Соболенко — в адской группе, у 3 россиянок есть шанс на титул. Жеребьёвка Итогового-2025

Турниры в одиночном и парном разрядах стартуют в Эр-Рияде уже в эту субботу.

С 1 по 8 ноября в Эр-Рияде пройдёт Итоговый чемпионат WTA в одиночном и парном разрядах. За четыре дня до старта турнира организаторы провели жеребьёвку. Среди прочих своих соперниц узнали играющие в паре россиянки Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Вероника Кудерметова.

Одиночный разряд

В одиночном разряде в группу Штеффи Граф попали Арина Соболенко (первая сеяная), Кори Гауфф (3), Джессика Пегула (5) и Жасмин Паолини (8). В группу Серены Уильямс вошли Ига Швёнтек (2), Аманда Анисимова (4), Елена Рыбакина (6) и Мэдисон Киз (7).

Первый квартет номинально выглядит сильнее второго. Как минимум по чистому рейтингу. В компанию к первой ракетке мира Соболенко из второй и третьей корзины попали более высоко сеянные американки Гауфф и Пегула. Арина – фаворит группы, но вряд ли для неё все сложится слишком просто. Кори и Джессика перед поездкой в Эр-Рияд демонстрировали солидный теннис. Пегула обыграла Соболенко в полуфинале «тысячника» в Ухане, а затем в финале уступила Гауфф. Кори в Саудовской Аравии защищает титул, на пути к которому в полуфинале год назад выбила ту же Соболенко. Итальянка Паолини выглядит аутсайдером квартета, однако потрепать нервы кому-то из фаворитов она однозначно способна.

Арина Соболенко проиграла Кори Гауфф на Итоговом-2024 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В группе Серены вторая ракетка мира Ига Швёнтек тоже наверняка столкнётся с трудностями, как минимум из-за отсутствия большой истории успеха на крытом харде. Швёнтек не слишком внятно выступала осенью. Вылеты от Жасмин Паолини (1:6, 2:6) и Эммы Наварро (4:6, 6:4, 0:6) на довольно ранних стадиях «тысячников» в Ухане и Пекине настораживают. Главную угрозу для Иги представляет американка русского происхождения Аманисимова, которая пару месяцев назад обыгрывала польку в четвертьфинале US Open со счётом 6:3: 6:4.

Анисимова – чемпионка недавнего «тысячника» в Пекине и отлично играет на харде. В удачный день она однозначно способна одолеть Швёнтек и будет фаворитом в противостоянии с Рыбакиной, которая с трудом отобралась на Итоговый в самый последний момент. Мэдисон Киз не выходила на корт после сенсационного поражения от мексиканки Ренаты Сарасуа в первом круге US Open. Чемпионка Australian Open – 2025 пропустила всю азиатскую серию, но в Эр-Рияд всё-таки решила приехать. Большая интрига заключается в текущей форме Киз. Вряд ли её можно назвать доминирующей после простоя длиной более двух месяцев, хотя длинный отдых потенциально наоборот может придать Мэдисон новые силы.

Мэдисон Киз и Ига Швёнтек способны удивить или разочаровать на Итоговом Фото: Clive Brunskill/Getty Images

До последнего момента были предположения, что Киз продлит свой отпуск и снимется с Итогового, пропустив на турнир первую запасную россиянку Мирру Андрееву (второй стала Екатерина Александрова), но американку наверняка соблазнили внушительные призовые в Саудовской Аравии. Общая сумма в одиночном разряде составляет рекордные $ 12,4 млн. Чемпионка получит $ 5,235 млн, если выиграет все три матча на групповом этапе. В случае осечки на стартовой стадии обладательницу титула ждёт гонорар в размере $ 4,88 млн. Сам факт участия с тремя проигранными матчами позволит теннисистке гарантированно пополнить счёт на $ 340 тыс., а каждая победа принесёт дополнительно ещё $ 355 тыс. на групповой стадии.

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в паре и миксте Ренне Стаббс отметила интересную особенность – в группе Штеффи Граф представлены спортсменки с разным стилем игры, в то время как в квартете Серены Уильямс все, за исключением Швёнтек, привержены силовому и агрессивному теннису. Стаббс также сделала свой прогноз на турнир.

«В группе Серены силовые игроки. Никаких контратак. Смотрите, как они будут бить по мячу. Группа Штеффи немного разнообразнее. Мы увидим немало резаных, укороченных и ударов с лёта. Кого я вижу в финале? Сложно сказать, в этих группах так много отличных теннисисток, и все играют хорошо. Вот мой полуфинальный прогноз по состоянию на сегодня: Арина, Кори, Ига, Аманда. Дамы, вперёд! Не терпится увидеть, кто как пройдёт эту сложную неделю, где будут выступать лучшие из лучших», — написала Стаббс в соцсетях.

Парный разряд

В парном разряде в группу Мартины Навратиловой вошли Сара Эррани и Жасмин Паолини (Италия, 1), Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс (Россия / Бельгия, 4); Се Шувэй и Елена Остапенко (Тайвань / Латвия, 6), Айша Мухаммед и Деми Схурс (США / Нидерланды, 8).

Группу Лизель Хубер сформировали Катержина Синякова и Тэйлор Таунсенд (Чехия / США, 2), Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф (Канада / Новая Зеландия, 3), Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Россия, 5), Тимя Бабош и Луиза Стефани (Венгрия / Бразилия, 7).

Дабровски и Рутлифф защищают в Эр-Рияде титул с хорошими шансами на повторение прошлогоднего успеха. Более высоко посеяны дуэты Эррани / Паолини и Синякова / Таунсенд, которые вместе с ними являются главными претендентками на трофей. Хотя остальные пары тоже не стоит списывать со счетов. В первую очередь это касается тех, где представлены россиянки.

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс, Мирра Андреева и Диана Шнайдер получили четвёртый и пятый номер посева соответственно. Все эти теннисистки успешны в одиночном разряде, который всегда ставят в приоритет. В то же время во всех остальных дуэтах есть как минимум одна ярко выраженная парница, а зачастую две. Кудерметова и Мертенс, Андреева и Шнайдер теперь полностью сконцентрируются на паре, чем могут неприятно удивить оппоненток. В 2022 году Вероника и Элисе уже брали Итоговый, когда на них мало кто ставил.

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс – чемпионки Итогового-2022 Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Призовые в парном разряде заметно скромнее одиночки, но тоже внушительные. Победа во всех пяти матчах принесёт чемпионкам $ 1,139 млн, одно поражение на групповом этапе уменьшит эту сумму до $ 1,067 млн. За участие в трёх проигранных матчах теннисистки гарантированно получат $ 142 тыс. Каждая победа на групповом этапе увеличит чек на $ 72 тыс.

Общим у одиночного и парного разряда являются формат и рейтинговые очки за результат. Из каждой группы выходят двое сильнейших. Максимально за титул с пятью победами можно получить 1500 очков, осечка на групповом этапе отнимет 200 баллов. Финалистка пополнил рейтинговый баланс на 800-1000 очков, полуфиналистка на 400-600 (в зависимости от количества побед в группе).