд — 6:2 за 47 минут. Во второй партии Елена не смогла развить успех. Она трижды отдавала подачу, и один брейк на этом отрезке ей ничем не помог — 6:3 в пользу Юань за 39 минут.

В решающем сете теннисистки дошли до 5:5, сделав по четыре брейка. Приданкина оказалась чуть сильнее: в 12-м гейме она отыграла двойной матчбол на приёме, а на тай-брейке использовала первый же свой матчбол — 6:2, 3:6, 7:6 (7:5) за 2 часа 47 минут. Во втором круге Елена выйдет на корт с 53-й ракеткой мира Викторией Голубич, второй сеяной. Швейцарская теннисистка защищает здесь титул.

Цзюцзян. 1-й круг
28 октября 2025, вторник. 09:15 МСК
Юань Юэ
113
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 6 5
6 		3 7 7
         
Елена Приданкина
205
Россия
Елена Приданкина
Е. Приданкина

А на многострадальном турнире WTA-250 в Ченнае за два дня до сих пор не сыграно ни одного матча — дожди накрыли этот индийский город, ранее известный как Мадрас. Прогноз на завтра обещает солнечную погоду, поэтому есть надежда, что Татьяна Прозорова наконец-то сыграет с первой сеяной Зейнеп Сёнмез из Турции, а Полина Яценко и Алина Чараева сразятся в дерби.

«Мастерс» в Париже, турниры в Гонконге, Цзюцзяне и Ченнае завершатся 2 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

